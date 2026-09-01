Nova vacina reduz mortes por melanoma, e cientista aposta: 'espero que esteja disponível a todos'

Em agosto, as farmacêuticas Moderna e Merck anunciaram que um ensaio clínico de fase 3 de uma vacina contra o câncer reduziu com sucesso o risco de morte e de metástases em pacientes com melanoma, um câncer de pele agressivo. A vacina, administrada após o tratamento inicial, prepara o sistema imunológico do paciente para reconhecer e atacar células tumorais caso elas reapareçam.

As empresas divulgaram até agora apenas o sucesso geral do ensaio e planejam apresentar os resultados completos em uma conferência europeia ainda este ano.

A abordagem — que ajusta células imunológicas para atacar neoantígenos específicos de cada tumor — foi desenvolvida em parte em laboratórios ligados a Harvard, entre eles o de Catherine Wu, professora de medicina na Harvard Medical School e pesquisadora do Dana-Farber Cancer Institute, e o de Nir Hacohen, também professor da HMS, do Massachusetts General Hospital e membro sênior do Broad Institute do MIT e de Harvard.

Em entrevista à Gazette, Wu afirmou estar otimista quanto à possibilidade de a técnica se mostrar eficaz contra outros tipos de câncer além do melanoma.

"Este não é um momento para recuarmos", disse Wu. "É um momento muito, muito empolgante na área."

Resultados que confirmam anos de pesquisa

Wu lembrou que, alguns anos atrás, já previa que ensaios clínicos de grande escala conduzidos pela indústria confirmariam os resultados promissores obtidos em estudos menores sobre vacinas baseadas em neoantígenos.

"Em nossos estudos anteriores, de menor escala, encontramos atividade de vacinas direcionadas a neoantígenos em diversos tipos de tumores e esperávamos que esses resultados se confirmassem em estudos maiores", explicou. Segundo ela, os resultados agora anunciados por Moderna e Merck são específicos para melanoma, mas devem ser "o primeiro de muitos que virão".

Wu destacou que as duas farmacêuticas conduzem outros grandes estudos, com centenas a mais de mil participantes cada, todos com desenho semelhante: vacinas de mRNA voltadas a múltiplos neoantígenos individuais. Entre os alvos desses novos ensaios estão o câncer renal, o carcinoma de células escamosas, o câncer de bexiga e o câncer de pulmão.

Da identificação de neoantígenos à vacina personalizada

Questionada sobre os fatores que possibilitaram o avanço da pesquisa, Wu apontou a identificação de neoantígenos combinada aos progressos no sequenciamento genético, que permitem analisar rapidamente o genoma de um tumor.

"Exatamente", respondeu, atribuindo o mérito a uma equipe que incluiu, além de Nir Hacohen, do Broad Institute, os médicos Edward Fritsch e Patrick Ott, fundamentais para a tradução clínica do trabalho publicado originalmente em 2017.

Segundo Wu, o que tornou o estudo de 2017 pioneiro foi o fato de as vacinas serem personalizadas, e não genéricas. "Usamos dados de sequenciamento genômico em tempo real e uma abordagem computacional para identificar os alvos tumorais a serem inseridos na vacina", disse. Esse avanço conceitual exigiu uma estratégia de produção inteiramente nova.

"Precisávamos da aprovação inicial da FDA porque não estávamos criando uma única vacina para ser distribuída a muitas pessoas. Em vez disso, criamos um produto novo e personalizado, exclusivo para o tumor de cada paciente tratado", afirmou Wu, acrescentando que o processo rompeu com a fabricação tradicional de vacinas, voltada à produção de pequenos lotes individuais para cada paciente.

O papel da FDA

Sobre a importância da aprovação regulatória para o avanço do estudo de 2017, Wu foi enfática: sem ela, o obstáculo teria sido praticamente intransponível. "Nosso estudo foi o primeiro a abordar a FDA dessa forma", contou. "Estávamos reunidos em uma pequena sala de conferências, lotada de membros de vários departamentos, curiosos para ver como a genômica, a imunologia e a medicina personalizada iriam se unir. Foi emocionante."

A pesquisadora fez questão de elogiar a agência: "Sou muito grato pelo trabalho da FDA. São pessoas realmente dedicadas e trabalhadoras que só querem garantir que as medidas de segurança estejam disponíveis para os pacientes."

Próximos passos

Sobre os planos de Moderna e Merck, Wu afirmou esperar que a vacina busque aprovação regulatória primeiro para o melanoma, podendo se estender depois a outros tumores sólidos malignos, dependendo de resultados futuros. "Estou otimista de que esse tipo de imunoterapia personalizada estará disponível para pacientes com câncer de forma mais ampla", disse.

Questionada sobre o que observará quando os resultados completos do ensaio forem divulgados no outono do Hemisfério Norte — e se haveria algum cenário capaz de esfriar o entusiasmo em torno da descoberta —, Wu foi cautelosa: "É difícil saber. Como você disse, a empresa só nos deu informações gerais sobre resultados positivos até o momento."