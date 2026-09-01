Ciência

Anvisa aprova medicamento que atua contra câncer colorretal metastático; entenda

Fármaco atua no bloqueio de receptores ligados à formação de vasos sanguíneos que abastecem tumores

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 10h21.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira, 31, o Fruzaqla (fruquintinibe), medicamento destinado ao tratamento de adultos com câncer colorretal metastático que já passaram por terapias anteriores. A indicação contempla pacientes cujo tumor se espalhou para outras regiões do organismo.

O câncer colorretal é um tumor maligno que se desenvolve no cólon, parte do intestino grosso, ou no reto, porção final do intestino. A doença é classificada como metastática quando células cancerígenas deixam o local de origem e atingem outros órgãos ou tecidos.

Segundo a Anvisa, o estudo utilizado para avaliar a eficácia do medicamento identificou benefício clínico entre pacientes previamente tratados. Os dados apontaram aumento estatisticamente significativo tanto da sobrevida global (SG), período entre o início do tratamento e a morte por qualquer causa, quanto da sobrevida livre de progressão (SLP), intervalo em que a doença não apresenta avanço. A comparação foi feita com pacientes que receberam placebo associado ao cuidado de suporte.

A aprovação ocorre em um cenário no qual a incidência da doença entre pessoas mais jovens também é objeto de pesquisas. O câncer colorretal é atualmente a principal causa de morte por câncer entre pessoas com menos de 50 anos, segundo pesquisa recente publicada na revista científica JAMA.

Como o fruquintinibe age no organismo?

O fruquintinibe atua sobre os receptores VEGFR-1, VEGFR-2 e VEGFR-3, proteínas relacionadas à formação de novos vasos sanguíneos, processo conhecido como angiogênese.

Ao bloquear esses receptores, o medicamento interfere na formação dos vasos sanguíneos que fornecem oxigênio e nutrientes necessários ao crescimento dos tumores. Esse mecanismo busca limitar o suprimento utilizado pelas células tumorais para crescer e se disseminar pelo organismo.

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