A corretora de criptomoedas brasileira Foxbit recebeu autorização do Banco Central para operar como uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM). Com isso, a empresa passa a integrar o sistema financeiro nacional e pode intermediar o mercado de investimentos para além do mundo cripto.

Em nota enviada à imprensa, a Foxbit afirmou que a obtenção de licença de DTVM permite que a companhia tenha estrutura própria, ampliando o portfólio de produtos e serviços e "criando novas pontes entre ativos digitais e o mercado de capitais".

De acordo com a corretora, as novas oportunidades devem chegar tanto aos clientes pessoas físicas quanto institucionais no segmento Foxbit Infra.

"Estamos acompanhando uma transformação importante, em que ativos digitais e mercado tradicional deixam de caminhar em paralelo e passam a encontrar novas formas de conexão", afirmou em nota Ricardo Dantas, CEO da Foxbit.

Com a obtenção da licença, a Foxbit se junta a Binance e Mercado Bitcoin entre as corretoras criptonativas que possuem uma estrutura DTVM. Além delas, os bancos tradicionais que operam com cripto também possuem os dois tipos de negócios.

Atualmente, a Foxbit é uma das 134 empresas no Brasil em processo de obtenção de licença para se tornar uma prestadora de serviços de ativos virtuais (PSAV) regulada no país. Os principais bancos já foram autorizados pelo BC.

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