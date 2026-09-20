Chuva forte coloca regiões de São Paulo sob alerta para tempestades neste domingo

Repórter
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 10h48.
RESUMO | O Inmet emitiu neste domingo, 20, alertas amarelo e laranja de tempestade para regiões do estado de São Paulo, com chuva de até 100 milímetros e ventos de até 100 km/h. Os avisos se concentram no oeste e sul paulista, enquanto Registro e Itapeva devem ter chuvas mais persistentes.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para diferentes regiões do estado de São Paulo neste domingo, 20, com previsão de tempestades, chuva de até 100 milímetros e ventos que podem chegar a 100 km/h. Os avisos incluem níveis amarelo, de perigo potencial, e laranja, de perigo, principalmente para áreas do oeste e sul paulista.
Segundo o Inmet, as condições climáticas também favorecem a ocorrência de granizo, interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e quedas de árvores. A previsão indica maior concentração de chuva em áreas afetadas pelo avanço de sistemas de instabilidade.
A Defesa Civil de São Paulo informou que um sistema meteorológico em deslocamento pelas regiões Sul e Sudeste deve contribuir para a formação de áreas de instabilidade no estado, com pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento.A região de Registro e Itapeva, que abrange o Vale do Ribeira, tem previsão de chuvas mais persistentes neste domingo.
A região foi uma das mais afetadas pelas enchentes registradas no último fim de semana. Em Eldorado, a água atingiu diversas áreas do município, levou a prefeitura a abrir 11 pontos para receber moradores desabrigados e desalojados e deixou comunidades da zona rural isoladas.
Neste sábado, 19, a Defesa Civil estadual afirmou que enviou nove alertas para celulares sobre o deslocamento de áreas de chuva com raios e rajadas de vento. As instabilidades atingiram principalmente municípios como Presidente Prudente, Andradina, Dracena, Ourinhos, Marília e Itapeva.
Na capital paulista, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo, prevê um domingo com céu nublado no início do dia e períodos de sol entre nuvens. A temperatura deve variar entre 17°C e 28°C.Entre o fim da tarde e a noite, há previsão de mudança no tempo, com possibilidade de pancadas de chuva de alta intensidade na cidade de São Paulo.
Segundo a agência Climatempo, a instabilidade deve ganhar força na Região Metropolitana de São Paulo a partir de segunda-feira, 21, com previsão de maior intensidade na terça-feira, 22.
No litoral paulista, incluindo a Baixada Santista, a previsão aponta um domingo com céu entre nuvens e temperaturas que podem chegar a 32°C. Em Santos, não há alerta de chuva para este domingo, mas a condição deve mudar a partir de segunda-feira.
Em outras regiões do país, a previsão indica chuva intensa no Sul, enquanto áreas do Centro-Oeste e parte do Nordeste devem registrar precipitações com menor intensidade.
Os alertas do Inmet abrangem diferentes regiões do estado, principalmente áreas do oeste e sul paulista. Os avisos são dos níveis amarelo, de perigo potencial, e laranja, de perigo.
Segundo o Inmet, as tempestades podem provocar chuva de até 100 milímetros, ventos de até 100 km/h, granizo, alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
A previsão aponta chuvas mais persistentes nas regiões de Registro e Itapeva, que abrangem o Vale do Ribeira. Eldorado, no Vale do Ribeira, sofreu enchentes no último fim de semana, com moradores desabrigados e comunidades rurais isoladas.
Sim. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, há possibilidade de pancadas de chuva de alta intensidade entre o fim da tarde e a noite, após períodos de sol entre nuvens e temperatura entre 17°C e 28°C.
Segundo a Climatempo, a instabilidade deve ganhar força na Região Metropolitana de São Paulo a partir de segunda-feira, 21, com maior intensidade na terça-feira, 22.
Em Santos, não há alerta de chuva para este domingo, mas a condição deve mudar a partir de segunda-feira. No litoral paulista, incluindo a Baixada Santista, a previsão indica céu entre nuvens e temperaturas de até 32°C.