Censo: homens morrem mais do que as mulheres no Brasil em todas as faixas etárias

Homens brasileiros morrem mais do que as mulheres, em todas as faixas etárias ao longo da vida. É o que indicam os dados do último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2022 e divulgados nesta sexta-feira, 25. O cenário só se inverte no grupo com idades entre 80 e 84 anos, quando a parcela feminina da população é consideravelmente maior do que a masculina.

A maior discrepância acontece dos 15 aos 34 anos. Neste intervalo, os óbitos entre homens são bem mais numerosos que entre as mulheres, por conta das chamadas "causas externas": acidentes de trânsito, homicídios, suicídios e outras motivações violentas.

O cenário mais desigual se concentra no grupo etário dos 20 aos 24 anos, quando há uma diferença de significativa na letalidade por sexo. Nesta fase, são 371 óbitos de homens a cada 100 mortes de mulheres. Desta forma, a sobremortalidade entre o gênero masculino é 3,7 vezes maior.