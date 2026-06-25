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O que é o círculo de fogo, que concentra 90% dos terremotos do planeta

Faixa sísmica no entorno do Pacífico reúne ainda 75% dos vulcões ativos e explica série recente de tremores na Venezuela, Japão, Rússia e EUA

(MirageC/Getty Images)

(MirageC/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 25 de junho de 2026 às 07h38.

Uma sequência de terremotos registrada em diferentes regiões do planeta voltou a colocar em evidência o Círculo de Fogo do Pacífico, faixa geológica responsável pela maior parte da atividade sísmica da Terra.

A área concentra cerca de 90% dos terremotos do mundo e aproximadamente 75% dos vulcões ativos, distribuídos ao longo de uma estrutura em forma de ferradura que contorna o Oceano Pacífico.

Uma faixa de 40 mil quilômetros ao redor do Pacífico

O Círculo de Fogo não forma um círculo perfeito.

Trata-se de uma cadeia de cerca de 40.000 quilômetros que se estende do extremo sul da América do Sul, sobe pela costa oeste das Américas, cruza o Estreito de Bering, desce pelo Japão e pelo Sudeste Asiático e chega à Nova Zelândia, com presença de vulcões também na região da Antártica.

No total, a região reúne centenas de vulcões ativos e adormecidos, organizados ao longo de zonas de contato entre placas tectônicas.

Placas tectônicas explicam os tremores

A atividade sísmica ocorre pelo movimento das placas tectônicas, blocos rígidos da crosta terrestre que se deslocam continuamente sobre o manto. Quando essas placas colidem, se afastam ou deslizam lateralmente, podem gerar terremotos e atividade vulcânica.

Nas zonas de subducção, uma placa mergulha sob outra, formando fossas oceânicas profundas e favorecendo a formação de magma. Esse processo é comum ao longo do Círculo de Fogo.

Regiões afetadas pelos recentes terremotos

Entre os eventos recentes, houve registros de tremores na Venezuela, no norte da Califórnia, na Rússia e no Japão, todos em áreas próximas ou dentro do Círculo de Fogo.

No caso venezuelano, dois terremotos de alta magnitude provocaram desabamentos e levaram moradores a deixar prédios na capital Caracas. Já no Japão, um abalo de magnitude superior a 7 foi registrado na costa nordeste, com impacto em infraestrutura e transporte.

Na Rússia, a península de Kamchatka também registrou atividade sísmica, enquanto na Califórnia tremores levaram a interrupções no fornecimento de energia e acionamento de sistemas de alerta.

Zona mais instável do planeta

O Círculo de Fogo é considerado a região geologicamente mais instável da Terra devido à concentração de limites entre placas tectônicas, incluindo zonas de subducção, falhas transformantes e áreas de expansão do assoalho oceânico.

Essa combinação explica a frequência elevada de terremotos e erupções vulcânicas ao longo de toda a faixa que circunda o Pacífico.

*Com O Globo

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