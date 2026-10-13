Anvisa proíbe lote de tirzepatida após empresa descumprir ordem de destruição

RESUMO ＋ A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta terça-feira, 13, a apreensão e o recolhimento do lote HXTZ25101 de tirzepatida, fabricado pela empresa FarmaUSA, após o descumprimento de uma ordem de destruição. A decisão também proíbe a comercialização, a distribuição, a manipulação e o uso do lote, alvo de irregularidades ligadas à fabricação, à importação ou à conservação.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão e o recolhimento de um lote de tirzepatida, fabricado pela empresa FarmaUSA, após a companhia descumprir uma ordem de destruição do produto.

A decisão, publicada nesta terça-feira, 13, no Diário Oficial da União, também proíbe a comercialização, a distribuição, a manipulação e o uso do lote HXTZ25101.

A agência já havia determinado a destruição do produto após identificar irregularidades relacionadas à fabricação, à importação ou à conservação.

Como a ordem não foi cumprida, a Anvisa adotou novas medidas para impedir a circulação do lote.

O que é a tirzepatida?

A tirzepatida é o princípio ativo de medicamentos como o Mounjaro, utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Também pode ser indicada para pessoas com sobrepeso que apresentam comorbidades.

'Perguntas frequentes'

Qual lote de tirzepatida foi recolhido pela Anvisa? ＋ A Anvisa determinou a apreensão e o recolhimento do lote HXTZ25101 de tirzepatida, fabricado pela empresa FarmaUSA.

Por que a Anvisa determinou o recolhimento da tirzepatida da FarmaUSA? ＋ A Anvisa adotou a medida porque a FarmaUSA não cumpriu uma ordem anterior de destruição do produto. A agência havia identificado irregularidades relacionadas à fabricação, à importação ou à conservação.

Quais medidas foram impostas ao lote HXTZ25101? ＋ A decisão da Anvisa proíbe a comercialização, a distribuição, a manipulação e o uso do lote HXTZ25101, além de determinar sua apreensão e seu recolhimento.

O que é a tirzepatida? ＋ A tirzepatida é o princípio ativo de medicamentos como o Mounjaro. Esses medicamentos são utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.