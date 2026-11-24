RESUMO ＋ Em 2026, as datas duplas ampliaram o calendário promocional sem substituir a Black Friday, segundo Alexandre Bonati, diretor executivo de E-commerce da empresa Cadastra. De janeiro a setembro, as datas duplas movimentaram R$ 14,4 bilhões no comércio eletrônico, alta de 42,1%, com queda de 8,9% no ticket médio, segundo a empresa Confi Neotrust.

Por Alexandre Bonati*

9.9, 10.10 e 11.11 não roubam a Black Friday. Elas alongam o calendário. O risco não é a data existir. O risco é tratar cada data como liquidação e descobrir, em dezembro, que a margem não voltou.

Em 2026, a Confi Neotrust projetou R$ 3,17 bilhões para o 11.11 no e-commerce brasileiro, alta de 21% sobre o ano anterior, segundo reportagem do InfoMoney. Na soma das datas duplas de janeiro a setembro de 2026, o canal movimentou R$ 14,4 bilhões, crescimento de 42,1%. Pedidos saltaram 56%.

O ticket médio recuou 8,9%, de R$ 311,33 para R$ 283,50. Volume sobe. Ticket cai. Quem opera reconhece o padrão: mais picos, mais pressão logística e mais tentação de competir só no preço.

Complementares, com uma condição

A 6ª pesquisa de Black Friday da Stefanini Marketing, com Gauge, Ecglobal e W3haus, mostra o que o consumidor faz na prática.

94% conhecem campanhas como 9.9, 10.10 e 11.11. 67% já compraram nessas datas. Mesmo assim, nove em cada dez afirmam que pretendem comprar na Black Friday. As datas não se excluem. Elas se encadeiam.

Os números de novembro de 2025, da Neotrust via o mesmo estudo, deixam o peso claro.

O 11.11 foi o segundo maior dia do mês: faturamento equivalente a 58% da sexta da Black Friday e pedidos equivalentes a 92% daquela sexta. Não é data "menor". É segundo round do mesmo consumidor.

Minha posição é direta: datas duplas e Black Friday são complementares. Complementar exige planejamento de calendário, operação e margem. Sem isso, o varejo só multiplica desconto.

A régua de preço mudou

Nas análises qualitativas da pesquisa Stefanini, 46% dos relatos indicam que as datas duplas já servem de referência para comparar preços antes da Black Friday.

56% dos consumidores começam a pesquisar produtos mais de 30 dias antes da data. Em 2021, eram 21%.

Na prática, a oferta de novembro deixa de ser julgada só pelo percentual da vitrine. Ela é confrontada com o que o cliente viu no 9.9 e no 10.10.

71% participam de grupos ou canais de promoções. Nove em cada dez desse público usam WhatsApp. A comparação ficou mais rápida, mais coletiva e mais dura com margem frouxa.

A verdade é que o calendário inchou. A operação e a formação de preço precisam acompanhar. Se a loja repete o mesmo desconto em toda data dupla, educa o cliente a esperar. Aí a complementaridade vira armadilha.

Três frentes para não virar liquidação

Calendário. Defina o papel de cada data. 9.9 pode aquecer audiência e testar oferta. 10.10 pode limpar estoque selecionado.

11.11 pode concentrar categorias de maior ticket planejado. Black Friday fecha a janela com o sortimento e a promessa que a marca sustenta. Sem papel claro, toda data vira "mesmo desconto, outro número".

Operação. Cada pico exige estoque, SLA, atendimento e plataforma. Crescer deixou de significar só vender mais.

Se o tempo de processamento sobe e o NPS cai enquanto a venda cresce, o problema é a operação. Datas complementares sem capacidade viram sequência de ruptura.

Margem. Ticket em queda com volume em alta aperta contribuição. GMV sem margem é vaidade.

Antes de abrir mais uma data, simule preço, frete, devolução e custo de atendimento. Se a conta só fecha no volume heroico, a data não é estratégia. É fuga para frente.

Complementar também abre espaço para território próprio. Curadoria de sortimento. Bundles com lógica de uso. Benefício de serviço: prazo, troca simples, atendimento humano no chat quando a compra é complexa.

Storytelling de categoria, não só de "12 horas de oferta". Isso não exige inventar feriado. Exige decidir o que a marca quer ser lembrada em cada pico. Preço importa. Preço sozinho não constrói marca operável o ano inteiro.

No planejamento, eu mapearia as datas do segundo semestre com meta de margem, não só de pedidos; separaria sortimento entre data dupla e Black; congelaria um piso de desconto por categoria; dimensionaria logística e atendimento para dois picos próximos; e mediria, depois de cada data, recompra e ticket fora da promoção.

Sem isso, o calendário mente.

Datas duplas não matam a Black Friday. Elas cobram método. Calendário, operação e margem no mesmo plano. Sem isso, o varejo só troca o nome da liquidação. Método, não sorte.

*Alexandre Bonati é diretor executivo de E-commerce na Cadastra.