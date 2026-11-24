O interior do Ceará e partes de Roraima, Amapá e Pará estão entre os locais com condições mais favoráveis para observar a superlua na noite desta terça-feira, 24. A previsão indica tempo firme em boa parte do território cearense e poucas nuvens em áreas do extremo norte do país.

A Lua chega à fase cheia às 11h53, no horário de Brasília, segundo o Observatório Nacional. No Brasil, a melhor oportunidade para ver o satélite a olho nu será ao anoitecer, quando ele aparecer no horizonte leste.

Onde há mais chance de ver a Superlua?

Ceará — O interior concentra as condições mais favoráveis no estado. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê tempo firme na maior parte dos períodos. Para a noite, o boletim indica céu parcialmente nublado no litoral de Fortaleza, no Pecém e no Maciço de Baturité. Na capital, a Lua nasce por volta das 17h39.

— O interior concentra as condições mais favoráveis no estado. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê tempo firme na maior parte dos períodos. Para a noite, o boletim indica céu parcialmente nublado no litoral de Fortaleza, no Pecém e no Maciço de Baturité. Na capital, a Lua nasce por volta das 17h39. Roraima, Amapá e norte do Pará — O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê poucas nuvens ao longo do dia em áreas de Roraima, no norte paraense e em partes do Amapá. À noite, as trovoadas na Região Norte devem se concentrar principalmente no oeste e no norte do Amazonas.

Em boa parte do Nordeste, a terça-feira será de sol e calor, segundo o Inmet. A faixa litorânea deve ter alguma nebulosidade, enquanto o oeste e o sul da Bahia têm previsão de pancadas com trovoadas.

Onde as nuvens podem atrapalhar?

A nebulosidade pode dificultar a observação em partes do Sudeste e do Centro-Oeste. O Inmet prevê nuvens carregadas e pancadas com trovoadas à tarde nas duas regiões, com tempo mais fechado em Goiás e no Distrito Federal. No Sul, o instituto indicou aviso vermelho de grande perigo para tempestades em partes do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul nesta terça-feira.

Como observar a Superlua?

Procure um local com vista livre para o horizonte leste depois do pôr do sol. A observação pode ser feita a olho nu. Se houver nuvens baixas na hora em que a Lua nascer, vale olhar mais tarde, quando ela estiver mais alta no céu.