Conhecidas como zonas azuis, ou blue zones, cinco regiões do mundo ganharam fama pela concentração de pessoas que vivem mais de 100 anos: Sardenha, na Itália; Okinawa, no Japão; Nicoya, na Costa Rica; Icária, na Grécia; e Loma Linda, nos Estados Unidos.

Os hábitos dessas populações ganharam fama mundial, inspiraram livros e uma série da Netflix, mas também abriram espaço para um debate científico sobre a confiabilidade dos registros de idade e o que realmente explica uma vida mais longa.

O que você precisa saber:

As zonas azuis ficaram conhecidas pela concentração de pessoas que chegaram aos 90 ou 100 anos , embora a qualidade das evidências varie entre as regiões;

, embora a qualidade das evidências varie entre as regiões; Alimentação rica em vegetais, movimento no dia a dia e vínculos sociais estão entre os hábitos observados nessas comunidades;

Pesquisadores questionam a precisão de alguns registros de longevidade, enquanto os responsáveis pelos estudos originais defendem seus métodos de verificação.

O que são as zonas azuis e de onde veio o termo?

O conceito de blue zone surgiu de uma pesquisa realizada na Sardenha, ilha italiana onde cientistas identificaram uma concentração incomum de homens centenários.

Em 2004, Michel Poulain, Giovanni Mario Pes e outros pesquisadores publicaram um estudo na revista Experimental Gerontology, que analisou moradores nascidos entre 1880 e 1900 e encontrou níveis de longevidade superiores aos de outras partes da ilha.

O nome zona azul surgiu porque os pesquisadores usaram uma caneta dessa cor para marcar, em um mapa da Sardenha, as comunidades com maior concentração de centenários. Em seguida, o conceito ganhou projeção internacional a partir do trabalho do escritor americano Dan Buettner, que passou a investigar outras populações longevas em reportagens para a National Geographic.

A proposta era identificar características comuns entre comunidades onde muitas pessoas alcançavam idades avançadas. Com o tempo, a ideia passou a ser associada a um conjunto de hábitos que, segundo seus defensores, poderiam favorecer uma vida mais longa e saudável.

Quais são as cinco zonas azuis do mundo?

As cinco regiões popularizadas por Buettner apresentam diferenças culturais, alimentares e geográficas, mas ficaram conhecidas por seus indicadores de longevidade ou pelos hábitos de suas populações.

Região País Por que ficou conhecida Sardenha Itália Concentração elevada de homens centenários em comunidades montanhosas Okinawa Japão Longevidade de gerações mais antigas e alimentação tradicional rica em vegetais Nicoya Costa Rica Proporção elevada de moradores que alcançaram idades avançadas, especialmente homens Icária Grécia População longeva e hábitos associados à alimentação mediterrânea Loma Linda Estados Unidos Comunidade adventista estudada por seus hábitos de saúde e expectativa de vida

Embora cinco regiões sejam conhecidas como zonas azuis, nem todas apresentam o mesmo nível de comprovação científica. Uma revisão de 65 estudos sobre o tema, publicada na revista Aging and Disease, encontrou evidências de longevidade acima das médias nacionais na Sardenha, em Okinawa e em Nicoya, mas apontou limitações nos dados de outras localidades.

É o caso de Loma Linda, nos Estados Unidos, que entrou na lista de Dan Buettner principalmente por pesquisas sobre a longevidade e os hábitos de saúde de um grupo de adventistas do sétimo dia.

O que as zonas azuis têm em comum?

Ao comparar o modo de vida das cinco regiões em que as pessoas vivem mais, Buettner identificou nove hábitos em comum, reunidos sob o nome Power 9.

Entre eles estão a prática de atividades físicas no cotidiano, como caminhar e cuidar da casa, uma alimentação com predominância de vegetais, a convivência próxima com familiares e amigos e a participação em comunidades. O pesquisador também destacou a importância de ter um propósito de vida e reservar momentos para descanso e redução do estresse.

Apesar das semelhanças, os costumes variam entre as regiões. A alimentação, por exemplo, inclui diferentes alimentos tradicionais e quantidades de carne, de acordo com a disponibilidade e costumes de cada área. Além disso, as pesquisas são principalmente observacionais, ou seja, identificam comportamentos frequentes entre os moradores, mas não comprovam que eles sejam responsáveis pela maior longevidade dessas populações.

Na Sardenha, a vida em comunidades rurais envolve deslocamentos a pé e atividades cotidianas que exigem movimento. Em Okinawa, a alimentação tradicional inclui vegetais, batata-doce e derivados de soja, enquanto Nicoya se destaca pelo consumo de alimentos como feijão, milho e abóbora.

Em Loma Linda, os estudos sobre a comunidade adventista apontam hábitos como menor consumo de carne, ausência de tabagismo e participação religiosa. Já em Icária, a alimentação mediterrânea e a convivência comunitária aparecem entre os aspectos investigados.

As zonas azuis são um mito? O que dizem as críticas

Apesar da popularidade das zonas azuis, a longevidade atribuída a essas regiões é alvo de questionamentos científicos. As dúvidas envolvem tanto a confiabilidade dos registros de idade quanto a falta de evidências suficientes para confirmar que todas as localidades podem aumentar a chance de sua população de viver mais.

Uma das críticas mais conhecidas é a do demógrafo Saul Newman, ligado à University College London e à Universidade de Oxford, que investigou possíveis erros nas estatísticas de longevidade. Em um trabalho divulgado na plataforma científica bioRxiv, ele encontrou associações entre recordes de idade, falhas nos registros civis e indicadores socioeconômicos desfavoráveis.

Segundo Newman, documentos incompletos, trocas de identidade e possíveis fraudes previdenciárias podem distorcer a contagem de pessoas centenárias. Nos Estados Unidos, o pesquisador também identificou uma queda expressiva no número de supostos supercentenários, pessoas com mais de 110 anos, após a adoção de registros oficiais de nascimento.

O trabalho recebeu o prêmio Ig Nobel de Demografia em 2024, mas suas conclusões permanecem contestadas por pesquisadores das zonas azuis.

Pesquisadores das zonas azuis rebatem as críticas

Em resposta às críticas, os pesquisadores responsáveis pelos estudos originais defenderam a confiabilidade dos dados.

Um artigo publicado por eles na revista The Gerontologist, afirma que as idades dos centenários foram confirmadas por meio do cruzamento de registros de nascimento, casamento e documentos familiares, método que, afirmam, sustenta a classificação de Sardenha, Okinawa, Nicoya e Icária como regiões de longevidade excepcional.

Como as zonas azuis viraram um negócio?

A popularidade das zonas azuis ultrapassou as pesquisas científicas e deu origem a uma operação comercial voltada à saúde e ao bem-estar.

Além dos livros e documentários de Dan Buettner, o conceito passou a ser utilizado em projetos de transformação de comunidades, iniciativas empresariais e programas de promoção da saúde.

Em abril de 2020, a rede americana Adventist Health anunciou a compra da Blue Zones, empresa responsável por desenvolver projetos inspirados nos hábitos das populações longevas.

Na ocasião, a organização informou que a iniciativa já havia atuado em mais de 50 comunidades nos Estados Unidos, com projetos voltados à redução do tabagismo, da obesidade e de outros fatores associados a problemas de saúde. Os resultados foram apresentados pela própria empresa.

Nesse nicho, um dos principais programas é o Blue Zones Project, que estabelece parcerias com governos locais, empresas e organizações para estimular mudanças na alimentação, na mobilidade urbana e nos espaços de convivência, com o objetivo de promover o bem-estar.

Além disso, as cidades participantes podem receber reconhecimento pelo cumprimento de metas relacionadas ao programa. A certificação, porém, não significa que seus moradores tenham garante automaticamente que a população tem mais chances de alcançar a longevidade observada nas regiões que deram origem ao conceito.

No âmbito comercial, a expansão comercial também foi benéfica para a empresa, já que ampliou o alcance da marca Blue Zones, utilizada em conteúdos, produtos e iniciativas de bem-estar.

O que a ciência comprova sobre os hábitos das zonas azuis?

Apesar dos questionamentos sobre os recordes de longevidade, alguns hábitos comuns às regiões onde as pessoas vivem mais têm benefícios documentados para a saúde, principalmente a atividade física, a alimentação equilibrada e as relações sociais.

Como reforçam órgãos como a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prática regular de atividade física reduz o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e morte precoce. Diversos estudos também associam o consumo de vegetais, frutas, feijões e grãos integrais à melhora da saúde cardiovascular, como ocorre com a dieta mediterrânea.

Portanto, embora esses benefícios sejam sustentados por pesquisas e profissionais da saúde, ainda não há evidências suficientes para atribuir a longevidade acima da média das zonas azuis exclusivamente a esses comportamentos. Isso porque, fatores genéticos e ambientais também podem influenciar os resultados, e a ciência ainda investiga até quantos anos o ser humano pode viver.

Perguntas frequentes sobre as zonas azuis

Entenda mais sobre as regiões onde as pessoas vivem mais.

Existe alguma zona azul no Brasil?

O Brasil não faz parte da lista das cinco zonas azuis popularizadas por Dan Buettner. O país possui pesquisas sobre longevidade e populações idosas, mas nenhuma região brasileira integra se destacou no nível dos outros locais estudados.

O que comem as pessoas das zonas azuis?

A alimentação varia entre as comunidades, mas costuma incluir vegetais, leguminosas e grãos. Em Okinawa, por exemplo, a dieta tradicional contém batata-doce e derivados de soja, enquanto em Nicoya são comuns alimentos à base de milho e feijão. Não existe um cardápio único seguido por todas as regiões.

A série da Netflix sobre zonas azuis é confiável?

Lançada em 2023, a série Como Viver até os 100: Os Segredos das Zonas Azuis companha Dan Buettner em visitas a comunidades conhecidas pela longevidade de seus moradores. Embora apresente os hábitos dessas populações, a produção não aprofunda as críticas científicas à confiabilidade dos registros de idade e às explicações para a longevidade dessas regiões.

Quem é Dan Buettner?

Dan Buettner é um escritor e explorador estadunidense que popularizou as zonas azuis por meio de reportagens, livros e documentários.

É possível criar uma zona azul?

Projetos comerciais inspirados no conceito procuram adaptar características das regiões longevas para outras comunidades, com ações voltadas à alimentação, atividade física e convivência social. Essas iniciativas podem promover hábitos saudáveis, mas não há comprovação de que transformem uma cidade em uma região com concentração excepcional de centenários.