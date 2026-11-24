Dezembro é o mês das listas. Mais inglês, um emprego novo, uma promoção, menos horas no celular. Um experimento conduzido por pesquisadores das universidades de Estocolmo e Linköping, na Suécia, acompanhou as resoluções de 1.066 pessoas durante um ano. Ao fim, 55% se consideravam bem-sucedidas.

O estudo, publicado na revista PLOS ONE, encontrou uma diferença no jeito de escrever a meta. Quem formulou o objetivo como algo a começar teve 58,9% de sucesso. Quem formulou como algo a evitar ou largar ficou em 47,1%. Mesmo bem escrita, uma meta pode voltar para a lista do ano seguinte. Para Ronald Heifetz, professor da Harvard Kennedy School e um dos nomes mais estudados quando o assunto é liderança, a explicação costuma estar num erro de diagnóstico.

Por isso, o Na Prática realiza em 3 de dezembro, às 19h, uma aula online e gratuita Autoliderança na Prática, com mestres de.

O encontro é conduzido por Leonardo da Silveira e Anna Laura Schmidt, que têm mestrado pela Harvard Kennedy School e foram alunos de Ronald Heifetz. A vaga é exclusiva para quem concluir pelo menos dois cursos ou masterclasses na plataforma do Na Prática até 30 de novembro.

Conclua dois cursos gratuitos do Na Prática até 30/11 e garanta sua vaga na aula Autoliderança na Prática

Uma aula sobre liderar a si mesmo, e não uma equipe

Autoliderança na Prática não ensina a gerir pessoas. O foco é o sistema interno de cada um, o conjunto de crenças e expectativas que toma decisões sem que a gente perceba. Os facilitadores vão trabalhar cinco frentes:

como pensamentos, emoções e crenças influenciam decisões e comportamentos;

o que facilita ou bloqueia o desenvolvimento profissional;

como dar nome a padrões que a gente sente, mas nem sempre consegue explicar;

como rever crenças e expectativas que já não combinam com quem a pessoa está se tornando;

como agir com mais intenção nos momentos decisivos da carreira.

Leonardo é consultor e professor da Universidade de San Diego. Anna Laura é executiva em desenvolvimento de lideranças e tecnologia. Na aula, os dois trazem para o Brasil os ensinamentos do antigo professor.

Quem é Ronald Heifetz

Heifetz é médico de formação, professor da Harvard Kennedy School e cofundador do Centro de Liderança Pública da escola. Ficou conhecido por separar os desafios em dois tipos. Os técnicos têm solução conhecida: alguém com a competência certa sabe o que fazer. Os adaptativos só avançam quando as próprias pessoas mudam hábitos, valores ou crenças.

Para ele, a falha mais comum, na política, nas empresas ou na vida comunitária, é tratar um desafio adaptativo como se fosse técnico.

Na carreira, a lógica é parecida. Aprender uma ferramenta nova é um problema técnico: basta um curso e algumas horas de prática. Parar de adiar uma conversa difícil com a liderança, ou entender por que o mesmo tipo de projeto sempre trava, é outra coisa. Nenhum aplicativo resolve, porque a mudança passa por quem está tentando mudar.

Uma das imagens mais conhecidas de Heifetz é a do balcão. Quem está na pista de dança só enxerga quem está por perto. De cima, dá para ver o salão inteiro e perceber padrões que, lá embaixo, passam despercebidos. Na autoliderança, o salão é a própria rotina.

Por que olhar para dentro antes de escrever as metas

Escrever bem a meta já ajuda. Um experimento das universidades de Estocolmo e Linköping, na Suécia, acompanhou durante um ano as resoluções de Ano-Novo de 1.066 pessoas. Ao fim, 55% se consideravam bem-sucedidas. Quem formulou o objetivo como algo a começar teve 58,9% de sucesso, contra 47,1% de quem quis evitar ou largar algo. O estudo foi publicado na revista PLOS ONE.

A pesquisa mostra o peso da formulação, mas não explica por que algumas metas voltam à lista ano após ano. É nesse ponto que a aula quer chegar: entender o que, por dentro, trava a mudança.

Como garantir a vaga até 30 de novembro

Para participar, é preciso concluir pelo menos dois cursos ou masterclasses na plataforma de Cursos Online do Na Prática até segunda-feira, 30 de novembro. Depois, basta fazer a inscrição na página da aula.

Os conteúdos são gratuitos, e cada curso ou masterclass concluído dá direito a um certificado próprio. Para que a conclusão seja registrada, o aluno precisa clicar em "Concluir aula", no canto superior direito da tela, ao fim de cada aula, até a barra de progresso chegar a 100%.

Às vezes, a meta que falta na lista de 2027 não é um objetivo novo. É entender por que os antigos não saíram do papel.

Comece pelos cursos gratuitos do Na Prática e participe da aula Autoliderança na Prática em 3/12