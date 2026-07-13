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Marca de azeites aposta em concurso cultural para artistas da periferia

Andorinha apresenta o azeite extra virgem Primeira Colheita com arte exclusiva da ilustradora Juliana Mota

Edição limitada com obra eleita por votação popular em concurso dedicado a talentos femininos da arte independente  (Andorinha/Divulgação)

Edição limitada com obra eleita por votação popular em concurso dedicado a talentos femininos da arte independente  (Andorinha/Divulgação)

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Publicado em 13 de julho de 2026 às 13h00.

Após votação do público pelo Instagram, a artista Juliana Mota foi escolhida para ilustrar a edição de 2026 do Azeite Extra Virgem da Andorinha – edição limitada. 

A marca, do Grupo Sovena, apostou no concurso de artistas de região periférica com o objetivo de ampliar a visibilidade de novos talentos femininos da cena artística nacional

Pela primeira vez, Andorinha realizou um concurso cultural para definir a identidade visual do azeite, convidando mulheres artistas para interpretarem o tema "A oliva".

O concurso cultural

O concurso é voltado para artistas independentes de periferias e comunidades de diferentes regiões do Brasil.

O concurso contou com a curadoria de Thiago Vinicius – parceiro da marca, líder de projetos sociais como o Organicamente Rango (restaurante liderado por sua mãe que oferece marmitas com alimentos orgânicos para pessoas da comunidade).

“Cada comunidade brasileira é um celeiro de talentos e tecnologias sociais, uma ação como essa do Azeite coloca a periferia e a sua potência no roteiro gastronômico do país”, comenta Thiago.

A ilustradora Juliana Mota

Juliana é ilustradora, artista visual, bordadeira e designer gráfica. Ela foi a eleita pelo público em votação popular no Instagram, conquistando 57% dos votos em uma disputa que reuniu talentos de diferentes vertentes: a artista multimídia Crica Monteiro, conhecida por sua narrativa visual vibrante inspirada no graffiti e na cultura hip hop; e a Wira Tini, descendente do povo Kokama, que utiliza o grafite e o muralismo para tecer sua identidade ancestral. 

"Fiquei muito feliz em participar deste projeto e mais ainda por ter sido escolhida pelo público. Sou profundamente inspirada pela natureza, e esse trabalho reflete diretamente quem eu sou como pessoa e artista. A ilustração foi inspirada no pensamento de Nego Bispo e sua ideia de tempo cíclico, expressa na frase “começo, meio, começo”, relacionando essa visão à plantação de azeitonas", comenta Juliana. 

Com um trabalho que transita entre a delicadeza dos fios e a força do design gráfico, Juliana Mota imprimiu em sua obra o ciclo da natureza e a sensibilidade que envolve a produção do azeite. A iniciativa reforça o pilar institucional da marca de dar visibilidade a novas narrativas. 

"O nosso projeto tem evoluído a cada ano que passa. Nesta edição, decidimos que o revelar do olival seria ainda mais profundo, abrindo espaço para que o público escolhesse a voz feminina que estamparia nossa primeira colheita. A colaboração com a Juliana Mota une nossa produção ao talento vibrante da arte brasileira, transformando cada garrafa em um item colecionável e cheio de significado", conclui Susan Cavallin, Gerente de Marketing do Azeite Andorinha. 

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