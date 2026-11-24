RESUMO ＋ A causa mais comum de uma soundbar sem som pelo HDMI é o cabo ligado em uma entrada HDMI comum da TV, e não na porta ARC ou eARC. Depois de corrigir a conexão, é preciso ativar o HDMI-CEC, mudar a saída de som da TV para a soundbar e selecionar a fonte certa na barra. Se ela continuar muda, trocar o formato de áudio digital para PCM e desativar o eARC em TVs sem suporte resolve boa parte dos casos.

Uma soundbar sem som pelo HDMI costuma ter causa simples: o cabo está em uma entrada HDMI comum da TV, e não na porta identificada como ARC ou eARC, a única capaz de devolver o áudio da televisão para a barra. LG, Samsung e Sony colocam essa conferência no topo de seus guias de suporte, antes de qualquer ajuste de menu ou troca de aparelho.

Com a porta certa, o silêncio que persiste costuma estar em configurações da TV e da soundbar, que mudam de nome conforme a marca. A Samsung, líder mundial em vendas de soundbars desde 2014 e dona de 21,5% da receita do segmento em 2025, segundo a consultoria Futuresource, mantém um tutorial próprio para o problema, assim como LG, Sony e Philips.

O que é a porta HDMI ARC?

O ARC (Audio Return Channel), ou canal de retorno de áudio, é a função do HDMI que permite à TV enviar o próprio som, de apps ou de aparelhos ligados a ela, de volta para a soundbar pelo mesmo cabo.

Em TVs com várias entradas HDMI, só uma costuma ter o recurso, e ela vem marcada com ARC ou eARC/ARC, segundo a Sony. Uma porta HDMI comum recebe imagem e som de outros aparelhos, mas não manda áudio para fora.

Na soundbar, o cabo vai para a saída HDMI, identificada como HDMI OUT (TV-ARC) em modelos Samsung, HDMI OUT (ARC) na Philips ou HDMI TO TV (eARC/ARC) em barras mais novas. A entrada HDMI IN, quando existe, serve para console ou receptor, não para a TV.

Como conferir a porta ARC da TV e ligar a soundbar

Desligue os aparelhos: a LG recomenda desligar TV e soundbar antes de conectar ou desconectar cabos HDMI; Encontre a porta ARC: procure, na traseira ou na lateral da TV, a entrada HDMI com a inscrição ARC ou eARC. Se nenhuma tiver a sigla, confira no manual se o modelo oferece o recurso; Faça a conexão: encaixe uma ponta do cabo nessa entrada e a outra na saída HDMI OUT (ARC) ou HDMI TO TV da soundbar; Ligue na ordem certa: a Sony indica ligar primeiro a TV e depois a soundbar; Escolha a fonte na soundbar: em barras Samsung, o botão Source leva ao modo D.IN, e o visor exibe "TV ARC" após alguns segundos; nos modelos lançados a partir de 2024, a opção aparece como ARC ou eARC. Na Philips HTS5123, o botão AUDIO SOURCE pressionado duas vezes alterna para a fonte HDMI ARC; Mude a saída de som da TV: troque "Alto-falantes da TV" pela soundbar.

Como ativar o HDMI-CEC na TV

O HDMI-CEC faz TV e soundbar se reconhecerem e dividirem comandos de energia e volume. Segundo a LG, em muitas instalações com ARC o áudio só é direcionado à barra com o recurso ligado. Cada fabricante dá a ele um nome:

Samsung: Anynet+ (HDMI-CEC). A saída de som fica em Configurações > Todas as Configurações > Som > Saída de Som, onde a soundbar aparece na lista;

Anynet+ (HDMI-CEC). A saída de som fica em Configurações > Todas as Configurações > Som > Saída de Som, onde a soundbar aparece na lista; LG: SIMPLINK (HDMI-CEC), em Configurações > Geral > Dispositivos externos > Configurações HDMI. Depois, a Saída de som deve apontar para o dispositivo HDMI (ARC);

SIMPLINK (HDMI-CEC), em Configurações > Geral > Dispositivos externos > Configurações HDMI. Depois, a Saída de som deve apontar para o dispositivo HDMI (ARC); Sony: BRAVIA Sync na TV, com a opção Controle por HDMI ligada nos dois aparelhos;

BRAVIA Sync na TV, com a opção Controle por HDMI ligada nos dois aparelhos; Philips: EasyLink. Na soundbar HTS5123, o caminho é Home > Configurações > EasyLink. Se o som não começar sozinho, o manual orienta escolher "Amplifier" na saída de alto-falantes da TV.

Os caminhos mudam entre gerações de sistema. Buscar "HDMI" nas configurações da TV costuma levar à opção.

A soundbar liga, mas continua sem som. O que fazer?

Quando a barra aparece conectada e segue muda, a TV pode estar enviando um formato que ela não decodifica. A Sony explica que, se o sistema de áudio não suporta formatos comprimidos como Dolby Digital ou DTS, alguns conteúdos ficam sem som. A correção é mudar a saída de áudio digital da TV para PCM, no menu de som. Outras verificações, da mais simples para a mais trabalhosa:

Volume: confirme que a soundbar não está muda nem com volume zero, falha que a LG aponta como a mais comum;

confirme que a soundbar não está muda nem com volume zero, falha que a LG aponta como a mais comum; Reinício: desligue os aparelhos, reconecte o cabo HDMI e ligue de novo;

desligue os aparelhos, reconecte o cabo HDMI e ligue de novo; Atualização: instale a versão mais recente do software na TV e na soundbar, como orienta a Sony;

instale a versão mais recente do software na TV e na soundbar, como orienta a Sony; Isolamento: desconecte consoles, receptores e outros aparelhos HDMI e teste só TV e soundbar;

desconecte consoles, receptores e outros aparelhos HDMI e teste só TV e soundbar; Cabo: troque por um cabo novo ou que funcione em outro aparelho, sem adaptadores ou extensores. A Samsung cita cabo de baixa qualidade entre as causas mais simples de falta de som;

troque por um cabo novo ou que funcione em outro aparelho, sem adaptadores ou extensores. A Samsung cita cabo de baixa qualidade entre as causas mais simples de falta de som; Outra TV: se a barra funcionar em outro televisor, a Samsung indica que o defeito está na TV original.

Qual a diferença entre ARC e eARC?

O eARC é a versão ampliada do canal de retorno, criada com a especificação HDMI 2.1. Ele transmite formatos como Dolby Atmos com Dolby TrueHD, DTS:X e áudio multicanal sem compressão, que o ARC não comporta. Os recursos completos só funcionam quando TV e soundbar suportam o padrão.

A mistura entre os dois pode deixar a barra muda. A Sony registra casos de soundbars que perderam o som depois de uma atualização que adicionou eARC, quando ligadas a TVs apenas com ARC. A orientação é desligar o eARC na própria barra, em Home > Setup > Configurações HDMI > eARC.

Sobre o cabo, a HDMI Licensing informa que o eARC funciona com cabos High Speed com Ethernet e com os Ultra High Speed. Para o ARC comum, um cabo High Speed atende.

Quando usar o cabo óptico no lugar do HDMI

Se a TV não tem porta ARC ou a conexão HDMI segue falhando, Sony e Philips indicam o cabo óptico como alternativa. Ele liga a saída óptica da TV, identificada como OPTICAL, SPDIF ou Digital Audio Out, à entrada OPTICAL da soundbar, com a fonte da barra ajustada para essa entrada. A ligação não transporta os formatos sem compressão do eARC.

Se a soundbar não funcionar em nenhuma TV, nem por HDMI nem por cabo óptico, a Samsung recomenda acionar o suporte do fabricante.