O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou nesta quarta-feira, 18, um acordo militar com a Venezuela, após desembarcar de surpresa em Caracas. Ele é o primeiro integrante do governo americano de mais alto escalão a visitar o país desde que forças dos EUA removeram o presidente Nicolás Maduro do poder.

A TV estatal venezuelana exibiu imagens de Hegseth e de outras autoridades americanas ao lado da presidente interina, Delcy Rodríguez, no Palácio de Miraflores, sede do governo.

“Esperamos poder fazer isso na prática, aprofundando nossa cooperação e nossa parceria na área de defesa de maneiras que aproveitem a experiência das Forças Armadas dos Estados Unidos e do Departamento de Guerra”, disse Hegseth.

O secretário disse ainda que o acordo pretende garantir que os venezuelanos não sejam ameaçados por estrangeiros, "narcoterroristas" ou criminosos, e que vivam em segurança dentro de suas fronteiras soberanas.

Delcy Rodríguez classificou o pacto como uma retomada da relação técnico-militar entre os dois países, depois de anos de tensão.

De acordo com ela, o acordo vai reforçar a capacitação e o equipamento operacional da Força Armada Nacional Bolivariana (Fanb) e ampliar o acesso a novas tecnologias. "É muito benéfico para os nossos militares", disse.