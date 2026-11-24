Soundbar sem som: só a porta HDMI marcada como ARC ou eARC devolve o áudio da TV para a barra (Reprodução/LG)
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Publicado em 24 de novembro de 2026 às 15h01.
A causa mais comum de uma soundbar sem som pelo HDMI é o cabo ligado em uma entrada HDMI comum da TV, e não na porta ARC ou eARC. Depois de corrigir a conexão, é preciso ativar o HDMI-CEC, mudar a saída de som da TV para a soundbar e selecionar a fonte certa na barra. Se ela continuar muda, trocar o formato de áudio digital para PCM e desativar o eARC em TVs sem suporte resolve boa parte dos casos.
Uma soundbar sem som pelo HDMI costuma ter causa simples: o cabo está em uma entrada HDMI comum da TV, e não na porta identificada como ARC ou eARC, a única capaz de devolver o áudio da televisão para a barra. LG, Samsung e Sony colocam essa conferência no topo de seus guias de suporte, antes de qualquer ajuste de menu ou troca de aparelho.
Com a porta certa, o silêncio que persiste costuma estar em configurações da TV e da soundbar, que mudam de nome conforme a marca. A Samsung, líder mundial em vendas de soundbars desde 2014 e dona de 21,5% da receita do segmento em 2025, segundo a consultoria Futuresource, mantém um tutorial próprio para o problema, assim como LG, Sony e Philips.
O ARC (Audio Return Channel), ou canal de retorno de áudio, é a função do HDMI que permite à TV enviar o próprio som, de apps ou de aparelhos ligados a ela, de volta para a soundbar pelo mesmo cabo.
Em TVs com várias entradas HDMI, só uma costuma ter o recurso, e ela vem marcada com ARC ou eARC/ARC, segundo a Sony. Uma porta HDMI comum recebe imagem e som de outros aparelhos, mas não manda áudio para fora.
Na soundbar, o cabo vai para a saída HDMI, identificada como HDMI OUT (TV-ARC) em modelos Samsung, HDMI OUT (ARC) na Philips ou HDMI TO TV (eARC/ARC) em barras mais novas. A entrada HDMI IN, quando existe, serve para console ou receptor, não para a TV.
O HDMI-CEC faz TV e soundbar se reconhecerem e dividirem comandos de energia e volume. Segundo a LG, em muitas instalações com ARC o áudio só é direcionado à barra com o recurso ligado. Cada fabricante dá a ele um nome:
Os caminhos mudam entre gerações de sistema. Buscar "HDMI" nas configurações da TV costuma levar à opção.
Quando a barra aparece conectada e segue muda, a TV pode estar enviando um formato que ela não decodifica. A Sony explica que, se o sistema de áudio não suporta formatos comprimidos como Dolby Digital ou DTS, alguns conteúdos ficam sem som. A correção é mudar a saída de áudio digital da TV para PCM, no menu de som. Outras verificações, da mais simples para a mais trabalhosa:
O eARC é a versão ampliada do canal de retorno, criada com a especificação HDMI 2.1. Ele transmite formatos como Dolby Atmos com Dolby TrueHD, DTS:X e áudio multicanal sem compressão, que o ARC não comporta. Os recursos completos só funcionam quando TV e soundbar suportam o padrão.
A mistura entre os dois pode deixar a barra muda. A Sony registra casos de soundbars que perderam o som depois de uma atualização que adicionou eARC, quando ligadas a TVs apenas com ARC. A orientação é desligar o eARC na própria barra, em Home > Setup > Configurações HDMI > eARC.
Sobre o cabo, a HDMI Licensing informa que o eARC funciona com cabos High Speed com Ethernet e com os Ultra High Speed. Para o ARC comum, um cabo High Speed atende.
Se a TV não tem porta ARC ou a conexão HDMI segue falhando, Sony e Philips indicam o cabo óptico como alternativa. Ele liga a saída óptica da TV, identificada como OPTICAL, SPDIF ou Digital Audio Out, à entrada OPTICAL da soundbar, com a fonte da barra ajustada para essa entrada. A ligação não transporta os formatos sem compressão do eARC.
Se a soundbar não funcionar em nenhuma TV, nem por HDMI nem por cabo óptico, a Samsung recomenda acionar o suporte do fabricante.
O HDMI-CEC está ativo, mas a TV ainda envia o áudio para os alto-falantes internos ou usa um formato que a barra não decodifica. Mude a saída de som para a soundbar e o formato digital para PCM.
Não. Para ARC, um cabo High Speed basta. O eARC funciona com cabos High Speed com Ethernet ou Ultra High Speed, segundo a HDMI Licensing.
Sim, pela mesma porta, com os recursos do ARC. Formatos como Dolby TrueHD exigem eARC nos dois aparelhos.
Em geral, não. O controle pelo remoto da TV depende do HDMI-CEC ligado, com nomes como Anynet+ na Samsung e SIMPLINK na LG.
Isso indica falha na conexão HDMI, e não na barra. Confira a porta ARC, ative o HDMI-CEC, ajuste a saída de som da TV e teste outro cabo.