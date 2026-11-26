As novas tarifas anunciadas pelo governo de Donald Trump contra exportações brasileiras de aeronaves acabadas e açúcar ainda não estão em vigor. A medida divulgada na quarta-feira, 25, pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) é uma proposta dentro da investigação da Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 e ainda pode ser alterada antes da decisão final.

Na prática, os embarques brasileiros seguem sob as regras atuais enquanto Washington cumpre o rito obrigatório do processo.

O calendário em Washington

Segundo o comunicado publicado pelo USTR no Federal Register (o diário oficial americano), a cobrança só pode ocorrer após três etapas:

Até 30 de dezembro de 2026: Prazo final para governos, empresas e entidades enviarem manifestações por escrito.

Prazo final para governos, empresas e entidades enviarem manifestações por escrito. 14 de janeiro de 2027: Audiência pública conduzida pelo Comitê da Seção 301 em Washington para ouvir os setores afetados.

Audiência pública conduzida pelo Comitê da Seção 301 em Washington para ouvir os setores afetados. Após a audiência: Publicação da decisão final do USTR, que pode confirmar, modificar ou recuar das tarifas em caso de acordo bilateral.

O que está na mira

De acordo com a nota oficial do USTR, a proposta atinge dois itens:

Aeronaves acabadas: Fim da isenção atual e tarifa de 10% sobre o valor das aeronaves brasileiras — medida que atinge diretamente a Embraer. Segundo o USTR, o setor é o quarto maior item de exportação do Brasil para os EUA.

Fim da atual e tarifa de 10% sobre o valor das aeronaves brasileiras — medida que atinge diretamente a Embraer. Segundo o USTR, o setor é o quarto maior item de exportação do Brasil para os EUA. Açúcar fora de cota: Elevação das tarifas sobre açúcar bruto e refinado importados acima das cotas. Diferentemente dos aviões, a taxa seria aplicada de forma não discriminatória a todos os países exportadores, segundo o órgão americano.

Até agora, as aeronaves faziam parte dos US$ 21,3 bilhões (52,7% das vendas brasileiras aos EUA) que haviam escapado das sobretaxasanteriores — grupo que ainda inclui café, carnes, suco de laranja e frutas. As novas propostas se somam às tarifas de 25% (Seção 301) e 12,5% (trabalho forçado) em vigor desde julho de 2026, além das taxas sobre aço e alumínio (US$ 9,8 bilhões ou 24,2% do total).

A reação de Brasília

Com as negociações bilaterais travadas desde o encontro ministerial de 30 de setembro, em Milwaukee, a principal aposta do governo Luiz Inácio Lula da Silva para destravar o diálogo é a Cúpula de Líderes do G20, marcada para os dias 14 e 15 de dezembro, em Miami.

Em paralelo à frente diplomática, Brasília mantém a ofensiva na Organização Mundial do Comércio (OMC). Na terça-feira, 24, os Estados Unidos bloquearam o pedido brasileiro de abertura de um painel contra as tarifas de julho, conforme registro do Órgão de Solução de Controvérsias, mas o governo brasileiro mantém o pleito no órgão.

Em nota oficial, o governo classificou a recomendação do USTR como uma "ação inaceitável", afirmou que "o Brasil não cederá a esse tipo de ameaça" e reiterou que não descarta a adoção de medidas de reciprocidade contra produtos americanos.