Uma corrente de vento solar pode provocar uma tempestade geomagnética entre a noite desta quinta-feira, 26, e a madrugada de sexta-feira, 27, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês).

A agência prevê que o fenômeno chegue ao nível G1, o mais baixo de sua escala de intensidade.

O boletim de três dias da NOAA, divulgado na manhã desta quinta-feira, indica dois intervalos em que a atividade pode atingir o nível de tempestade, das 18h às 21h de quinta e da meia-noite às 3h de sexta, no horário de Brasília. A projeção de longo prazo, publicada em 16 de novembro, apontava possibilidade de G1 também no sábado, 28. Na atualização, a atividade prevista para sábado fica abaixo desse patamar.

Como se forma uma tempestade solar?

O Sol libera continuamente um fluxo de partículas carregadas chamado vento solar. Em regiões conhecidas como buracos coronais, esse fluxo escapa mais rapidamente da coroa, a camada externa da atmosfera solar. A NOAA atribui a previsão desta semana à chegada de uma dessas correntes de alta velocidade.

Uma ejeção de massa coronal também pode desencadear o fenômeno. Nesse caso, o Sol lança ao espaço uma nuvem de plasma que carrega um campo magnético. Quando uma corrente de vento solar ou uma dessas nuvens chega à Terra, pode transferir energia para a magnetosfera, a região dominada pelo campo magnético do planeta.

Segundo o Centro de Previsão de Clima Espacial da NOAA, essa transferência é mais eficiente quando o campo magnético trazido pelo vento solar aponta para o sul. A perturbação resultante é a tempestade geomagnética.

Quais são os possíveis impactos da tempestade geomagnética?

A NOAA classifica as tempestades geomagnéticas de G1 a G5 com base no índice Kp, que mede a perturbação do campo magnético da Terra em escala planetária, de 0 a 9, em intervalos de três horas. O nível G1 corresponde a Kp 5. Nessa intensidade, a escala da NOAA aponta a possibilidade de pequenas oscilações em redes elétricas e efeitos menores na operação de satélites. Auroras são mais comuns em latitudes altas.

Tempestades geomagnéticas também podem alterar a ionosfera, camada da atmosfera rica em partículas carregadas por onde passam os sinais de navegação por satélite. Mudanças na concentração de elétrons podem alterar o tempo de propagação desses sinais e introduzir erros no cálculo da posição pelo GPS. A NOAA inclui falhas intermitentes de navegação por satélite entre os efeitos típicos de tempestades mais intensas, de nível G3.

O que esperar da tempestade solar no Brasil?

O Kp previsto pela NOAA é uma medida global. A classificação G1 indica efeitos geralmente limitados, e o boletim de três dias não traz uma previsão de interrupções de energia ou de navegação por satélite para o Brasil. A avaliação de efeitos locais depende das condições da ionosfera e de medições feitas na região.

No país, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) acompanha a atividade solar, as variações do campo magnético e as condições da ionosfera por meio do programa de Estudo e Monitoramento Brasileiro do Clima Espacial (EMBRACE).

Um dos produtos do instituto é o mapa de cintilação ionosférica, que mostra onde irregularidades nessa camada da atmosfera fazem o sinal de satélite oscilar. O monitoramento é relevante para atividades que dependem de localização de alta precisão, como a agricultura de precisão e o posicionamento de plataformas de prospecção em alto-mar.