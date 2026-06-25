O que é o círculo de fogo, que concentra 90% dos terremotos do planeta

Uma sequência de terremotos registrada em diferentes regiões do planeta voltou a colocar em evidência o Círculo de Fogo do Pacífico, faixa geológica responsável pela maior parte da atividade sísmica da Terra.

A área concentra cerca de 90% dos terremotos do mundo e aproximadamente 75% dos vulcões ativos, distribuídos ao longo de uma estrutura em forma de ferradura que contorna o Oceano Pacífico.

Uma faixa de 40 mil quilômetros ao redor do Pacífico

O Círculo de Fogo não forma um círculo perfeito.

Trata-se de uma cadeia de cerca de 40.000 quilômetros que se estende do extremo sul da América do Sul, sobe pela costa oeste das Américas, cruza o Estreito de Bering, desce pelo Japão e pelo Sudeste Asiático e chega à Nova Zelândia, com presença de vulcões também na região da Antártica.

No total, a região reúne centenas de vulcões ativos e adormecidos, organizados ao longo de zonas de contato entre placas tectônicas.

Placas tectônicas explicam os tremores

A atividade sísmica ocorre pelo movimento das placas tectônicas, blocos rígidos da crosta terrestre que se deslocam continuamente sobre o manto. Quando essas placas colidem, se afastam ou deslizam lateralmente, podem gerar terremotos e atividade vulcânica.

Nas zonas de subducção, uma placa mergulha sob outra, formando fossas oceânicas profundas e favorecendo a formação de magma. Esse processo é comum ao longo do Círculo de Fogo.

Regiões afetadas pelos recentes terremotos

Entre os eventos recentes, houve registros de tremores na Venezuela, no norte da Califórnia, na Rússia e no Japão, todos em áreas próximas ou dentro do Círculo de Fogo.

No caso venezuelano, dois terremotos de alta magnitude provocaram desabamentos e levaram moradores a deixar prédios na capital Caracas. Já no Japão, um abalo de magnitude superior a 7 foi registrado na costa nordeste, com impacto em infraestrutura e transporte.

Na Rússia, a península de Kamchatka também registrou atividade sísmica, enquanto na Califórnia tremores levaram a interrupções no fornecimento de energia e acionamento de sistemas de alerta.

Zona mais instável do planeta

O Círculo de Fogo é considerado a região geologicamente mais instável da Terra devido à concentração de limites entre placas tectônicas, incluindo zonas de subducção, falhas transformantes e áreas de expansão do assoalho oceânico.

Essa combinação explica a frequência elevada de terremotos e erupções vulcânicas ao longo de toda a faixa que circunda o Pacífico.

*Com O Globo