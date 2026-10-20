Que horas começa a chuva de meteoros Orionídeas? Veja o melhor horário para observar o fenômeno

A chuva de meteoros Orionídeas atinge seu pico de atividade na madrugada desta quarta-feira, 21 de outubro, e poderá ser observada em todo o Brasil. Segundo o Observatório Nacional, o fenômeno será visível a olho nu, desde que o céu esteja sem nuvens e haja pouca interferência da iluminação artificial.

A Organização Internacional de Meteoros (IMO) estima uma taxa de 20 ou mais meteoros por hora em condições ideais. A quantidade observada, porém, depende de fatores como nebulosidade, luminosidade do céu e localização do observador.

O período após o ocaso da Lua e antes do amanhecer oferece melhores condições de observação. No Maranhão, o intervalo indicado começa por volta de 1h40. O horário pode variar em outras localidades.

O nome Orionídeas faz referência à constelação de Órion, onde fica o radiante — ponto do céu de onde os meteoros parecem surgir —, próximo à estrela Betelgeuse. Os rastros, no entanto, podem aparecer em diferentes partes do céu.

Fragmentos do cometa Halley originam o fenômeno

As Orionídeas ocorrem quando a Terra atravessa uma região com partículas deixadas pelo cometa Halley. Ao entrar na atmosfera a velocidades de até 66 quilômetros por segundo, esses fragmentos produzem os rastros luminosos conhecidos como estrelas cadentes.

O Halley completa uma órbita ao redor do Sol aproximadamente a cada 75 ou 76 anos. Os detritos de suas passagens permanecem espalhados pelo espaço e dão origem a duas chuvas de meteoros anuais: as Eta Aquáridas, em maio, e as Orionídeas, em outubro.

Como observar as Orionídeas no Brasil

Não é necessário usar telescópios ou binóculos. A recomendação é procurar um local com visão ampla do céu, distante de postes, prédios e outras fontes de poluição luminosa.

As regiões Norte e Nordeste apresentam uma vantagem geográfica, segundo o Observatório Nacional, porque o radiante alcança maior altura no céu.

Para acompanhar o fenômeno, as orientações são:

Escolher um ambiente escuro e com pouca iluminação ao redor.

Priorizar o período após o ocaso da Lua e antes do amanhecer.

Buscar uma área do céu voltada para norte ou nordeste.

Evitar concentrar o olhar apenas no radiante, pois os meteoros podem surgir em outras direções.

Conferir a previsão do tempo, já que as nuvens podem impedir a visualização.

Como fotografar os meteoros

Para registrar os rastros, a orientação é usar uma lente grande-angular, com distância focal entre 14 mm e 24 mm, e abertura entre f/1.4 e f/2.8.

As configurações sugeridas incluem ISO de 1600 a 3200 e exposições de 10 a 15 segundos. Os ajustes devem considerar a iluminação do local, para evitar que o brilho de fundo do céu prejudique o registro dos meteoros.