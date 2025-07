Terremoto na Rússia é o maior em mais de uma década; veja os 10 maiores da história

O terremoto de magnitude 8,8 que atingiu a costa da Península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, na terça-feira, 29, entrou para a lista dos dez maiores tremores já registrados no planeta, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O evento provocou tsunamis com ondas de até 4 metros na cidade russa de Severo-Kurilsk e levou autoridades do Japão, Havaí, Alasca, costa oeste dos EUA e países e territórios do Pacífico como Nova Zelândia, Filipinas, Taiwan e Polinésia Francesa a emitirem alertas para evacuação de áreas costeiras.

O epicentro foi localizado a cerca de 125 km de Petropavlovsk-Kamchatsky, a uma profundidade de 19 quilômetros, no Círculo de Fogo do Pacífico, uma região de intensa atividade sísmica que concentra cerca de 90% dos terremotos do planeta. A movimentação das placas tectônicas nessa área faz com que a Rússia, apesar de seu perfil sísmico discreto no oeste do país, registre tremores recorrentes em sua porção oriental.

O USGS confirmou que o tremor russo empata com outros eventos de magnitude 8,8 e é o maior desde o terremoto que atingiu o Japão em 2011, quando mais de 18 mil pessoas morreram.

O abalo em Kamchatka também provocou uma série de réplicas com magnitudes entre 5,2 e 6,9, segundo o órgão americano.

A seguir, os maiores terremotos da era moderna com base na magnitude, conforme levantamento do USGS:

1. Valdivia, Chile – 1960 (Magnitude 9,5)

O maior terremoto da história ocorreu no sul do Chile em 22 de maio de 1960. O abalo deixou mais de 1.600 mortos, gerou um tsunami devastador e causou danos também no Havaí, Japão e Filipinas, com dezenas de mortes adicionais nesses países. Cerca de 2 milhões de pessoas ficaram desabrigadas.

2. Alasca, EUA – 1964 (Magnitude 9,2)

Conhecido como o “terremoto da Sexta-Feira Santa”, o tremor durou quase cinco minutos e causou 131 mortes. Gerou tsunamis e deslizamentos de terra, com mais de US$ 2 bilhões em prejuízos. As ondas atingiram várias cidades do estado e provocaram danos até na costa oeste dos EUA.

3. Sumatra, Indonésia – 2004 (Magnitude 9,1)

O abalo de 26 de dezembro de 2004 e o tsunami subsequente mataram mais de 283 mil pessoas e deixaram 1 milhão de desabrigados em países do sudeste asiático e da África. Foi o tsunami com mais vítimas fatais já registrado.

4. Tohoku, Japão – 2011 (Magnitude 9,1)

O terremoto que atingiu o nordeste do Japão em 11 de março de 2011 deixou mais de 18 mil mortos e causou um grave acidente nuclear na usina de Fukushima, após o colapso do sistema de resfriamento. O tsunami afetou ainda o Havaí, Califórnia, Peru e Galápagos.

5. Kamchatka, Rússia – 1952 (Magnitude 9,0)

Um poderoso terremoto na mesma região atingida em 2025 gerou um tsunami que chegou ao Havaí com ondas de até 9 metros. Apesar da intensidade, não há registro de vítimas fatais, segundo o USGS.

6. Maule, Chile – 2010 (Magnitude 8,8)

O tremor de 27 de fevereiro de 2010, seguido por um tsunami, causou mais de 500 mortes e prejuízos estimados em US$ 30 bilhões. O evento foi sentido em grande parte da América do Sul e suas ondas chegaram a San Diego, nos EUA.

7. Equador-Colômbia – 1906 (Magnitude 8,8)

Um dos maiores terremotos do século 20, o evento matou entre 500 e 1.500 pessoas e provocou um tsunami que atingiu até Hilo, no Havaí, 12 horas depois.

8. Kamchatka, Rússia – 2025 (Magnitude 8,8)

Registrado em 29 de julho, o terremoto é considerado o maior em mais de uma década. Gerou alertas de tsunami em todo o Pacífico, incluindo Nova Zelândia, Japão, Havaí e Polinésia Francesa, e causou danos em áreas costeiras da Rússia. De acordo com o USGS, está entre os seis maiores da história moderna.

9. Ilhas Rat, Alasca – 1965 (Magnitude 8,7)

O tremor atingiu um grupo de ilhas no Alasca em 4 de fevereiro de 1965. Um tsunami com ondas de até 11 metros foi registrado. Não houve mortes, mas houve danos a pistas de pouso e edifícios.

10. Tibete – 1950 (Magnitude 8,6)

O terremoto matou ao menos 780 pessoas e destruiu diversas aldeias. Deslizamentos de terra causaram o represamento do rio Subansiri, e a onda formada após o rompimento da barreira natural atingiu sete metros de altura.