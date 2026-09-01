Saiba quais são as maiores pagadoras de dividendos por ação em setembro de 2026

O mês de setembro terá uma série de pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) por empresas listadas na Bolsa de Valores. Considerando o valor distribuído por papel, BB Seguridade, Vale, Ultrapar, Movida, Cury e Valid estão entre os destaques do mês.

A BB Seguridade (BBSE3) lidera o ranking, com dividendos de R$ 1,9833 por ação, que serão pagos nesta quinta-feira, 3 de setembro. O direito ao provento foi definido para os acionistas com posição na companhia em 6 de agosto.

O montante foi anunciado no início do mês passado como o pagamento de R$ 3,85 bilhões em dividendos intercalares referentes ao resultado do 1° semestre deste ano, acrescidos de dividendos prescritos de exercícios anteriores. A distribuição foi aprovada pelo Conselho de Administração da BB Seguridade em reunião realizada em 24 de junho.

Na segunda posição está a Vale (VALE3), com JCP de R$ 1,5687 por ação, também com pagamento previsto para esta quarta, 2. A data de corte foi 11 de agosto.

A Ultrapar (UGPA3) aparece em terceiro lugar, com dividendos de R$ 1 por ação. O pagamento será realizado também nesta quinta, e tiveram direito ao provento os acionistas com posição até 24 de agosto.

Na quarta posição, a Movida (MOVI3) distribuirá JCP de R$ 0,7519 por ação em 11 de setembro. A data de corte do pagamento foi 19 de dezembro de 2025.

A Cury (CURY3) ocupa a quinta posição, com dividendos de R$ 0,6168 por ação. O pagamento está previsto para 8 de setembro, aos acionistas com posição até 14 de agosto.

A Vale aparece novamente entre os maiores valores por papel, desta vez com dividendos de R$ 0,462 por ação, também pagos nesta quarta-feira. A data de corte foi 11 de agosto.

Entenda os pagamentos de dividendos e JCP

Pela Lei 6.404, de 1976, conhecida como “lei dos dividendos”, as empresas listadas na Bolsa brasileira são obrigadas a distribuir proventos aos seus acionistas a cada exercício social.

Os primeiros pagamentos de setembro ocorrem já nesta terça, 1°, com Bradesco e Itaú distribuindo JCP. No caso do Bradesco, o valor é de R$ 0,0172 por ação ordinária (BBDC3) e R$ 0,019 por ação preferencial (BBDC4). Já o Itaú paga R$ 0,0182 por ação, tanto para ITUB3 quanto para ITUB4.

No caso dos JCP, os proventos estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%. Já os dividendos são tributados em 10% na fonte caso ultrapassem o valor total de R$ 50 mil mensais.