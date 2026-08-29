Em ano de El Niño forte, Brasil terá ao menos seis ondas de calor até dezembro

São Paulo vive neste fim de semana mais um episódio do que deve se tornar rotina nos próximos meses: a Defesa Civil do estado emitiu alerta de onda de calor até segunda-feira, 31, com termômetros podendo bater os 42°C no interior do norte e noroeste, enquanto a capital deve registrar máximas entre 33°C e 36°C.

Em 2026, o cenário agravado pelas mudanças climáticas vem com uma preocupação extra: a tendência de um Super El Niño que poderia aumentar ainda mais as temperaturas e levar a eventos extremos como secas e incêndios.

É nesse contexto que o Brasil deve enfrentar ao menos seis ondas de calor entre agora e dezembro, segundo nova análise do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

O levantamento, baseado em 47 anos de registros de temperatura, identificou o padrão observado em anos de El Niño e alerta que o número pode ser ainda maior: no último evento da mesma intensidade, foram nove ondas registradas.

Uma onda de calor não se resume a um dia quente isolado e se caracteriza por um período de pelo menos três dias consecutivos em que as temperaturas máximas e mínimas permanecem excepcionalmente acima do normal, sem dar trégua entre o dia e a noite.

Segundo o Cemaden, o padrão que antes se concentrava em regiões específicas hoje tende a atingir todo o território nacional.

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Um fenômeno natural sobre um planeta já alterado

O El Niño é um processo natural: ocorre quando as águas do Pacífico equatorial central e leste se aquecem de forma anômala, alterando a circulação atmosférica e os padrões de chuva, vento e temperatura em diferentes partes do mundo.

Historicamente, ele já esteve associado a secas na Ásia, Austrália e Amazônia, e a chuvas mais intensas em partes da América do Sul.

O que preocupa cientistas desta vez não é o fenômeno em si, mas o cenário em que ele se desenvolve: um planeta superaquecido e oceanos quentes pela mudança climática em curso.

Um estudo publicado nesta semana na revista científica Science dá ainda mais peso a essa hipótese e mostra que a via também funciona no sentido contrário: além de o aquecimento global se somar ao calor do El Niño, ele estaria tornando o próprio fenômeno mais intenso.

Pesquisadores analisaram esqueletos de corais das Ilhas Galápagos e concluíram que o aquecimento causado pela queima de combustíveis fósseis vem intensificando eventos deste tipo ao longo das últimas décadas. Todos os episódios classificados como "Super El Niño" registrados até hoje ocorreram a partir da década de 1980, e os cientistas o apelidaram informalmente de "Godzilla".

Nesse contexto, o calor liberado pelo El Niño passa a se somar a uma base que já estava elevada e amplia o potencial de extremos, em vez de ser, isoladamente, a causa deles.

A agência americana NOAA atribui 63% de probabilidade de o evento atingir intensidade de "Super El Niño" até o pico previsto, entre novembro de 2026 e janeiro de 2027.

Risco de incêndios e secas

O Cemaden reforça que o calor prolongado tende a agravar a seca em regiões já vulneráveis como Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste e pode criar condições mais favoráveis à propagação de incêndios florestais. Já há alerta de foco de fogo ativo em 35% do território nacional.

O último grande evento de El Niño, entre 2023 e 2024, coincidiu com a estiagem histórica na Amazônia, enchentes no Rio Grande do Sul e incêndios severos no Pantanal e reacenderam a importância de adaptação das cidades frente ao clima extremo.

Outra projeção da i4Sea, empresa de inteligência climática, mostra que a tendência é ainda mais preocupante: o número de dias de calor extremo no país deve saltar de 6 para 127 por ano até 2075 — o equivalente a um terço do calendário anual sob essa condição.

Para empresas e investidores, o aumento na frequência de eventos extremos também é sinônimo de risco climático. Cadeias agrícolas, geração de energia (sobretudo hidrelétrica), logística e operações urbanas tendem a ser as mais expostas a picos de calor prolongado, estiagem e incêndios simultâneos.

A comunidade científica ainda considera cedo para afirmar se o El Niño de 2026 vai repetir a magnitude dos impactos observados em 2023-2024 ou se aproximará do episódio histórico de 1998.

Mas o alerta já é unânime: o El Niño atua agora sobre um sistema climático que carrega, de pano de fundo, o aquecimento acumulado pela ação humana.