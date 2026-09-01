Nasa adia lançamento da Crew-13 após vazamento na Dragon da SpaceX

A Nasa e a SpaceX resolveram adiar o lançamento da missão Crew-13 para a Estação Espacial Internacional (ISS). A decisão ocorreu após engenheiros identificarem um vazamento de oxidante no sistema de propulsão da espaçonave Dragon.

De acordo com anúncio da agência internacional, o problema foi detectado durante os procedimentos de preparação da nave antes do voo. As equipes agora realizam novos testes e analisam os dados para determinar quais medidas serão necessárias.

A Nasa ainda não anunciou uma nova data para o lançamento. A Dragon só será liberada para o voo depois da conclusão das verificações e de eventuais reparos.

O que aconteceu com a nave Dragon?

O vazamento foi identificado no sistema de propulsão da Dragon, responsável por fornecer a capacidade de manobra da espaçonave.

O oxidante é uma substância utilizada junto ao combustível para permitir a combustão no sistema de propulsão. Por isso, o componente é essencial para o funcionamento e o controle da nave durante a missão.

Neste momento, engenheiros da Nasa e da SpaceX avaliam a origem do problema e verificam se serão necessários reparos ou outros trabalhos antes do lançamento.

Quem são os astronautas da Crew-13?

A missão levará quatro integrantes à Estação Espacial Internacional. A astronauta da Nasa Jessica Watkins será a comandante, enquanto o também astronauta da agência Luke Delaney atuará como piloto.

A tripulação contará ainda com o astronauta canadense Joshua Kutryk, da Agência Espacial Canadense (CSA), e o cosmonauta Sergey Teteryatnikov, da Roscosmos, como especialistas da missão.

Após chegarem à estação, os quatro passarão a integrar a Expedição 75, responsável pelas pesquisas, manutenção e demais operações realizadas a bordo do laboratório orbital.

Como será o lançamento da Crew-13?

A missão será lançada pela SpaceX a bordo de um foguete Falcon 9. A partida está prevista para ocorrer no Complexo de Lançamento Espacial 40, na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida.

Os astronautas viajarão dentro da espaçonave Dragon, desenvolvida para transportar tripulações de e para a órbita terrestre.

Antes do voo, os integrantes da Crew-13 também passarão por uma quarentena no Centro Espacial Johnson, em Houston. O procedimento começará aproximadamente duas semanas antes do lançamento e tem como objetivo reduzir o risco de doenças pouco antes da missão.