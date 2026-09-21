Ciência

Como secar roupa em dias de chuva? Veja truques para acelerar a secagem

Ventilação, espaço entre as peças e uso de cabides podem ajudar a reduzir o tempo de secagem e o mau cheiro em dias com pouco sol e muita umidade

Roupas: alguns cuidados ao lavar e estender as peças podem facilitar a secagem em dias de chuva (Freepik)

Roupas: alguns cuidados ao lavar e estender as peças podem facilitar a secagem em dias de chuva (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11h21.

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Secar roupa pode se tornar mais difícil em períodos de chuva, frio e alta umidade. Quando as peças permanecem molhadas por muitas horas, o risco de mau cheiro aumenta, enquanto a falta de sol e a pouca circulação de ar prolongam o tempo de secagem.

A boa notícia é que alguns cuidados durante a lavagem e na hora de montar o varal podem ajudar nesse processo. Entre as estratégias estão melhorar a circulação do ar, deixar espaço entre as peças e usar cabides em roupas que permitam esse tipo de secagem. Veja algumas dicas.

Como secar roupa mais rápido em dias de chuva

A circulação de ar é um dos principais pontos para facilitar a secagem dentro de casa. Em apartamentos ou outros ambientes pouco ventilados, um ventilador próximo ao varal pode ajudar a movimentar o ar ao redor das peças.

O equipamento deve permanecer em local seguro, longe de água e respingos. Também é importante não sobrecarregar tomadas nem utilizar extensões inadequadas.

Na hora de estender, evite deixar as roupas muito próximas umas das outras. Quanto maior o espaço para o ar circular ao redor do tecido, melhores são as condições para a umidade evaporar.

Cabides podem ajudar na circulação do ar

Algumas peças podem ser colocadas diretamente em cabides. Além de aumentar a área do tecido em contato com o ar, essa estratégia favorece uma secagem mais uniforme.

O método também ajuda a evitar que determinadas roupas fiquem muito amassadas, o que pode reduzir a necessidade de passar o tecido depois.

Depois da centrifugação, as peças devem ser retiradas da máquina e colocadas para secar imediatamente, em vez de permanecerem úmidas dentro do equipamento.

Vinagre pode ajudar a reduzir o mau cheiro

Outra alternativa indicada é acrescentar 100 ml de vinagre de álcool durante o enxágue, tanto em roupas brancas quanto coloridas.

A medida pode ajudar a reduzir o odor associado ao tempo que as peças permanecem úmidas e contribuir para deixá-las mais macias.

Segundo a orientação, o cheiro característico do vinagre não permanece no tecido depois que a roupa seca.

Álcool 70% pode ser usado no enxágue

Outra sugestão é adicionar 200 ml de álcool 70% à máquina cheia durante o enxágue. A proposta é favorecer a evaporação da água presente nas peças e reduzir o tempo de secagem.

As roupas também podem permanecer por um curto período de molho antes da centrifugação. Depois dessa etapa, devem ser retiradas da máquina e estendidas imediatamente.

É importante seguir as instruções do fabricante da máquina e dos produtos utilizados. O contato com tomadas e componentes elétricos deve ser evitado com as mãos molhadas.

Como usar amaciante em dias úmidos

Para acelerar a secagem, a orientação é evitar o uso de amaciante diretamente durante a lavagem em dias chuvosos.

Uma alternativa é preparar uma mistura com 100 ml de amaciante, 100 ml de água, 50 ml de álcool e três colheres de sopa de vinagre.

A solução pode ser borrifada em pequena quantidade sobre as roupas já estendidas. O excesso deve ser evitado para não aumentar novamente a umidade do tecido.

Como evitar que a roupa fique com cheiro ruim em dias de chuva?

O principal objetivo é evitar que as peças permaneçam molhadas por tempo excessivo.

Uma combinação de cuidados pode ajudar: centrifugar adequadamente, retirar as roupas da máquina logo após a lavagem, deixar espaço entre as peças e manter o ambiente ventilado.

Cabides podem facilitar a circulação de ar em algumas roupas. Em ambientes fechados, o ventilador pode complementar a ventilação natural.

Antes de guardar as peças, confira principalmente áreas mais grossas, como cós, bolsos, punhos, capuzes e costuras. Elas podem continuar úmidas mesmo quando o restante do tecido parece seco. Se uma roupa ainda estiver úmida, o ideal é mantê-la no varal até a secagem completa, em vez de colocá-la no armário.

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