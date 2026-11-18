Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) desenvolveram um exoesqueleto robótico portátil para auxiliar na recuperação dos movimentos de pessoas que sofreram acidente vascular cerebral (AVC) ou outras lesões neuromotoras.

Batizado de m-FLEX, o equipamento permite realizar exercícios de reabilitação do cotovelo, antebraço e mão. Seu diferencial é um sistema que concentra os motores e componentes eletrônicos em uma maleta, tornando a estrutura utilizada pelo paciente mais leve.

A tecnologia foi desenvolvida no Laboratório de Robótica e Biomecânica da Ufes e deu origem à startup Symbios. Em novembro, a empresa foi selecionada entre as 15 finalistas de uma competição internacional de inovação médica realizada na Alemanha.

Segundo comunicado da Ufes, a startup foi escolhida entre mais de 300 concorrentes de diferentes países e se tornou a única representante brasileira na competição.

Como funciona o robô brasileiro para reabilitação?

O m-FLEX é uma estrutura robótica vestível desenvolvida para auxiliar pacientes com dificuldades de movimentação dos membros superiores. Diferentemente de equipamentos que concentram os motores junto ao corpo, o dispositivo mantém o sistema de acionamento dentro de uma maleta apoiada sobre uma superfície.

Os movimentos produzidos pelos motores são transmitidos ao exoesqueleto por cabos de aço, permitindo movimentar o cotovelo, o antebraço e a mão.

Essa configuração reduz o peso da estrutura vestível e o custo de fabricação, além de facilitar o transporte do equipamento entre diferentes ambientes.

O dispositivo também conta com jogos e tarefas funcionais integrados ao software para estimular a participação dos pacientes durante os exercícios.

Tecnologia pode ser usada na reabilitação em casa?

A portabilidade permite que o equipamento seja transportado para diferentes setores de clínicas e para atendimentos domiciliares.

A proposta é ampliar o acesso à reabilitação robótica, permitindo que o mesmo dispositivo seja utilizado por diferentes pacientes em instituições de saúde.

Os desenvolvedores também estudam a possibilidade de acompanhamento remoto por terapeutas durante sessões realizadas em casa.

Essa modalidade, entretanto, é apresentada como uma perspectiva futura, e não como uma funcionalidade já disponível para uso independente.

Como surgiu o projeto do exoesqueleto?

O desenvolvimento do equipamento começou a partir de pesquisas realizadas na Universidade Federal do Espírito Santo, com participação de estudantes e professores da área de engenharia mecânica.

O projeto foi conduzido no Laboratório de Robótica e Biomecânica, sob orientação do professor Rafhael Andrade, com o objetivo de criar uma alternativa portátil para a reabilitação de membros superiores.

Um dos desafios enfrentados pelos pesquisadores foi o custo dos componentes utilizados em sistemas robóticos, sobretudo motores e controladores.

A solução encontrada foi retirar esses elementos da estrutura vestível e concentrá-los em uma maleta, conectada ao exoesqueleto por cabos de aço. O desenvolvimento dessa configuração também resultou em uma tecnologia patenteada pela universidade.

Exoesqueleto ainda passa por pesquisas

A Symbios continua investigando a aplicação da tecnologia em diferentes perfis de pacientes. Entre os grupos estudados estão pessoas que sofreram AVC há menos de seis meses, pacientes com sequelas mais antigas, indivíduos com lesões medulares e vítimas de traumatismo cranioencefálico.

O equipamento foi projetado para permitir um número elevado de repetições dos movimentos e estimular a participação ativa do paciente. A proposta é contribuir para a recuperação da função motora e da autonomia durante a reabilitação.

Apesar dos avanços, ainda são necessárias pesquisas para determinar quais pacientes podem se beneficiar mais do uso da tecnologia e em quais condições.

Invenção brasileira ganha reconhecimento internacional

Em 2024, a Ufes assinou com a Symbios seu primeiro contrato de licenciamento de tecnologia desenvolvida no ambiente acadêmico.

O acordo permite a exploração comercial da invenção e prevê o pagamento de royalties à universidade sobre o lucro líquido da comercialização.

Em 2026, o m-FLEX foi selecionado para a MEDICA, evento internacional de tecnologia médica realizado na Alemanha. A Symbios ficou entre as 15 startups finalistas e integrou o grupo de três concorrentes da categoria de robótica médica.

A participação colocou uma tecnologia desenvolvida em uma universidade pública brasileira entre os projetos selecionados para uma competição internacional do setor de saúde.