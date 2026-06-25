Terremoto de magnitude 7,5 x 6,5: o que explica tanta diferença?

A magnitude de um terremoto costuma ser um dos primeiros números divulgados após um abalo sísmico. À primeira vista, a diferença entre um terremoto de magnitude 6,5 e outro de 7,5 parece pequena: apenas um ponto na escala. Na prática, porém, essa variação representa uma grande diferença na energia liberada e no potencial de destruição.

Conforme destacou o Serviço Geológico do Brasil (SGB), isso ocorre porque a escala utilizada para medir terremotos é logarítmica, ou seja, não cresce de forma linear, mas exponencial. Cada aumento de uma unidade representa um salto muito maior na intensidade do fenômeno.

Como funciona a escala de magnitude dos terremotos?

Durante muitos anos, a escala Richter foi a principal referência para medir terremotos. Atualmente, os grandes eventos são calculados principalmente pela escala de magnitude de momento sísmico (Mw), considerada mais precisa para registrar terremotos de alta intensidade.

Embora utilizem métodos diferentes de cálculo, ambas seguem o mesmo princípio matemático: são escalas logarítmicas. Isso significa que cada aumento de um ponto na magnitude corresponde a um crescimento de aproximadamente dez vezes na amplitude das ondas sísmicas registradas pelos sismógrafos.

Quando se analisa a energia liberada, a diferença é ainda maior. Um terremoto de magnitude 7,5 libera cerca de 32 vezes mais energia do que um de magnitude 6,5.

Se a comparação for entre níveis de abalo entre 6 e 8, por exemplo, a diferença chega a aproximadamente mil vezes na amplitude das ondas sísmicas e cerca de mil vezes na energia liberada.

Por que uma diferença de apenas um ponto faz tanta diferença?

A escala logarítmica faz com que pequenas diferenças numéricas representem mudanças enormes na força do terremoto.

Enquanto um abalo sísmico de magnitude 6,5 já é considerado forte e pode causar danos importantes próximo ao epicentro, um evento de magnitude 7,5 libera muito mais energia, gera ondas sísmicas mais intensas e costuma atingir uma área significativamente maior.

Na prática, isso significa que dois terremotos separados por apenas um ponto na escala podem produzir consequências completamente diferentes, sobretudo em regiões densamente povoadas ou com edificações pouco resistentes.

Magnitude é a mesma coisa que intensidade?

Embora muitas vezes sejam usadas como sinônimos, magnitude e intensidade representam conceitos diferentes. A magnitude mede a quantidade de energia liberada no ponto onde ocorre a ruptura da falha geológica. Esse valor é único para cada terremoto, independentemente do local onde ele seja observado.

Já a intensidade descreve os efeitos que o terremoto provoca em determinada região. Ela considera fatores como os danos em construções, a percepção das pessoas, as alterações no terreno e outros impactos causados pelo tremor. Por isso, um mesmo terremoto pode apresentar diferentes níveis de intensidade conforme a distância ao epicentro, a profundidade do foco sísmico e as características do solo.

Esses efeitos costumam ser avaliados pela Escala Mercalli Modificada, que classifica os danos observados em vez da energia liberada pelo terremoto.

A escala Richter tem limite máximo?

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a escala Richter não termina em 9. Ela não possui um limite máximo, bem como um mínimo, e pode registrar magnitudes superiores a esse valor, assim como forças negativas em tremores extremamente fracos.

A ideia de que a escala vai apenas até 9 surgiu porque poucos terremotos ultrapassaram essa nível. O maior terremoto já registrado por instrumentos ocorreu no sul do Chile, em 1960, e atingiu magnitude 9,5 na escala de momento sísmico.

O que determina o poder de destruição de um terremoto?

A magnitude é apenas um dos fatores que influenciam os impactos de um terremoto. Os danos também dependem da profundidade do hipocentro, da distância até o epicentro, das características do solo, da qualidade das construções e da concentração de pessoas na área afetada.

Por esse motivo, terremotos com magnitudes semelhantes podem produzir consequências bastante diferentes. Um tremor profundo em uma região pouco habitada pode causar poucos danos, enquanto outro de menor potência, mas raso e próximo de uma grande cidade, pode provocar destruição muito maior.

É justamente a combinação entre esses fatores que explica por que a magnitude, sozinha, não determina o impacto final de um terremoto, embora continue sendo o principal indicador da energia liberada durante o evento.