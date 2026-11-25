A Voyager 1 se tornou o primeiro objeto construído por humanos a alcançar a distância de um dia-luz da Terra, o equivalente a cerca de 26 bilhões de quilômetros. A sonda atingiu o marco em 19 de novembro, cinco dias depois que a NASA detectou uma falha na transmissão de dados científicos e de engenharia.

Desde 14 de novembro, a espaçonave envia apenas o chamado sinal portador, uma onda de rádio contínua que normalmente carrega as informações coletadas a bordo. A equipe da missão usou esse sinal e os cálculos de trajetória para confirmar a distância percorrida pela sonda.

Segundo a NASA, a recepção do sinal indica que o sistema de navegação mantém a antena orientada para a Terra e que o equipamento de transmissão continua em funcionamento. A ausência de dados levanta a suspeita de uma falha em um dos computadores de bordo, responsável por reunir as informações antes do envio. A agência ainda não confirmou a origem do problema.

A distância dita o ritmo do diagnóstico. Um comando de rádio leva 24 horas para chegar à Voyager 1, e a resposta demora outras 24 horas para voltar à Terra. Um porta-voz da NASA confirmou à emissora americana CNN que a equipe trabalha no problema, sem detalhar as medidas adotadas.

Falha semelhante interrompeu envio de dados em 2023

Em 14 de novembro de 2023, a Voyager 1 também deixou de transmitir dados, embora continuasse a emitir um sinal de rádio. Na ocasião, os engenheiros localizaram o defeito no subsistema de dados de voo (FDS, na sigla em inglês), um dos três computadores da sonda. Ele organiza as informações científicas e de engenharia antes da transmissão.

Um chip do computador havia parado de funcionar. Como os demais não tinham espaço para abrigar todo o código em um único local, a equipe dividiu o programa em seções, distribuiu essas partes pela memória disponível e ajustou o código para que elas voltassem a funcionar em conjunto.

No fim de outubro, a NASA também ficou dois dias sem receber qualquer sinal da Voyager 1. O contato foi restabelecido sem intervenção da equipe. A agência investiga se aquele episódio tem relação com a interrupção mais recente no envio dos dados.

De Júpiter e Saturno ao espaço interestelar

Lançada em setembro de 1977, a Voyager 1 foi projetada para uma missão de cinco anos, com passagem por Júpiter e Saturno. A Voyager 2, sua sonda gêmea, partiu no fim de agosto daquele ano com o mesmo objetivo inicial.

As duas sondas passaram a estudar o espaço interestelar depois de cruzar os limites da heliosfera, região moldada pelo vento solar. A Voyager 1 fez a travessia em 2012, e a Voyager 2, em 2018. Dos dez instrumentos científicos originais da Voyager 1, dois permanecem ligados. Os demais foram desligados para poupar energia.