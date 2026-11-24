Interior do Ceará e áreas de Roraima, Amapá e do norte do Pará estão entre os locais com melhores condições para ver a superlua nesta terça-feira, 24. (David McNew/Getty Images)
Repórter
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11h49.
Última atualização em 24 de novembro de 2026 às 11h50.
Superlua será visível nesta terça-feira, 24, com melhores condições de observação no interior do Ceará e em partes de Roraima, Amapá e Pará. O fenômeno lunar ocorrerá às 11h53, com previsão de tempo firme em boa parte do Nordeste. Em outras regiões do Brasil, nuvens e tempestades podem dificultar a visualização.
O interior do Ceará e partes de Roraima, Amapá e Pará estão entre os locais com condições mais favoráveis para observar a superlua na noite desta terça-feira, 24. A previsão indica tempo firme em boa parte do território cearense e poucas nuvens em áreas do extremo norte do país.
A Lua chega à fase cheia às 11h53, no horário de Brasília, segundo o Observatório Nacional. No Brasil, a melhor oportunidade para ver o satélite a olho nu será ao anoitecer, quando ele aparecer no horizonte leste.
Em boa parte do Nordeste, a terça-feira será de sol e calor, segundo o Inmet. A faixa litorânea deve ter alguma nebulosidade, enquanto o oeste e o sul da Bahia têm previsão de pancadas com trovoadas.
A nebulosidade pode dificultar a observação em partes do Sudeste e do Centro-Oeste. O Inmet prevê nuvens carregadas e pancadas com trovoadas à tarde nas duas regiões, com tempo mais fechado em Goiás e no Distrito Federal. No Sul, o instituto indicou aviso vermelho de grande perigo para tempestades em partes do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul nesta terça-feira.
Procure um local com vista livre para o horizonte leste depois do pôr do sol. A observação pode ser feita a olho nu. Se houver nuvens baixas na hora em que a Lua nascer, vale olhar mais tarde, quando ela estiver mais alta no céu.