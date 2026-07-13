Aos 27 anos, ele comanda empresa que faturou R$ 515 mil em uma live de panelas no TikTok Shop

Em dezembro de 2025, a BigHome Brasil decidiu testar um novo canal de vendas por sugestão de um fornecedor de panelas. Seis meses depois, o TikTok Shop já movimenta cinco vezes mais vendas do que o segundo maior marketplace da empresa, à frente de Amazon, Mercado Livre e Shopee.

O crescimento ganhou um novo marco em 1º de maio. Em uma transmissão de 12 horas, realizada diretamente da fábrica de um dos fornecedores, a empresa faturou R$ 515 mil e bateu o recorde brasileiro de vendas em uma única live do TikTok Shop.

Por trás da operação está Rafael Sobral Pedroso, de 27 anos. Em 2018, ele conciliava dois empregos enquanto revendia, ao lado do amigo Felipe Augusto, produtos comprados no centro de São Paulo, como caixas de som e lanternas. O negócio evoluiu, ganhou um terceiro sócio Fernando Oliveira, ex-chefe de Sobral, e se transformou na BigHome Brasil.

O recorde veio praticamente de um único produto. O jogo de panelas Bianco respondeu por 99,68% do GMV da transmissão, com mais de 3.200 unidades vendidas. A live alcançou 19,2 milhões de impressões, gerou 24,4 mil cliques em produtos e liderou o ranking nacional do TikTok Shop em vendas, visualizações e cliques naquele dia.

Como uma live de R$ 515 mil virou recorde no TikTok Shop

O resultado não foi fruto apenas da audiência. Segundo Sobral, a empresa reuniu uma série de fatores para aumentar a conversão: negociou preços mais agressivos com a indústria, aproveitou incentivos promocionais oferecidos pelo TikTok Shop e apostou na estrutura de afiliados da plataforma.

O jogo de panelas foi vendido por cerca de R$ 135, enquanto um kit antiaderente custava aproximadamente R$ 170. Para tornar a oferta mais competitiva, a BigHome reduziu deliberadamente sua margem de lucro.

"A ideia era criar uma operação em que fabricante, loja e afiliado ganhassem escala", diz Sobral.

A escolha do formato também foi estratégica. Em vez de transmitir de um estúdio, a empresa levou o criador de conteúdo para dentro da fábrica do fornecedor. Durante 12 horas, ele apresentou os produtos, respondeu dúvidas dos consumidores e mostrou a produção em tempo real.

Nos bastidores, a operação também foi reforçada. A empresa separou cerca de 4,5 mil conjuntos de panelas para pronta entrega e ampliou temporariamente o prazo de expedição para até cinco dias, antecipando o aumento da demanda.

Como a BigHome Brasil entrou no TikTok Shop

A BigHome nasceu sem um foco específico de categoria. Depois de começar revendendo produtos comprados no centro de São Paulo, ampliou gradualmente o portfólio para itens como iluminação de LED, balanças, brinquedos, colchões infláveis e utensílios domésticos.

A entrada de Fernando Oliveira na sociedade, em 2020, acelerou esse movimento. Especialista em marketing digital, ele ajudou a estruturar a operação e ampliar a rede de fornecedores nacionais.

Hoje, a empresa comercializa cerca de 400 produtos. No TikTok Shop, as panelas encontraram o formato ideal para o live commerce.

Para Sobral, a categoria reúne características difíceis de encontrar em outros produtos. O ticket médio é elevado o suficiente para gerar faturamento relevante, mas continua acessível para compras por impulso durante uma transmissão ao vivo.

O público também é bastante definido: mulheres entre 25 e 45 anos, concentradas principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O desempenho acompanha uma tendência da própria plataforma. No primeiro ano do TikTok Shop no Brasil, o GMV médio diário gerado por lives cresceu 161 vezes. Dentro da categoria Casa & Decoração, panelas e frigideiras lideraram as vendas, à frente de lençóis, fronhas e garrafas térmicas.

Os desafios do crescimento

A expansão acelerada já começa a pressionar a estrutura da empresa. Depois da live recordista, a BigHome montou estúdios próprios em Guarulhos, passou a realizar transmissões de segunda a sexta-feira e dobrou sua rede de afiliados, que passou de cerca de 300 para aproximadamente 600 criadores.

O faturamento acompanhou esse ritmo. No mês da mega live, a operação movimentou cerca de R$ 4 milhões no TikTok Shop. No mês seguinte, esse volume chegou a R$ 6 milhões.

Agora, o desafio é encontrar espaço para continuar crescendo. Segundo Sobral, o estoque já ocupa praticamente toda a sede da empresa. "Tem caixa até na minha sala", diz.

A BigHome procura um novo galpão na região de Cumbica e pretende ampliar o número de produtos disponíveis no TikTok Shop. A próxima meta é aumentar o ticket médio das transmissões e superar o próprio recorde de R$ 515 mil em uma única live.