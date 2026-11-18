As almofadas laranja, o arco fino sobre a cabeça e o cabo aparente estão de volta. A Sony lançou o MDR-3R, uma releitura dos fones que acompanharam o primeiro Walkman, em 1979. Desta vez, a música chega pelo USB-C do celular. O modelo também ganhou uma edição de Stranger Things, inspirada no visual dos anos 1980 da série da Netflix.

O lançamento encontra um público que está redescobrindo o fio. Depois de cinco anos de queda, a receita com fones com fio voltou a crescer em 2025 e avançou 20% nas primeiras seis semanas de 2026, segundo o acompanhamento de varejo da Circana nos Estados Unidos. Entre jovens, o movimento também aparece nos dados da varejista europeia Galaxus: 43% dos fones comprados por clientes de até 25 anos no recorte de 2026 tinham cabo, o dobro da proporção no início da década.

O que mudou no fone que nasceu com o Walkman

O MDR-3R preserva o formato leve e aberto da família MDR-3, com almofadas azuis e laranja para mudar o visual. A embalagem e o manual também recuperam elementos do desenho original. O modelo que acompanhou especificamente o Walkman TPS-L2, em 1979, era o MDR-3L2, uma das versões dessa família.

Na parte técnica, o novo fone usa drivers de 23 milímetros, o mesmo tamanho do original. Segundo a Sony, o projeto partiu das especificações antigas e recebeu ajustes para os hábitos atuais de audição. O cabo agora traz microfone para chamadas e controle remoto.

A conexão USB-C dispensa o carregamento e o emparelhamento Bluetooth. A compatibilidade depende de o dispositivo aceitar áudio pela porta USB-C. O material enviado pela Sony não informa preço nem data de chegada ao Brasil.

Por que parte da geração Z voltou aos fones com fio?

O interesse dos jovens pelos fones com cabo combina aparência, preço e conveniência. O acessório aparece junto de outras tecnologias recuperadas como objetos de estilo, caso das câmeras digitais compactas. A Galaxus cita a presença de artistas e celebridades usando fones com fio como um dos fatores que ajudaram a transformar o cabo em parte do visual.

Na base da varejista, 43% das compras de fones feitas por clientes de até 25 anos incluíam um cabo. Entre mulheres dessa faixa etária, a parcela era de 45%. Os números descrevem as compras na Galaxus e na Digitec. A categoria também inclui modelos híbridos, que funcionam tanto com fio quanto por conexão sem fio.

O preço ajuda a entender a recuperação no mercado americano. Segundo a Circana, o valor médio dos fones com fio vendidos em 2025 ficou perto de US$ 13, ante US$ 99 nos modelos Bluetooth. A receita dos produtos com cabo cresceu 3% no ano e acelerou para 10% no segundo semestre. Para a consultoria, a busca por uma opção mais barata é uma das explicações possíveis para o avanço.

Há também uma vantagem fácil de perceber no uso. Um fone com fio pode ficar guardado e voltar a funcionar assim que é conectado, sem passar pelo carregador. O cabo ocupa espaço, pode se enrolar e limita a distância até o aparelho. Para quem aceita essa troca, a rotina fica com um dispositivo a menos para carregar.

Stranger Things liga o novo fone à personagem Max

A edição especial usa referências ao Mundo Invertido e traz o logotipo de Stranger Things gravado no produto, além de embalagem própria. A versão aparece na loja americana da Sony com almofadas pretas e vermelhas e preço sugerido de US$ 79,99.

A ligação com Max tem um reconhecimento imediato para quem acompanha a série. Na quarta temporada, a personagem escuta “Running Up That Hill”, de Kate Bush, em uma cena que colocou a música de 1985 de volta no centro da cultura pop. A colaboração leva essa associação para um acessório que a Sony já havia criado antes dos anos em que a história se passa.

O anúncio nos Estados Unidos foi feito em 5 de novembro. Na Europa, a Sony indicou preços sugeridos de €59 para a versão regular e €69 para a edição de Stranger Things, com disponibilidade a partir de novembro.