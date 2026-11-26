Uma corrente de vento solar pode provocar uma tempestade geomagnética de baixa intensidade na Terra, segundo a NOAA. (Pitris/Getty Images)
Repórter
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10h31.
Última atualização em 26 de novembro de 2026 às 10h34.
Uma corrente de vento solar pode causar uma tempestade geomagnética de nível G1 na Terra entre quinta e sexta-feira. O fenômeno deve atingir o Brasil com efeitos limitados, sem previsão de interrupções de energia ou navegação por satélite. O INPE monitora as condições da ionosfera que podem afetar sistemas de posicionamento.
Uma corrente de vento solar pode provocar uma tempestade geomagnética entre a noite desta quinta-feira, 26, e a madrugada de sexta-feira, 27, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês).
A agência prevê que o fenômeno chegue ao nível G1, o mais baixo de sua escala de intensidade.
O boletim de três dias da NOAA, divulgado na manhã desta quinta-feira, indica dois intervalos em que a atividade pode atingir o nível de tempestade, das 18h às 21h de quinta e da meia-noite às 3h de sexta, no horário de Brasília. A projeção de longo prazo, publicada em 16 de novembro, apontava possibilidade de G1 também no sábado, 28. Na atualização, a atividade prevista para sábado fica abaixo desse patamar.
O Sol libera continuamente um fluxo de partículas carregadas chamado vento solar. Em regiões conhecidas como buracos coronais, esse fluxo escapa mais rapidamente da coroa, a camada externa da atmosfera solar. A NOAA atribui a previsão desta semana à chegada de uma dessas correntes de alta velocidade.
Uma ejeção de massa coronal também pode desencadear o fenômeno. Nesse caso, o Sol lança ao espaço uma nuvem de plasma que carrega um campo magnético. Quando uma corrente de vento solar ou uma dessas nuvens chega à Terra, pode transferir energia para a magnetosfera, a região dominada pelo campo magnético do planeta.
Segundo o Centro de Previsão de Clima Espacial da NOAA, essa transferência é mais eficiente quando o campo magnético trazido pelo vento solar aponta para o sul. A perturbação resultante é a tempestade geomagnética.
A NOAA classifica as tempestades geomagnéticas de G1 a G5 com base no índice Kp, que mede a perturbação do campo magnético da Terra em escala planetária, de 0 a 9, em intervalos de três horas. O nível G1 corresponde a Kp 5. Nessa intensidade, a escala da NOAA aponta a possibilidade de pequenas oscilações em redes elétricas e efeitos menores na operação de satélites. Auroras são mais comuns em latitudes altas.
Tempestades geomagnéticas também podem alterar a ionosfera, camada da atmosfera rica em partículas carregadas por onde passam os sinais de navegação por satélite. Mudanças na concentração de elétrons podem alterar o tempo de propagação desses sinais e introduzir erros no cálculo da posição pelo GPS. A NOAA inclui falhas intermitentes de navegação por satélite entre os efeitos típicos de tempestades mais intensas, de nível G3.
O Kp previsto pela NOAA é uma medida global. A classificação G1 indica efeitos geralmente limitados, e o boletim de três dias não traz uma previsão de interrupções de energia ou de navegação por satélite para o Brasil. A avaliação de efeitos locais depende das condições da ionosfera e de medições feitas na região.
No país, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) acompanha a atividade solar, as variações do campo magnético e as condições da ionosfera por meio do programa de Estudo e Monitoramento Brasileiro do Clima Espacial (EMBRACE).
Um dos produtos do instituto é o mapa de cintilação ionosférica, que mostra onde irregularidades nessa camada da atmosfera fazem o sinal de satélite oscilar. O monitoramento é relevante para atividades que dependem de localização de alta precisão, como a agricultura de precisão e o posicionamento de plataformas de prospecção em alto-mar.