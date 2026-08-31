Novo telescópio da Nasa terá visão 100 vezes maior que a do Hubble

O Universo poderá ser observado em uma escala inédita com o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, da Nasa. Com um espelho do mesmo diâmetro do Hubble e um campo de visão muito maior, o novo observatório foi projetado para mapear grandes áreas do céu e investigar fenômenos como matéria escura, energia escura e exoplanetas.

Segundo informações divulgadas pela Universidade do Arizona, o Instrumento de Campo Amplo do Roman poderá capturar uma área do céu 100 vezes maior do que a observada pelas câmeras do Hubble.

O Telescópio Roman terá um espelho primário de 2,4 metros, mesmo diâmetro do Hubble. A diferença está principalmente na capacidade de observar uma região muito mais ampla do céu mantendo alta sensibilidade.

Roman amplia a escala das observações espaciais

O Hubble produziu imagens extremamente detalhadas de regiões específicas do Universo ao longo de mais de três décadas. Já o Roman foi concebido para realizar grandes levantamentos, permitindo aos pesquisadores estudar uma quantidade muito maior de objetos cósmicos.

A missão também poderá identificar objetos raros, como estrelas em diferentes estágios de evolução, aglomerados de galáxias e novos exoplanetas. Os dados poderão complementar observações realizadas pelo Hubble e pelo Telescópio Espacial James Webb, que possuem objetivos científicos diferentes.

A capacidade de observar grandes áreas será especialmente importante para estudos de cosmologia. Os pesquisadores poderão reunir informações sobre bilhões de objetos e usar esses dados para investigar como o Universo se formou e evoluiu.

Matéria escura e energia escura estão entre os alvos

Um dos principais objetivos científicos do Roman é ajudar a estudar a matéria escura e a energia escura. Embora tenham papéis diferentes, os dois fenômenos estão relacionados à estrutura e à evolução do Universo.

A matéria escura não emite luz, mas seus efeitos gravitacionais podem ser observados pela forma como influenciam outros objetos. Já a energia escura está associada à expansão acelerada do Universo.

Pesquisadores da Universidade do Arizona participam de projetos que utilizarão os dados do Roman para estudar esses fenômenos. Entre as estratégias está o uso de medições relacionadas às chamadas lentes gravitacionais para obter informações sobre a distribuição de matéria no cosmos.

Coronógrafo poderá observar planetas distantes

O Roman também contará com um coronógrafo, instrumento desenvolvido para bloquear a luz intensa de estrelas e permitir a observação de objetos próximos a elas.

Essa tecnologia poderá ser usada para obter imagens diretas de alguns exoplanetas e dos discos de material ao redor de estrelas. A técnica é diferente de métodos que detectam planetas indiretamente, como a observação da queda no brilho de uma estrela quando um planeta passa à sua frente.

De acordo com os cientistas, o coronógrafo foi projetado para demonstrar tecnologias capazes de detectar objetos extremamente tênues próximos de estrelas muito mais brilhantes.

Quando o telescópio Roman começa a observar o Universo?

A missão do Telescópio Espacial Roman ainda passará pela etapa de lançamento e preparação para as operações científicas. A previsão da Universidade do Arizona é que o telescópio comece a realizar suas primeiras observações científicas em janeiro de 2027.

Quando as observações científicas começarem, os dados do observatório deverão ser disponibilizados para pesquisadores de diferentes instituições. A expectativa é que os levantamentos produzam grandes catálogos de galáxias, estrelas e outros objetos para estudos sobre a estrutura e a evolução do Universo.