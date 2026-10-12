Obra no Maranhão revela um dos maiores dinossauros do Brasil; conheça a espécie

Uma nova espécie de dinossauro que viveu há cerca de 100 milhões de anos foi identificada a partir de fósseis encontrados no Maranhão. Batizado de Dasosaurus tocantinensis, o animal está entre os três maiores dinossauros já descobertos no Brasil.

Os fósseis foram encontrados em 2021, durante a construção de um terminal ferroviário da Brado Logística. O achado ocorreu em Davinópolis, no sudoeste maranhense.

A descrição formal da espécie foi publicada em março na revista científica Journal of Systematic Palaeontology. O estudo foi liderado pelo paleontólogo Elver Mayer, professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).

Além de revelar uma espécie até então desconhecida, o trabalho estabeleceu um novo gênero de dinossauro no Brasil. Os fósseis também oferecem pistas sobre como esses gigantes se espalharam entre diferentes continentes.

Como era o Dasosaurus tocantinensis?

O Dasosaurus tocantinensis pertence ao grupo dos saurópodes, grandes dinossauros herbívoros caracterizados pelo pescoço comprido e pela cabeça pequena. A nova espécie foi classificada como um titanossauriforme, grupo que reuniu alguns dos grandes saurópodes que viveram durante a Era Mesozoica.

Apesar da semelhança entre os nomes, titanossauriformes e titanossauros não são sinônimos. Os titanossauros pertencem a uma linhagem mais específica dentro desse grupo.

A classificação do Dasosaurus tocantinensis ocorreu após cerca de três anos de análises. Características preservadas nos ossos permitiram diferenciá-lo de espécies já conhecidas.

O material também poderá ajudar a reconstruir outros aspectos da história do animal, incluindo as circunstâncias de sua morte e a preservação dos fósseis.

Nome faz referência à região

O nome Dasosaurus tocantinensis reúne referências ao ambiente e à região relacionados ao achado. “Dasos” deriva de uma palavra grega que significa “floresta”. Já “tocantinensis” faz referência ao Tocantins.

A denominação também está relacionada ao ambiente florestal do Maranhão e à influência da vegetação amazônica na área onde os fósseis foram encontrados.

Para Mayer, a descrição formal acrescenta uma nova espécie ao conhecimento sobre os dinossauros que habitaram o atual território brasileiro.

Dinossauro brasileiro tinha 'parente' na Espanha

A análise revelou uma conexão evolutiva entre o Dasosaurus tocantinensis e um dinossauro encontrado do outro lado do Atlântico. O animal brasileiro apresenta semelhanças com o Garumbatitan morellensis, espécie descrita na Espanha em 2023 e geologicamente mais antiga.

Entre as características compartilhadas estão estruturas presentes nas vértebras da cauda. No Dasosaurus, elas apresentam três cristas de cada lado, traço também observado no dinossauro espanhol.

Os fêmures das duas espécies possuem outras semelhanças, embora apresentem diferenças em determinados aspectos anatômicos. Essas características ajudaram os cientistas a investigar a origem e a distribuição geográfica dessa linhagem de dinossauros.

Como os gigantes chegaram ao Brasil?

Modelagens biogeográficas indicam que o grupo provavelmente surgiu na Europa antes de alcançar outras regiões. Segundo a reconstrução proposta no estudo, os ancestrais do Dasosaurus tocantinensis teriam chegado à América do Sul entre 140 milhões e 120 milhões de anos atrás.

O deslocamento teria ocorrido por rotas que passavam pelo norte da África. Naquele período, a disposição dos continentes era diferente da observada atualmente. Essas conexões geográficas teriam permitido a dispersão dos animais entre regiões hoje separadas pelo oceano.

A hipótese ajuda a explicar as semelhanças encontradas entre o dinossauro brasileiro e a espécie identificada na Espanha.

Fósseis guardam novas pistas

Os fósseis do Dasosaurus tocantinensis estão preservados no Centro de Pesquisa em História Natural e Arqueologia do Maranhão, em São Luís. Novas análises poderão esclarecer como o dinossauro morreu e de que maneira seus restos foram incorporados ao registro geológico.

Os cientistas também pretendem compreender melhor os processos que levaram os ossos até o local onde foram encontrados.

A pesquisa reuniu profissionais de 11 instituições públicas brasileiras, com especialistas de diferentes áreas. Para os autores, o achado reforça a importância do Nordeste para os estudos sobre a evolução dos saurópodes.

O Dasosaurus tocantinensis amplia o registro de dinossauros conhecidos no Brasil e fornece novas evidências sobre a circulação desses animais entre continentes durante o período Cretáceo.