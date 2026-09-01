Telescópio Swift da Nasa volta a operar — mas pode estar perto do fim

O telescópio espacial Swift, da Nasa, voltou a realizar observações científicas depois que dois de seus instrumentos foram reativados. A retomada ocorreu após uma tentativa de elevar a órbita do observatório ser abandonada por problemas técnicos.

O Telescópio Ultravioleta/Óptico e o Telescópio de Raios X voltaram a funcionar na última quarta-feira, 26. O terceiro instrumento, o Telescópio de Alerta de Explosões (BAT), permanece desligado, mas a equipe espera retomar suas operações nas próximas semanas.

O observatório está em órbita há 21 anos e continua perdendo altitude por causa do arrasto atmosférico. Segundo a Nasa, o Swift pode alcançar uma altitude inferior a 300 quilômetros dentro de um a dois meses.

Por que o Swift está perdendo altitude?

O Swift está em órbita baixa da Terra, onde ainda existem pequenas quantidades de atmosfera. Esse material exerce resistência sobre a espaçonave e reduz sua velocidade gradualmente.

Com a perda de velocidade, a órbita do observatório diminui. O Swift não possui um sistema de propulsão capaz de elevar sua trajetória e compensar diretamente esse efeito.

A situação se tornou mais urgente com o aumento da atividade solar. A energia liberada pelo Sol aquece e expande as camadas superiores da atmosfera terrestre.

Com a atmosfera mais extensa, o arrasto sobre espaçonaves em órbita baixa aumenta. No caso do Swift, isso fez com que a perda de altitude ocorresse mais rapidamente do que o previsto.

O que aconteceu com a tentativa de resgate?

Em setembro de 2025, a Nasa contratou a Katalyst Space para desenvolver uma missão capaz de alcançar o Swift, capturá-lo e elevá-lo para uma órbita mais alta. A empresa desenvolveu a espaçonave LINK, lançada em julho a bordo de um foguete Pegasus, da Northrop Grumman.

Depois do lançamento, porém, a LINK apresentou problemas relacionados ao controle de orientação. Em 19 de agosto, Nasa e Katalyst anunciaram que a espaçonave não tentaria mais capturar e elevar o Swift.

A missão ainda poderá realizar aproximações ao observatório. Essas manobras servirão para testar tecnologias que podem ser usadas futuramente em operações de manutenção e serviços em órbita.

Quais instrumentos do Swift voltaram a funcionar?

O Swift desligou o Telescópio Ultravioleta/Óptico e o Telescópio de Raios X em fevereiro, como parte de medidas para reduzir o arrasto e prolongar sua permanência em órbita. Os dois instrumentos foram reativados em 26 de agosto e voltaram a coletar dados científicos.

Já o Telescópio de Alerta de Explosões (BAT) foi desligado em abril. A medida reduziu o consumo de energia e permitiu que os engenheiros posicionassem os painéis solares de forma a diminuir ainda mais o arrasto.

De acordo com comunicado, a Nasa espera que o BAT volte a realizar observações nas próximas semanas.

Como o Swift ajuda a estudar eventos cósmicos rápidos

Durante mais de duas décadas, o Swift estudou o Universo em diferentes comprimentos de onda e se tornou especialmente útil para acompanhar eventos cósmicos rápidos. Quando detecta uma explosão ou outro fenômeno transitório, o observatório consegue mudar rapidamente sua orientação para observar a fonte.

Essa capacidade permite que o Swift obtenha dados de eventos que podem desaparecer em pouco tempo e também envie alertas para outros observatórios. Agora, com a órbita em queda, a equipe pretende aproveitar o período restante de operação para continuar coletando dados científicos.