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Terremotos na Venezuela deixam 164 mortos e 971 feridos

Número foi atualizado pela presidente interina Delcy Rodríguez após sequência de abalos sísmicos e quase 30 réplicas registradas no país

Venezuela: terremoto atingiu país na quarta-feira, 24 (Federico PARRA / AFP)

Venezuela: terremoto atingiu país na quarta-feira, 24 (Federico PARRA / AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 25 de junho de 2026 às 07h40.

Os terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira elevaram o número de vítimas para 164 mortos e 971 feridos, segundo atualização divulgada nesta quinta-feira, 25, pela presidente interina Delcy Rodríguez.

O novo balanço amplia significativamente os dados iniciais apresentados pelas autoridades, que mencionavam 32 mortes e mais de 700 feridos nas primeiras horas após os abalos.

De acordo com o governo venezuelano, quase 30 tremores secundários foram registrados após os dois terremotos principais, aumentando a instabilidade sísmica na região e dificultando as operações de resgate.

Balanço ainda pode ser revisado

As autoridades não detalharam a distribuição das vítimas por região nem atualizaram informações sobre desaparecidos ou danos estruturais em larga escala até o momento.

A sequência de abalos ocorre em meio a monitoramento contínuo de falhas tectônicas na região do Caribe, onde movimentos entre placas podem provocar eventos sísmicos de alta intensidade.

*Com AFP

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