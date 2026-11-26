A Nvidia orientou parceiros de fabricação a suspender o envio de servidores equipados com seus chips à Malásia, a Singapura, à Tailândia e à Indonésia, segundo o Financial Times nesta quinta-feira, 26.

A medida ocorre após os Estados Unidos ampliarem as restrições destinadas a limitar o acesso de empresas chinesas à infraestrutura de inteligência artificial.

Fabricantes como Dell e Supermicro, que incorporam os processadores da Nvidia aos servidores, comunicaram a compradores nesses países que seus pedidos estavam impedidos de seguir viagem. O jornal ouviu três pessoas com conhecimento do assunto.

A duração da suspensão permanece indefinida enquanto a Nvidia e seus parceiros avaliam como cumprir os novos controles americanos.

Por que servidores fora da China entraram no controle americano?

A disputa acompanha uma mudança na forma como desenvolvedores chineses contratam processamento. Um laboratório de IA pode utilizar chips instalados em outro país alugando capacidade de um provedor de nuvem.

Os equipamentos permanecem no data center estrangeiro, enquanto o cliente envia tarefas e recebe os resultados pela rede.

Esse modelo permite acessar infraestrutura sem comprar e instalar diretamente os servidores.

Antes da suspensão, a Nvidia já havia passado a exigir rastreamento de chips de novos parceiros de nuvem na região, segundo a Bloomberg.

Para Washington, ele também pode reduzir a eficácia das restrições à exportação de processadores avançados para a China.

O Departamento de Comércio americano passou a exigir licença para determinadas operações em que data centers no exterior fornecem grandes volumes de computação a empresas sediadas na China e em outros destinos abrangidos pelos controles, considerando também a localização da controladora final.

A regra americana, em vigor desde 19 de novembro, acrescenta exigências de licença para o envio de determinadas categorias de chips avançados e equipamentos relacionados a cinco países.

Além dos quatro destinos asiáticos citados na reportagem, o Brasil integra a lista.

O que muda para quem compra ou aluga capacidade de IA?

As novas exigências alcançam etapas diferentes da cadeia.

Na compra de equipamentos, fornecedores precisam verificar o enquadramento dos produtos, o destino e os responsáveis pela operação.

No fornecimento de computação, a análise também envolve quem utilizará os servidores e as condições desse acesso.

Para um data center em expansão, a suspensão de remessas pode interferir no calendário de instalação de novas máquinas.

A reportagem do Financial Times não estabelece quantos servidores foram retidos nem o valor dos pedidos afetados.

Entre os negócios já atingidos pelo endurecimento regulatório está um acordo da Moonshot AI, desenvolvedora chinesa dos modelos Kimi.

Segundo o The Information, a empresa cancelou um contrato de US$ 150 milhões para acessar remotamente chips da Nvidia em um data center na Indonésia.

A operação previa o aluguel de capacidade com processadores da Nvidia da linha Blackwell Ultra B300.

O caso mostra como o controle sobre o uso dos equipamentos pode afetar contratos mesmo quando os chips ficam instalados fora do território chinês.

O Brasil também pode ser afetado?

A inclusão do Brasil na regulamentação cria uma exigência adicional de autorização para operações enquadradas nas categorias técnicas definidas pelos Estados Unidos. Os pedidos são analisados caso a caso.

O texto prevê uma exclusão dessa exigência por destino para determinados destinatários com sede ou controladora final nos EUA, condicionada ao envio dos relatórios exigidos.

Outras regras sobre uso e usuários continuam aplicáveis.

A suspensão relatada nesta quinta-feira enumera os quatro países do Sudeste Asiático. O material consultado não informa uma orientação equivalente da Nvidia para interromper remessas ao Brasil.

Para os projetos brasileiros, o acesso aos equipamentos dependerá de fatores como especificações dos chips, estrutura de controle das empresas e clientes atendidos.

A velocidade de análise das licenças passa a integrar o planejamento de quem pretende instalar ou ampliar infraestrutura de IA no país.