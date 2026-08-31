Novo telescópio da Nasa terá visão 100 vezes maior que a do Hubble

Telescópio Roman: observatório poderá mapear grandes áreas do céu e investigar bilhões de objetos cósmicos (Nasa)
Redatora
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 19h05.
O Universo poderá ser observado em uma escala inédita com o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, da Nasa. Com um espelho do mesmo diâmetro do Hubble e um campo de visão muito maior, o novo observatório foi projetado para mapear grandes áreas do céu e investigar fenômenos como matéria escura, energia escura e exoplanetas.
Segundo informações divulgadas pela Universidade do Arizona, o Instrumento de Campo Amplo do Roman poderá capturar uma área do céu 100 vezes maior do que a observada pelas câmeras do Hubble.
O Telescópio Roman terá um espelho primário de 2,4 metros, mesmo diâmetro do Hubble. A diferença está principalmente na capacidade de observar uma região muito mais ampla do céu mantendo alta sensibilidade.
O Hubble produziu imagens extremamente detalhadas de regiões específicas do Universo ao longo de mais de três décadas. Já o Roman foi concebido para realizar grandes levantamentos, permitindo aos pesquisadores estudar uma quantidade muito maior de objetos cósmicos.
A missão também poderá identificar objetos raros, como estrelas em diferentes estágios de evolução, aglomerados de galáxias e novos exoplanetas. Os dados poderão complementar observações realizadas pelo Hubble e pelo Telescópio Espacial James Webb, que possuem objetivos científicos diferentes.
A capacidade de observar grandes áreas será especialmente importante para estudos de cosmologia. Os pesquisadores poderão reunir informações sobre bilhões de objetos e usar esses dados para investigar como o Universo se formou e evoluiu.
Um dos principais objetivos científicos do Roman é ajudar a estudar a matéria escura e a energia escura. Embora tenham papéis diferentes, os dois fenômenos estão relacionados à estrutura e à evolução do Universo.
A matéria escura não emite luz, mas seus efeitos gravitacionais podem ser observados pela forma como influenciam outros objetos. Já a energia escura está associada à expansão acelerada do Universo.
Pesquisadores da Universidade do Arizona participam de projetos que utilizarão os dados do Roman para estudar esses fenômenos. Entre as estratégias está o uso de medições relacionadas às chamadas lentes gravitacionais para obter informações sobre a distribuição de matéria no cosmos.
O Roman também contará com um coronógrafo, instrumento desenvolvido para bloquear a luz intensa de estrelas e permitir a observação de objetos próximos a elas.
Essa tecnologia poderá ser usada para obter imagens diretas de alguns exoplanetas e dos discos de material ao redor de estrelas. A técnica é diferente de métodos que detectam planetas indiretamente, como a observação da queda no brilho de uma estrela quando um planeta passa à sua frente.
De acordo com os cientistas, o coronógrafo foi projetado para demonstrar tecnologias capazes de detectar objetos extremamente tênues próximos de estrelas muito mais brilhantes.
A missão do Telescópio Espacial Roman ainda passará pela etapa de lançamento e preparação para as operações científicas. A previsão da Universidade do Arizona é que o telescópio comece a realizar suas primeiras observações científicas em janeiro de 2027.
Quando as observações científicas começarem, os dados do observatório deverão ser disponibilizados para pesquisadores de diferentes instituições. A expectativa é que os levantamentos produzam grandes catálogos de galáxias, estrelas e outros objetos para estudos sobre a estrutura e a evolução do Universo.