Tontura, cansaço excessivo, irritabilidade e dificuldades para dormir estão entre os sintomas que podem se intensificar durante as ondas de calor. Embora as altas temperaturas afetem qualquer pessoa, as mulheres podem ser mais vulneráveis aos efeitos do calor extremo.

Diferenças na maneira como o organismo regula a temperatura corporal, associadas às oscilações hormonais ao longo da vida, estão entre os fatores que ajudam a explicar essa maior sensibilidade.

Em entrevista à BBC, Nighat Arif, médica do serviço público de saúde britânico (NHS) especializada em saúde da mulher, explicou que o calor extremo funciona como uma espécie de teste de esforço para o sistema cardiovascular feminino.

Por que as mulheres são mais sensíveis ao calor?

As mulheres tendem a produzir menos suor do que os homens e começam a transpirar quando atingem temperaturas corporais mais elevadas. Como a transpiração é um dos mecanismos utilizados pelo organismo para dissipar o excesso de calor, essas diferenças podem dificultar o resfriamento do corpo.

A menor quantidade de suor também pode tornar menos perceptíveis os sinais de sobrecarga térmica.

Outro fator é a maior proporção de gordura corporal, que funciona como uma camada de isolamento térmico. A essas características somam-se as oscilações nos níveis de estrogênio e progesterona, hormônios que influenciam a regulação da temperatura corporal.

Essas alterações são particularmente relevantes durante o ciclo menstrual, a perimenopausa, a menopausa, a gravidez e a amamentação.

Calor extremo pode intensificar os sintomas da menstruação

A sensibilidade às altas temperaturas pode variar ao longo do ciclo menstrual. Na segunda metade do ciclo, antes da menstruação, os níveis de progesterona aumentam, o que pode elevar a temperatura interna do organismo e intensificar o desconforto térmico.

Com o início do período menstrual, a queda nos níveis de estrogênio também pode dificultar a regulação da temperatura corporal.

Outro aspecto importante é a perda de ferro durante o sangramento, sobretudo entre mulheres com fluxo menstrual intenso. A baixa concentração desse mineral pode comprometer o fornecimento de oxigênio ao organismo, aumentando a sobrecarga cardiovascular.

Como as ondas de calor afetam a menopausa?

Os fogachos, caracterizados por sensações repentinas de calor, e os suores noturnos são sintomas comuns da perimenopausa e da menopausa, associados à redução dos níveis de estrogênio.

Durante períodos de temperaturas elevadas, esses episódios podem se tornar mais frequentes e intensos, prejudicando inclusive a qualidade do sono.

O mesmo pode ocorrer com mulheres submetidas à menopausa induzida por medicamentos ou procedimentos cirúrgicos. Pesquisas sobre os impactos das mudanças climáticas na menopausa indicam que o aquecimento global pode agravar esses sintomas.

Gravidez aumenta a vulnerabilidade ao estresse térmico

Durante a gestação, o organismo produz mais calor em decorrência da atividade metabólica e apresenta uma necessidade maior de líquidos. Essas mudanças, somadas às oscilações hormonais, podem dificultar a regulação da temperatura corporal e aumentar a suscetibilidade ao estresse térmico.

Uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet também sugere que a exposição ao calor pode aumentar a probabilidade de complicações para a mãe e o bebê, especialmente em gestações de alto risco.

O esforço adicional exigido do sistema cardiovascular durante a gravidez é outro fator que contribui para essa vulnerabilidade.

Idade e condições sociais também influenciam os riscos

A maior sensibilidade feminina ao calor não está relacionada apenas a características biológicas. Segundo a pesquisadora do Instituto de Saúde Global da University College London (UCL), Cat Pinho-Gomes, em entrevista à BBC, fatores socioeconômicos, como salários mais baixos e a responsabilidade pelo cuidado de familiares, podem dificultar a adoção de medidas de proteção durante períodos de temperaturas extremas.

A idade também desempenha um papel importante. Como as mulheres vivem, em média, mais tempo do que os homens, estão mais expostas aos riscos associados ao envelhecimento.

Entre os idosos, condições como a demência podem comprometer a percepção da sede. O uso de medicamentos diuréticos, utilizados no controle da pressão arterial, também pode aumentar a vulnerabilidade ao estresse térmico.

Como se proteger durante uma onda de calor?

A exposição a temperaturas extremas exige um esforço adicional do coração e pode provocar uma queda na pressão arterial. Associada à perda de líquidos e sais minerais pela transpiração, essa alteração pode favorecer a exaustão pelo calor.

Entre as medidas recomendadas por Arif para reduzir os riscos estão:

Beber líquidos regularmente;

Utilizar ventiladores e outros dispositivos de resfriamento;

Praticar atividades físicas antes do nascer do sol ou após o pôr do sol;

Usar protetor solar;

Acompanhar o ciclo menstrual para reconhecer períodos de maior sensibilidade ao calor;

Reduzir o ritmo das atividades durante períodos de temperaturas extremas.

As especialistas também defendem que empregadores e autoridades públicas considerem as particularidades da saúde feminina na elaboração de medidas de proteção contra o calor extremo.