Alzheimer: cientistas descobrem processo fora do cérebro ligado aos danos da doença

Uma resposta imunológica que contribui para os danos associados à doença de Alzheimer pode começar fora do cérebro. Um estudo da WashU Medicine identificaram uma via que se inicia nos linfonodos e parece preparar células de defesa para migrar ao sistema nervoso, onde participam da neurodegeneração.

Em experimentos com camundongos, o bloqueio desse mecanismo reduziu de forma acentuada os danos cerebrais e preservou as funções cognitivas. Os resultados, publicado na revista científica Nature Neuroscience, apontam para um possível alvo de futuras terapias contra o Alzheimer e outras doenças associadas à proteína tau.

Como a resposta imunológica começa fora do cérebro

Há anos, pesquisadores observam grande quantidade de células T no cérebro de pessoas com Alzheimer. Embora existam evidências de que elas contribuam para a degeneração dos neurônios, ainda não estava claro onde eram ativadas nem o que desencadeava sua migração para o cérebro.

Para investigar essa questão, cientistas da Universidade de Washington em St. Louis analisaram o papel das chamadas células dendríticas clássicas tipo 1 (cDC1). Essas células ajudam determinados linfócitos T a identificar os alvos moleculares que devem atacar.

Poucas cDC1 são encontradas no cérebro. Além disso, aquelas presentes no órgão não pareciam interagir com as células T que surgiam após o desenvolvimento dos emaranhados de tau. As evidências levaram os pesquisadores a investigar se a ativação das células T ocorria fora do cérebro, especialmente nos linfonodos.

Bloqueio da via imunológica reduziu a neurodegeneração

Para testar essa possibilidade, a equipe eliminou as células dendríticas dos linfonodos e de outros tecidos de camundongos que desenvolveriam emaranhados de tau e neurodegeneração.

O resultado foi expressivo. O aumento de células T no cérebro, especialmente das células T CD8, praticamente desapareceu. A neurodegeneração associada também foi fortemente reduzida. Apesar disso, a quantidade de emaranhados da proteína tau permaneceu praticamente inalterada.

Os animais também preservaram suas habilidades cognitivas. O resultado sugere que reduzir a atividade das células T pode proteger contra parte dos danos cerebrais mesmo quando os emaranhados de tau continuam presentes.

Como a proteína tau pode ativar o sistema imunológico

Os pesquisadores ainda não sabem qual sinal faz as células dendríticas ativarem as células T. Uma das hipóteses é que os danos relacionados à proteína tau provoquem a liberação de materiais das células cerebrais. Esse material poderia chegar aos linfonodos do pescoço, onde seria reconhecido pelas células dendríticas.

Elas, então, poderiam apresentá-lo como alvo às células T. Depois de ativadas, essas células migrariam para o cérebro e contribuiriam para a neurodegeneração.

O mecanismo ainda precisa ser esclarecido, e os pesquisadores agora buscam identificar o sinal responsável por essa resposta.

Descoberta pode abrir caminho para novos tratamentos

Uma das implicações do estudo é que parte dessa via imunológica ocorre fora do cérebro, o que pode oferecer alvos mais acessíveis para futuras terapias.

A barreira hematoencefálica representa um obstáculo para tratamentos destinados ao sistema nervoso central, porque controla a passagem de substâncias do sangue para o cérebro.

Segundo os pesquisadores, existem diferentes formas de manipular células T já estudadas e utilizadas no tratamento de outras doenças. Essas estratégias, porém, ainda precisam ser investigadas no contexto das doenças neurodegenerativas.

A equipe agora testa se interferir na atividade das células dendríticas durante a meia-idade, período em que os emaranhados de tau começam a surgir no modelo experimental, produz proteção semelhante.

Os cientistas também buscam identificar o sinal específico que direciona as células T ao cérebro. Se encontrado, esse mecanismo poderá representar outro alvo para futuras pesquisas.

Apesar dos resultados, os cientistas destacam que o estudo foi realizado em camundongos. Por isso, ainda será necessário determinar se essa mesma via desempenha papel semelhante na doença de Alzheimer em humanos e se sua interrupção pode trazer benefícios terapêuticos.