Sony MDR-3R: fone com fio recria o visual dos modelos do primeiro Walkman (Divulgação/Sony) (Sony/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 16h53.
O Sony MDR-3R é um fone de ouvido com fio que recupera o visual dos modelos do primeiro Walkman, de 1979. O cabo USB-C transmite áudio em aparelhos compatíveis e traz microfone e controle. Além da versão regular, há uma edição de Stranger Things. A Sony não informou preço nem data de lançamento no Brasil.
As almofadas laranja, o arco fino sobre a cabeça e o cabo aparente estão de volta. A Sony lançou o MDR-3R, uma releitura dos fones que acompanharam o primeiro Walkman, em 1979. Desta vez, a música chega pelo USB-C do celular. O modelo também ganhou uma edição de Stranger Things, inspirada no visual dos anos 1980 da série da Netflix.
O lançamento encontra um público que está redescobrindo o fio. Depois de cinco anos de queda, a receita com fones com fio voltou a crescer em 2025 e avançou 20% nas primeiras seis semanas de 2026, segundo o acompanhamento de varejo da Circana nos Estados Unidos. Entre jovens, o movimento também aparece nos dados da varejista europeia Galaxus: 43% dos fones comprados por clientes de até 25 anos no recorte de 2026 tinham cabo, o dobro da proporção no início da década.
O MDR-3R preserva o formato leve e aberto da família MDR-3, com almofadas azuis e laranja para mudar o visual. A embalagem e o manual também recuperam elementos do desenho original. O modelo que acompanhou especificamente o Walkman TPS-L2, em 1979, era o MDR-3L2, uma das versões dessa família.
Na parte técnica, o novo fone usa drivers de 23 milímetros, o mesmo tamanho do original. Segundo a Sony, o projeto partiu das especificações antigas e recebeu ajustes para os hábitos atuais de audição. O cabo agora traz microfone para chamadas e controle remoto.
A conexão USB-C dispensa o carregamento e o emparelhamento Bluetooth. A compatibilidade depende de o dispositivo aceitar áudio pela porta USB-C. O material enviado pela Sony não informa preço nem data de chegada ao Brasil.
O interesse dos jovens pelos fones com cabo combina aparência, preço e conveniência. O acessório aparece junto de outras tecnologias recuperadas como objetos de estilo, caso das câmeras digitais compactas. A Galaxus cita a presença de artistas e celebridades usando fones com fio como um dos fatores que ajudaram a transformar o cabo em parte do visual.
Na base da varejista, 43% das compras de fones feitas por clientes de até 25 anos incluíam um cabo. Entre mulheres dessa faixa etária, a parcela era de 45%. Os números descrevem as compras na Galaxus e na Digitec. A categoria também inclui modelos híbridos, que funcionam tanto com fio quanto por conexão sem fio.
O preço ajuda a entender a recuperação no mercado americano. Segundo a Circana, o valor médio dos fones com fio vendidos em 2025 ficou perto de US$ 13, ante US$ 99 nos modelos Bluetooth. A receita dos produtos com cabo cresceu 3% no ano e acelerou para 10% no segundo semestre. Para a consultoria, a busca por uma opção mais barata é uma das explicações possíveis para o avanço.
Há também uma vantagem fácil de perceber no uso. Um fone com fio pode ficar guardado e voltar a funcionar assim que é conectado, sem passar pelo carregador. O cabo ocupa espaço, pode se enrolar e limita a distância até o aparelho. Para quem aceita essa troca, a rotina fica com um dispositivo a menos para carregar.
A edição especial usa referências ao Mundo Invertido e traz o logotipo de Stranger Things gravado no produto, além de embalagem própria. A versão aparece na loja americana da Sony com almofadas pretas e vermelhas e preço sugerido de US$ 79,99.
A ligação com Max tem um reconhecimento imediato para quem acompanha a série. Na quarta temporada, a personagem escuta “Running Up That Hill”, de Kate Bush, em uma cena que colocou a música de 1985 de volta no centro da cultura pop. A colaboração leva essa associação para um acessório que a Sony já havia criado antes dos anos em que a história se passa.
O anúncio nos Estados Unidos foi feito em 5 de novembro. Na Europa, a Sony indicou preços sugeridos de €59 para a versão regular e €69 para a edição de Stranger Things, com disponibilidade a partir de novembro.
O modelo usa um cabo USB-C para receber áudio de dispositivos compatíveis. Ele tem microfone e controle no fio e dispensa carregamento.
O material da Sony não informa preço nem data de chegada ao mercado brasileiro. Na Europa, os preços sugeridos são €59 para a versão regular e €69 para a edição especial.
Não. A Galaxus registrou aumento na participação dos modelos com cabo nas compras de clientes de até 25 anos. O recorte se refere às vendas da varejista e inclui modelos híbridos.
Glossário
drivers
Componentes do fone que vibram para converter o sinal elétrico em som.
USB-C
Formato de conector reversível que pode transmitir áudio em dispositivos compatíveis.
Bluetooth
Tecnologia sem fio de curto alcance usada para conectar acessórios como fones de ouvido.
Walkman
Linha de aparelhos portáteis de áudio da Sony. O primeiro Walkman, lançado em 1979, reproduzia fitas cassete.