A Terra está tendo mais terremotos? O que as pesquisas explicam sobre esses fenômenos

Os grandes terremotos registrados recentemente em diferentes partes do mundo podem dar a impressão de que a Terra está atravessando um período de intensa atividade sísmica. No entanto, os dados históricos mostram que essa percepção nem sempre corresponde à realidade.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), não existem evidências de que o número de grandes terremotos esteja aumentando de forma contínua. A conclusão é baseada no catálogo sísmico global ComCat, mantido pelo USGS, que reúne registros de terremotos de todo o planeta.

O aumento observado no número de eventos registrados nas últimas décadas está relacionado, principalmente, à evolução do monitoramento sísmico. Atualmente, a rede mundial de sensores é muito mais ampla e sensível, permitindo detectar tremores de baixa magnitude que, no passado, dificilmente seriam registrados.

O número de terremotos está aumentando?

De acordo com o USGS, a aparente alta na quantidade de terremotos registrados não significa que a Terra esteja produzindo mais abalos sísmicos do que antes. O principal motivo é o avanço da tecnologia utilizada para monitorar a atividade sísmica.

Atualmente, existem muito mais estações sismográficas distribuídas pelo mundo do que há algumas décadas. Além disso, os equipamentos modernos conseguem identificar tremores muito menores, ampliando significativamente o número de eventos registrados.

Quantos terremotos acontecem por ano?

O Centro Nacional de Informações sobre Terremotos (NEIC), vinculado ao USGS, localiza atualmente cerca de 20 mil terremotos por ano em todo o mundo, o equivalente a aproximadamente 55 tremores por dia.

A maior parte desses eventos possui baixa magnitude e sequer é percebida pela população. Muitos ocorrem em áreas oceânicas ou regiões pouco habitadas e só são detectados pelos sismógrafos.

Além disso, o avanço das comunicações e a divulgação quase instantânea das informações fazem com que o público tome conhecimento dos terremotos muito mais rapidamente do que no passado, reforçando a impressão de que eles estão mais frequentes.

Quantos grandes terremotos ocorrem normalmente?

Os registros históricos do USGS, que remontam ao início do século XX, mostram que a ocorrência de grandes terremotos permanece relativamente estável ao longo do tempo.

Em um ano típico, os cientistas esperam cerca de 15 terremotos de magnitude 7,0 ou superior e um terremoto de magnitude igual ou superior a 8,0, totalizando aproximadamente 16 grandes terremotos por ano.

Naturalmente, esses números variam. Em 2010, por exemplo, foram registrados 23 grandes terremotos, o maior total da série histórica recente. Já em 1989 ocorreram apenas seis eventos desse porte e, em 1988, sete.

Segundo o USGS, essas oscilações fazem parte da variabilidade natural da atividade sísmica e não representam uma tendência de aumento contínuo dos grandes terremotos.