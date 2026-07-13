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6 livros recém-lançados para atualizar as leituras nesta semana

Entre os destaques da semana estão 'Contos Reunidos', de Moacyr Scliar, e 'Onde o Vento Faz a Curva', de Estelle-Sarah Bulle

Literatura da semana: 6 livros para adicionar à estante (Divulgação / Editora 34)

Literatura da semana: 6 livros para adicionar à estante (Divulgação / Editora 34)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 13 de julho de 2026 às 12h43.

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No mundo saturado das telas, ainda bem, os brasileiros estão voltando a ler. Segundo o estudo Panorama do Consumo de Livros no Brasil, iniciativa da Câmara Brasileira do Livro com realização da Nielsen BookData, o país ganhou três milhões de compradores de livros no ano passado.

Para os novos leitores (e os já assíduos), as principais editoras do Brasil seguem com novos lançamentos mensais. Nesta semana, entre os destaques dos títulos recém-chegados às livrarias, estão coletâneas de Moacyr Scliar e Arthur C. Clarke, em versões inéditas, e novos livros de autores como Joca Reiners Terron, Estelle-Sarah Bulle, entre outros.

Abaixo, reunimos seis títulos que chegam às livrarias em breve, suas propostas narrativas, autores e informações técnicas para quem busca atualizar a biblioteca. Confira:

Contos Reunidos (Nova Edição) | Moacyr Scliar (Organização de Regina Zilberman)

Ilustração de capa de livro em tons de azul, apresentando o título

Capa da nova edição de 'Contos Reunidos', de Moacyr Scliar. (Divulgação / Companhia das Letras)

A antologia compila a prosa breve do escritor gaúcho Moacyr Scliar. Organizado pela crítica literária Regina Zilberman, o volume traz textos inéditos em relação à coletânea anterior e um prefácio que estabelece paralelos entre a produção de Scliar, a tradição do conto brasileiro — incluindo Machado de Assis — e os autores do boom latino-americano. As narrativas curtas do autor combinam cotidiano urbano, mitos da cultura judaico-cristã, elementos fantásticos e crítica social, alternando entre o humor e a melancolia.

Editora: Companhia das Letras
Preço: R$ 169,90

Árvore Velha | Marta Barbosa Stephens

Ilustração de capa de livro em estilo xilogravura com tons de verde e rosa, retratando uma grande árvore com ramificações detalhadas e uma silhueta humana integrada ao tronco.

Capa do livro 'Árvore Velha', de Marta Barbosa Stephens. (Divulgação / Todavia)

Uma jornalista brasileira abandona São Paulo e se muda para Londres, onde passa a trabalhar como cuidadora em um asilo de luxo. Ali, a narradora confronta-se com a decadência física, a solidão e os conflitos familiares, ainda vívidos. No asilo, a narradora também observa a hipocrisia, a disputa por heranças e o abandono afetivo dos idosos. E é essa convivência com os extremos da velhice que desperta na narradora reflexões obsessivas sobre o corpo, a memória, o tempo e os ciclos da natureza. Com graça, elegância e engenho, este romance articula desejo, culpa e envelhecimento, questionando o que resta quando as escolhas do passado vêm nos trazer sua derradeira cobrança no fim da vida.

Editora: Todavia
Preço: R$ 74,90 (Físico) | R$ 49,90 (E-book)

Entre Amigos | Clarice Lispector, Lúcio Cardoso, João Cabral de Melo Neto e Rubem Braga

Fotografia em preto e branco de uma mulher sorrindo (Clarice Lispector), usando colar de pérolas, sobreposta por um fundo texturizado em tons de roxo e rosa com o título

Capa do livro 'Entre Amigos', que reúne correspondências de Clarice Lispector, Lúcio Cardoso, João Cabral de Melo Neto e Rubem Braga. (Divulgação / Editora Rocco)

O livro reúne o acervo de correspondências trocadas entre quatro nomes da literatura brasileira: Lúcio Cardoso, João Cabral de Melo Neto, Rubem Braga e Clarice Lispector. A publicação cumpre a função de registrar o intercâmbio intelectual e os laços afetivos mantidos pelo grupo de escritores. O registro documental das cartas funciona como ferramenta de apoio para a compreensão da biografia e dos processos de criação das obras de cada um dos autores envolvidos.

Editora: Rocco
Preço: R$ 89,90

Tecnologias da Invenção | Dora Kaufman e Giselle Beiguelman

Ilustração de capa de livro combinando elementos digitais e diagramas de inteligência artificial com traços artísticos, em fundo branco, destacando o título em vermelho e preto.

Capa do livro 'Tecnologias da Invenção: Inteligência artificial, criatividade e arte', de Dora Kaufman e Giselle Beiguelman. (Divulgação / Grupo Autêntica)

O ensaio investiga o impacto e as aplicações da inteligência artificial generativa nos processos de criação artística, visual e textual. As pesquisadoras Dora Kaufman e Giselle Beiguelman analisam a relação entre tecnologia, criatividade e autoria humana, afastando-se tanto de visões tecnofóbicas quanto do entendimento da IA como ferramenta mágica de atalho. O livro resgata a evolução histórica do conceito de criatividade por meio da psicologia e da neurociência, aplicando-o ao cenário da arte contemporânea.

Editora: Grupo Autêntica
Preço: R$ 67,90 (Físico/Livrarias) | R$ 47,90 (E-book)

Contos Completos | Arthur C. Clarke

Ilustração de capa de livro em estilo de ficção científica retratando o perfil de um astronauta em tons de amarelo e laranja, com um visor espelhado que reflete um cenário espacial. À esquerda, uma contracapa preta com detalhes amarelos.

Capa de 'Contos Completos', edição de colecionador da obra de Arthur C. Clarke. (Divulgação / Editora Aleph)

Inédita no catálogo da editora Aleph, esta edição de colecionador compila a totalidade da ficção curta de um dos principais expoentes da ficção científica mundial. O volume reúne mais de 100 histórias escritas por Arthur C. Clarke ao longo de sua carreira, incluindo narrativas raras e o conto "O Sentinela", que serviu de base estrutural para o desenvolvimento do filme e livro 2001: Uma Odisseia no Espaço. Os textos cobrem temas como rigor técnico-científico, o futuro da exploração espacial e o destino humano.

Editora: Aleph
Preço: R$ 199,90

Onde o Vento Faz a Curva | Estelle-Sarah Bulle

Ilustração de uma mulher negra de perfil, usando um lenço colorido na cabeça (torço), em tons de terra, vermelho e verde, com uma criança ao fundo e palmeiras, remetendo à ambientação caribenha do livro.

Capa do livro 'Onde o Vento Faz a Curva', de Estelle-Sarah Bulle. (Divulgação / Editora 34)

Romance de estreia da escritora francesa Estelle-Sarah Bulle, filha de pai guadalupense e mãe franco-belga, a obra chega ao Brasil traduzida por Letícia Mei. A trama acompanha a história de Antoine, uma mulher independente cuja memória serve de fio condutor para que sua sobrinha, uma jovem nascida na periferia de Paris, compreenda sua identidade mestiça. A narrativa passa pelo vilarejo de Morne-Galant, pela ilha de Guadalupe, pelo comércio no Mar do Caribe e pelo exílio na França, traçando o retrato de gerações antilhanas entre os séculos XX e XXI através da fusão da língua francesa com expressões crioulas.

Tradução: Letícia Mei
Editora: Editora 34
Preço: R$ 85,00

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