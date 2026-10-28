ESG
LongevidadeCOP31Melhores do ESGAmazôniaAttest ESG

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Prevenção e cuidado contínuo: o que precisa mudar para os brasileiros envelhecerem melhor

No Longevidade & Wellness, a CEO do Grupo Fleury discute as mudanças necessárias para que o aumento da expectativa de vida seja acompanhado de mais saúde e autonomia e capacidade cognitiva

Jeane Tsutsui, CEO do Fleury: “É preciso constância, disposição e conscientização. Não existem fórmulas milagrosas.” (Eduardo Frazão)

Jeane Tsutsui, CEO do Fleury: “É preciso constância, disposição e conscientização. Não existem fórmulas milagrosas.” (Eduardo Frazão)

Caroline Marino
Caroline Marino

Jornalista especializada em carreira, RH e negócios

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 18h00.

Última atualização em 28 de outubro de 2026 às 18h34.

Priorizar nos meus resultados Google

Prevenção, gestão do cuidado e sustentabilidade. O avanço da longevidade exige que o sistema de saúde dê mais atenção a essas três frentes para atender a uma população que vive mais, mas precisa de condições melhores para envelhecer bem.

Esse desafio orienta a estratégia do Grupo Fleury, que completa 100 anos em 2026. Ao longo dessa trajetória, a companhia acompanhou transformações na medicina que ajudaram a prolongar a expectativa de vida dos brasileiros que, em 1926, era de 35 anos e, atualmente, é de 76,6, segundo o IBGE.

Se, no início dessa história, as doenças infecciosas concentravam as atenções, hoje a prevenção e o cuidado ao longo do tempo ocupam um espaço central na estratégia da empresa.

Durante o evento Longevidade & Wellness, promovido pela EXAME e realizado na última terça-feira, 27 de outubro, em São Paulo, Jeane Tsutsui, CEO do Fleury, explicou como essa mudança tem transformado os negócios, com a ampliação dos serviços.

O movimento inclui vacinação, atendimento domiciliar e acompanhamento ambulatorial. “Há muito tempo deixamos de ser só uma instituição que faz exames para ter um impacto maior na qualidade de vida das pessoas”, disse.

Segundo ela, a ideia é olhar a longevidade como um processo contínuo, valorizando os aprendizados, mas olhamos para o futuro.

Cuidado contínuo

Uma das iniciativas é o Centro de Longevidade Saudável, inaugurado em maio deste ano. Voltado a indivíduos acima dos 35 anos, busca preservar autonomia, vitalidade e capacidade cognitiva por meio de consultas, avaliação integrada e monitoramento.

Embora incorpore novidades, como testes de idade biológica e marcadores específicos, a abordagem tem como base práticas conhecidas respaldadas pela ciência: exercício físico, alimentação saudável, sono adequado, manejo do estresse e relações sociais de qualidade.

O cuidado também considera a saúde sexual e as mudanças hormonais, especialmente na menopausa. Mas incorporar essas recomendações ao dia a dia e mantê-las ao longo do tempo exige esforço.

“É preciso constância, disposição e conscientização. Não existem fórmulas milagrosas.”

A prevenção também tem implicações para a sustentabilidade do sistema. O aumento da expectativa de vida e das doenças crônicas ampliam a demanda por atendimento, enquanto o país ainda precisa levar serviços a todas as regiões.

Para Jeane, isso exige mais integração entre o SUS e a saúde suplementar, que atende apenas 25% da população.

Uma das oportunidades está no compartilhamento de informações para identificar riscos e agir antes que a doença se instale ou se agrave, com diagnóstico precoce, cuidado ambulatorial e conscientização.

Na ampliação do acesso, um exemplo é a operação de apoio laboratorial do Fleury que chega a mais de 2.200 municípios.

O modelo permite transportar amostras para processamento e disponibilizar os resultados pela internet. Assim, exames básicos, como o TSH, podem chegar a populações que antes precisavam se deslocar para realizá-los.

Vínculos e propósito

A longevidade se constrói também por meio de relacionamentos profundos e de atividades que dão sentido à vida, como trabalho, voluntariado, hobbies e espiritualidade.

No ambiente corporativo, essa equação ganha força quando alinhada ao propósito e à cultura da empresa. Outro ponto é estimular o pensamento crítico diante da evolução da inteligência artificial.

“Preparar a mente e a vida social para os anos que virão é fundamental”, afirmou. Jeane ressaltou que envelhecer com saúde envolve “investir na musculatura da alma — garantindo condições contínuas para aprender, escolher e cultivar laços genuínos ao longo do tempo.

Acompanhe tudo sobre:longevidadeSustentabilidadeSaúde

Mais de ESG

BNDES abre seleção para 100 startups de impacto com foco em acesso a investimentos

Da IA ao espaço: 10 tendências que vão transformar a transição energética até 2050

Longevidade & Wellness: os mais velhos são parte da solução, não um problema

A revolução verde começa a redesenhar as profissões do transporte

Mais na Exame

Future of Money

Magnata cripto preso escreveu ao ator que o viverá em série na Netflix

Economia

Estados aprovam aumento do ICMS sobre gasolina, diesel e gás de cozinha a partir de 2027

Mercados

Dona do Google amplia queima de caixa e lucro vem abaixo do esperado; ação cai 9%

Pop

Leandro Hassum e Danielle Winits voltam como Tino e Jane em 'Até Que a Sorte Nos Separe 4'