O Universo ainda é um mistério — e há motivos para isso

A cosmologia vai além da teoria e revela como a humanidade construiu sua visão sobre o Universo ao longo dos séculos. Uma nova análise revisita esse percurso histórico ao examinar as principais ideias que tentaram explicar a origem e a estrutura do cosmos.

O trabalho se baseia na obra “Universe: A Guide for the Perplexed”, do historiador da ciência Helge Kragh, publicada pela editora Reaktion Books e analisada na revista Nature. A publicação reúne conceitos que vão da Grécia Antiga à cosmologia moderna, com foco na evolução do pensamento científico — mais do que na descrição física do Universo.

O que é o Universo para a cosmologia

Segundo Kragh, o Universo corresponde a tudo o que existe ou já existiu fisicamente, incluindo matéria, energia, espaço e tempo. Ele também destaca que termos como “cosmos” e “cosmologia” têm origem na palavra grega kosmos, associada à ordem, à harmonia e à beleza.

A análise propõe que o Universo não deve ser tratado como um objeto convencional, já que não é possível observá-lo de fora. Além disso, há limites físicos para a observação: devido à velocidade da luz, os cientistas conseguem visualizar apenas uma parte do cosmos, estimada em cerca de 46 bilhões de anos-luz de extensão.

Como as ideias sobre o Universo evoluíram

A publicação percorre diferentes modelos cosmológicos ao longo da história. Na Grécia Antiga, filósofos como Aristóteles defendiam um Universo com a Terra no centro. Séculos depois, Nicolau Copérnico propôs o modelo heliocêntrico, colocando o Sol como referência central.

Outras teorias passaram a considerar a Via Láctea como o centro do cosmos, enquanto modelos mais recentes abandonaram completamente a ideia de um ponto central. Segundo a análise, algumas correntes descrevem um Universo eterno e uniforme, enquanto outras defendem que ele evolui ao longo do tempo e pode ter tido um início — ou até um fim.

O papel das observações na cosmologia moderna

A análise também aborda descobertas fundamentais do século XX. O astrônomo Edwin Hubble demonstrou que galáxias distantes se afastam da Terra em velocidades proporcionais à distância, evidência central para o modelo de Universo em expansão.

No entanto, o trabalho destaca que Hubble não interpretou diretamente seus dados como prova dessa expansão. Essa leitura foi desenvolvida posteriormente por teóricos como Alexander Friedmann e Georges Lemaître, que formularam modelos matemáticos baseados na relatividade.

Limitações da abordagem

Apesar do panorama amplo, a análise publicada na Nature aponta que a obra dedica pouca atenção ao papel das ferramentas científicas na construção do conhecimento cosmológico.

Instrumentos como telescópios e técnicas como espectroscopia são mencionados de forma breve, sem detalhar como contribuíram para as descobertas. Exemplos históricos, como o telescópio Leviatã de Parsonstown e os estudos de William Herschel, aparecem sem aprofundamento.

Cosmologia entre teoria e especulação

Além disso, Kragh defende que a cosmologia envolve um alto grau de especulação, especialmente em áreas onde há pouca evidência empírica. Segundo ele, quanto menor o volume de dados disponíveis, maior a liberdade para propor modelos teóricos.

Ainda assim, a análise mostra que o avanço da cosmologia depende da combinação entre teoria e observação. A história do campo indica que cada resposta encontrada sobre o Universo tende a gerar novas perguntas, ampliando continuamente os limites do conhecimento científico.

Entender o Universo, portanto, não é apenas uma questão de teoria, mas de interpretação, evidência e perspectiva — um desafio que permanece em aberto mesmo após séculos de investigação.