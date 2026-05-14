E agora, Halley? Cometa mais famoso do céu pode ter nome errado

Cometa Halley: nome pode não estar certo, segundo estudo (Bettmann / Colaborador/Getty Images)
Repórter
Publicado em 14 de maio de 2026 às 09h13.
Antes de carregar o nome de Edmond Halley, o cometa Halley pode ter sido reconhecido por um monge inglês como um visitante repetido do céu. A hipótese aparece em uma nova pesquisa com participação do professor Simon Portegies Zwart.
Segundo o estudo, Eilmer de Malmesbury, também chamado de Aethelmaer, teria percebido no século 11 que o mesmo cometa havia aparecido em momentos diferentes, separados por décadas.
A interpretação parte de relatos do historiador William de Malmesbury, do século 12. Os textos já eram conhecidos por estudiosos, mas, segundo os pesquisadores, a conexão entre as descrições não havia recebido atenção.
Portegies Zwart e o pesquisador Lewis afirmam que Eilmer observou o cometa em duas passagens e entendeu que elas tratavam do mesmo objeto.
O trabalho foi publicado no livro Dorestad and Everything After. Ports, townscapes & travelers in Europe, 800-1100.
Edmond Halley ficou associado ao cometa por identificar sua periodicidade. O objeto é hoje oficialmente chamado de 1P/Halley.
O astrônomo britânico concluiu que os cometas observados em 1531, 1607 e 1682 eram o mesmo astro, em retornos separados por cerca de 76 anos.
A descoberta fez com que o cometa passasse a ser conhecido pelo nome de Halley.
Em 1066, o cometa chamou atenção em várias regiões. Registros históricos indicam que ele foi visto na China por mais de dois meses.
O pico de brilho ocorreu em 22 de abril de 1066. Na Bretanha e nas Ilhas Britânicas, a visibilidade começou em 24 de abril.
A passagem do cometa se tornou um dos símbolos daquele ano. O objeto aparece na Tapeçaria de Bayeux, obra medieval sobre a conquista normanda da Inglaterra.
O cometa apareceu durante o reinado de Harold Godwinson, que governou a Inglaterra de 6 de janeiro a 14 de outubro de 1066.
A pesquisa encontrou referências a avistamentos de cometas em cinco ocasiões nos séculos próximos ao período analisado.
Na Idade Média, cometas eram associados a tragédias. Tradições orais nas Ilhas Britânicas ligavam esses eventos a fome, guerra e morte de reis.
Os pesquisadores também citam relatos de um cometa vinculado à morte do arcebispo Sigeric de Canterbury, em 995. Esse objeto, no entanto, não aparece em crônicas sobreviventes.
Segundo os autores, o caso pode ter sido uma forma medieval de fake news ou uma narrativa exagerada para reforçar alertas de punição divina.
Em 1066, Eilmer de Malmesbury provavelmente já era idoso. Ao observar o cometa, ele teria reconhecido o mesmo objeto visto décadas antes, em 989.
Como era comum no período medieval, o rei recebeu o alerta de que o cometa anunciava uma catástrofe.
Os pesquisadores afirmam que a trajetória histórica do cometa abre discussão sobre seu nome atual. A razão é que observadores anteriores podem ter identificado seus retornos séculos antes do trabalho de Edmond Halley.
Portegies Zwart afirmou que a pesquisa foi prazerosa, mas desafiadora por envolver um projeto interdisciplinar ao lado de um historiador. Ele disse ainda que pretende seguir investigando esse tipo de cometa periódico.