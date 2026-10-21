Chuva de meteoros do cometa Halley cruza o céu do Brasil hoje; veja melhor horário para observar

A chuva de meteoros Orionídeas, formada por fragmentos deixados pelo cometa Halley, atinge seu pico entre a noite desta quarta-feira, 21, e a madrugada de quinta-feira, 22. O fenômeno poderá ser observado a olho nu em todo o Brasil, sem necessidade de telescópio ou binóculo.

Segundo a Organização Internacional de Meteoros (IMO), a chuva pode produzir 20 ou mais meteoros por hora em condições ideais. A quantidade visível, porém, depende da iluminação do local, das condições do tempo e do brilho da Lua.

Os meteoros entram na atmosfera terrestre a aproximadamente 66 quilômetros por segundo, produzindo rastros luminosos que podem ser vistos por alguns instantes.

Qual o melhor horário para observar a chuva de meteoros?

De acordo com dados do portal Time and Date, o período mais favorável varia conforme a cidade. Como a Lua estará bastante iluminada, a recomendação é observar o céu depois que a Lua se puser e antes do amanhecer.

Confira os horários aproximados para observar:

Recife (PE): das 1h20 às 3h43 .

. Fortaleza (CE): das 1h31 às 4h02 .

. Rio de Janeiro (RJ): das 2h09 às 3h57 .

. São Paulo (SP): das 2h24 às 4h10 .

. Porto Alegre (RS): das 2h51 às 4h16.

As condições de observação tendem a ser mais favoráveis no Norte e no Nordeste, onde a região de origem aparente dos meteoros fica mais alta no céu.

Como observar as Orionídeas no Brasil

Para acompanhar o fenômeno, o ideal é procurar um local escuro, longe da iluminação artificial, com visão ampla do céu.

A constelação de Órion, onde ficam as Três Marias, serve como referência. Depois da meia-noite, a constelação estará entre as direções leste e nordeste e subirá gradualmente no céu.

Não é necessário olhar diretamente para Órion, já que os meteoros podem aparecer em diferentes pontos do céu.

Telescópios e binóculos não são recomendados porque limitam o campo de visão. Também é importante aguardar alguns minutos para que os olhos se adaptem à escuridão.

Por que o cometa Halley provoca uma chuva de meteoros?

As Orionídeas acontecem quando a Terra atravessa uma região do espaço que contém poeira e pequenos fragmentos deixados pelo cometa Halley durante suas passagens pelo Sistema Solar.

Ao entrar na atmosfera em alta velocidade, essas partículas produzem os rastros luminosos conhecidos como meteoros. Isso não significa que o próprio cometa estará visível. O Halley passou pela região da Terra pela última vez em 1986 e tem retorno previsto para 2061.

Com um período orbital de aproximadamente 76 anos, o cometa também é responsável pela chuva de meteoros Eta Aquáridas, observada em maio.

As Orionídeas permanecem ativas até o início de novembro, embora a frequência de meteoros diminua após o período de maior atividade.