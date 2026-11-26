O presidente dos EUA, Donald Trump (Andrew-Caballero Reynolds/AFP)
Repórter
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10h45.
Nova proposta de tarifas dos EUA contra exportações brasileiras de aviões e açúcar ainda não está valendo. O processo segue rito administrativo com consulta pública e audiência antes da decisão final. O Brasil mantém negociações diplomáticas e ações na OMC contra as medidas.
As novas tarifas anunciadas pelo governo de Donald Trump contra exportações brasileiras de aeronaves acabadas e açúcar ainda não estão em vigor. A medida divulgada na quarta-feira, 25, pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) é uma proposta dentro da investigação da Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 e ainda pode ser alterada antes da decisão final.
Na prática, os embarques brasileiros seguem sob as regras atuais enquanto Washington cumpre o rito obrigatório do processo.
Segundo o comunicado publicado pelo USTR no Federal Register (o diário oficial americano), a cobrança só pode ocorrer após três etapas:
De acordo com a nota oficial do USTR, a proposta atinge dois itens:
Até agora, as aeronaves faziam parte dos US$ 21,3 bilhões (52,7% das vendas brasileiras aos EUA) que haviam escapado das sobretaxasanteriores — grupo que ainda inclui café, carnes, suco de laranja e frutas. As novas propostas se somam às tarifas de 25% (Seção 301) e 12,5% (trabalho forçado) em vigor desde julho de 2026, além das taxas sobre aço e alumínio (US$ 9,8 bilhões ou 24,2% do total).
Com as negociações bilaterais travadas desde o encontro ministerial de 30 de setembro, em Milwaukee, a principal aposta do governo Luiz Inácio Lula da Silva para destravar o diálogo é a Cúpula de Líderes do G20, marcada para os dias 14 e 15 de dezembro, em Miami.
Em paralelo à frente diplomática, Brasília mantém a ofensiva na Organização Mundial do Comércio (OMC). Na terça-feira, 24, os Estados Unidos bloquearam o pedido brasileiro de abertura de um painel contra as tarifas de julho, conforme registro do Órgão de Solução de Controvérsias, mas o governo brasileiro mantém o pleito no órgão.
Em nota oficial, o governo classificou a recomendação do USTR como uma "ação inaceitável", afirmou que "o Brasil não cederá a esse tipo de ameaça" e reiterou que não descarta a adoção de medidas de reciprocidade contra produtos americanos.
Glossário
O que é Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos?
Órgão governamental americano responsável por negociar acordos comerciais internacionais e investigar práticas comerciais injustas.
O que significa isenção?
Liberação de um produto ou atividade de pagamento de impostos, taxas ou obrigações normativas.
O que quer dizer sobretaxas?
Impostos adicionais aplicados sobre o valor normal de um produto ou serviço, geralmente como medida comercial ou punição.
Significado de Órgão de Solução de Controvérsias:
Instância da Organização Mundial do Comércio responsável por julgar disputas comerciais entre países membros.
O que é reciprocidade?
Princípio segundo o qual países aplicam medidas comerciais idênticas aos parceiros, geralmente como retaliação a ações desleais.