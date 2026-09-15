Previsão do tempo: até quando terá frio e chuva no Sudeste e no Sul?

A passagem de uma frente fria e a entrada de ar frio sobre o centro-sul do Brasil mantêm chuva e temperaturas baixas em partes das Regiões Sul e Sudeste nesta semana.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a instabilidade deve persistir principalmente entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, enquanto uma massa de ar frio favorece geada no Sul.

Em São Paulo, a chuva já bateu recordes em diferentes pontos do estado. Nos primeiros 14 dias de setembro, estações do INMET registraram acumulados acima dos maiores volumes históricos para o mês. Em Bragança Paulista, foram 273,8 milímetros; em Iguape, 331,2 milímetros; e, na estação de São Paulo – Mirante, 253,8 milímetros.

Previsão de temperatura: para o começo da manhã de quarta-feira, 16, o retângulo azul destaca a presença da massa de ar frio e seco sobre a Região Sul e São Paulo, onde as temperaturas mínimas ficam abaixo de 10 °C, representadas pelos tons de azul mais escuros (Fonte: INMET)

Previsão de chuva acumulada: de14 a 21 de setembro, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná terão precipitação alta (Fonte: INMET)

Até quando vai chover no Sudeste?

Segundo o INMET, as áreas de instabilidade continuam atuando nesta terça-feira, 15, e quarta-feira, 16. A previsão indica pancadas de chuva e trovoadas principalmente no Rio de Janeiro, sudeste de Minas Gerais, Espírito Santo e em áreas do leste e norte de São Paulo.

Nessas regiões, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. O modelo COSMO indica ainda acumulados superiores a 100 milímetros em alguns pontos entre Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Na capital paulista, a terça-feira deve ter chuva praticamente durante todo o dia, com máxima de 20°C. Na quarta, a previsão é de tempo úmido, céu nublado e novos períodos de chuva, com máxima de 18°C. Na quinta-feira, ainda há possibilidade de chuviscos e temperatura próxima de 18°C.

Quando o frio diminui em São Paulo?

A mudança começa a aparecer a partir de sexta-feira, quando o tempo fica mais firme e a temperatura volta a subir gradualmente na capital. A máxima pode chegar a 24°C.

O aquecimento, porém, será desigual. O norte e o oeste do estado devem esquentar antes, enquanto Campinas, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e áreas próximas ao litoral continuarão com temperaturas mais amenas devido à nebulosidade.

Como fica o tempo no Sul?

Na Região Sul, o frio ganha força com a massa de ar frio. Na terça-feira, ainda pode chover de forma isolada no oeste, centro e norte do Paraná, mas a nebulosidade diminui ao longo do dia.

Na quarta-feira, 16, há previsão de geada no sul e centro do Paraná, nas regiões serranas e centrais de Santa Catarina e no norte e na serra do Rio Grande do Sul. Em algumas áreas, as temperaturas podem se aproximar de 0°C.

Entre as capitais, Porto Alegre terá mínima de 9°C, enquanto Curitiba e Florianópolis não devem passar de 18°C e 20°C, respectivamente.

Chuva continua na próxima semana?

O boletim do INMET para o período de 14 a 21 de setembro indica que os maiores volumes de chuva devem se concentrar novamente no Sul e no Sudeste.

No Paraná, os acumulados podem superar 100 milímetros no litoral, em áreas centrais e no oeste do estado. Em Santa Catarina, os maiores volumes estão previstos para o litoral e regiões como Joinville e Criciúma.

Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, também são esperados volumes elevados, com possibilidade de ultrapassar 100 milímetros na Zona da Mata, na região serrana fluminense e no norte do estado.

Em São Paulo, a semana começa com forte instabilidade em diferentes áreas, mas o tempo tende a ficar mais firme na capital a partir de sexta-feira. Ainda assim, o frio e a chuva não devem desaparecer de forma imediata em todo o estado.

O INMET destaca que os acumulados registrados até 14 de setembro são parciais e podem aumentar até o fim do mês.