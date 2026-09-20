Chuva forte coloca regiões de São Paulo sob alerta para tempestades neste domingo

RESUMO | O Inmet emitiu neste domingo, 20, alertas amarelo e laranja de tempestade para regiões do estado de São Paulo, com chuva de até 100 milímetros e ventos de até 100 km/h. Os avisos se concentram no oeste e sul paulista, enquanto Registro e Itapeva devem ter chuvas mais persistentes.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para diferentes regiões do estado de São Paulo neste domingo, 20, com previsão de tempestades, chuva de até 100 milímetros e ventos que podem chegar a 100 km/h. Os avisos incluem níveis amarelo, de perigo potencial, e laranja, de perigo, principalmente para áreas do oeste e sul paulista.

Segundo o Inmet, as condições climáticas também favorecem a ocorrência de granizo, interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e quedas de árvores. A previsão indica maior concentração de chuva em áreas afetadas pelo avanço de sistemas de instabilidade.

A Defesa Civil de São Paulo informou que um sistema meteorológico em deslocamento pelas regiões Sul e Sudeste deve contribuir para a formação de áreas de instabilidade no estado, com pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A região de Registro e Itapeva, que abrange o Vale do Ribeira, tem previsão de chuvas mais persistentes neste domingo.

A região foi uma das mais afetadas pelas enchentes registradas no último fim de semana. Em Eldorado, a água atingiu diversas áreas do município, levou a prefeitura a abrir 11 pontos para receber moradores desabrigados e desalojados e deixou comunidades da zona rural isoladas.

Neste sábado, 19, a Defesa Civil estadual afirmou que enviou nove alertas para celulares sobre o deslocamento de áreas de chuva com raios e rajadas de vento. As instabilidades atingiram principalmente municípios como Presidente Prudente, Andradina, Dracena, Ourinhos, Marília e Itapeva.

Previsão para a capital e o litoral paulista

Na capital paulista, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo, prevê um domingo com céu nublado no início do dia e períodos de sol entre nuvens. A temperatura deve variar entre 17°C e 28°C.

chuva de alta intensidade na cidade de São Paulo. Entre o fim da tarde e a noite, há previsão de mudança no tempo, com possibilidade de pancadas de

Segundo a agência Climatempo, a instabilidade deve ganhar força na Região Metropolitana de São Paulo a partir de segunda-feira, 21, com previsão de maior intensidade na terça-feira, 22.

No litoral paulista, incluindo a Baixada Santista, a previsão aponta um domingo com céu entre nuvens e temperaturas que podem chegar a 32°C. Em Santos, não há alerta de chuva para este domingo, mas a condição deve mudar a partir de segunda-feira.

Em outras regiões do país, a previsão indica chuva intensa no Sul, enquanto áreas do Centro-Oeste e parte do Nordeste devem registrar precipitações com menor intensidade.

Quais regiões de São Paulo estão sob alerta de tempestade?

Os alertas do Inmet abrangem diferentes regiões do estado, principalmente áreas do oeste e sul paulista. Os avisos são dos níveis amarelo, de perigo potencial, e laranja, de perigo.

Quais são os riscos previstos com as tempestades em São Paulo?

Segundo o Inmet, as tempestades podem provocar chuva de até 100 milímetros, ventos de até 100 km/h, granizo, alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Onde a chuva deve ser mais persistente neste domingo?

A previsão aponta chuvas mais persistentes nas regiões de Registro e Itapeva, que abrangem o Vale do Ribeira. Eldorado, no Vale do Ribeira, sofreu enchentes no último fim de semana, com moradores desabrigados e comunidades rurais isoladas.

Vai chover na cidade de São Paulo neste domingo?

Sim. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, há possibilidade de pancadas de chuva de alta intensidade entre o fim da tarde e a noite, após períodos de sol entre nuvens e temperatura entre 17°C e 28°C.

Quando a chuva deve ganhar força na Região Metropolitana de São Paulo?

Segundo a Climatempo, a instabilidade deve ganhar força na Região Metropolitana de São Paulo a partir de segunda-feira, 21, com maior intensidade na terça-feira, 22.

Há previsão de chuva no litoral paulista neste domingo?

Em Santos, não há alerta de chuva para este domingo, mas a condição deve mudar a partir de segunda-feira. No litoral paulista, incluindo a Baixada Santista, a previsão indica céu entre nuvens e temperaturas de até 32°C.