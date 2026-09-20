Pena em fezes de dinossauro pode explicar como aves sobreviveram à extinção

Pena fossilizada: estrutura foi encontrada junto a fragmentos de ossos de ave e escamas de peixe em Montana (Jingmai O'Connor/Museu Field)
Redatora
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11h00.
Uma pena preservada dentro de fezes fossilizadas de um dinossauro pode oferecer novas pistas sobre por que algumas aves sobreviveram à extinção em massa que eliminou os dinossauros não avianos. O fóssil manteve detalhes tridimensionais raramente encontrados em exemplares desse período.
A descoberta foi descrita em um estudo publicado na última quinta-feira, 10, na revista científica Current Biology. Segundo os pesquisadores, trata-se do único exemplo conhecido de uma pena da era dos dinossauros preservada dentro de uma rocha sem ter sido completamente achatada ao longo de milhões de anos.
O material foi encontrado na Formação Hell Creek, em Montana, nos Estados Unidos, e também continha fragmentos de ossos de uma ave e escamas de peixe. A combinação permitiu aos pesquisadores obter informações sobre as características do animal e seu lugar na cadeia alimentar.
O material foi descoberto em 2016, quando um pesquisador encontrou um pedaço de fezes fossilizadas produzido por um grande dinossauro.
O fóssil se partiu e revelou uma pequena pena em seu interior, acompanhada por fragmentos de ossos de ave e escamas de peixe. Os pesquisadores apontam que as fezes podem ter pertencido a um Nanotyrannus ou a um Tyrannosaurus rex.
Outras penas do Mesozoico, período entre aproximadamente 252 milhões e 66 milhões de anos atrás, já foram encontradas preservadas em âmbar. Nesses casos, porém, geralmente aparecem isoladas.
A presença de diferentes restos no mesmo material ofereceu aos cientistas informações adicionais sobre a anatomia, a alimentação e o modo de vida da ave.
Para investigar o fóssil, os pesquisadores utilizaram microtomografia computadorizada, técnica que permitiu produzir uma imagem tridimensional da pena.
A análise mostrou que o eixo central tinha formato aproximadamente quadrado e era oco, com um material de aspecto espumoso em seu interior. Segundo os pesquisadores, essa configuração ajudaria a manter a pena resistente e, ao mesmo tempo, leve.
Do eixo também partiam barbas interligadas formadas por queratina. No conjunto, a organização apresentava semelhanças com a encontrada nas penas das aves modernas.
Próximos à pena, os cientistas identificaram ossos robustos da coxa que pertenciam à mesma ave. Também havia escamas do peixe que o animal provavelmente havia ingerido pouco antes de ser devorado pelo dinossauro.
A combinação dessas evidências levou a equipe a concluir que o animal provavelmente pertencia a um grupo de aves aquáticas incapazes de voar. Essas aves teriam utilizado as patas para se impulsionar na água durante a busca por alimento, de maneira semelhante a algumas aves aquáticas atuais. Diferentemente delas, porém, possuíam dentes afiados usados para capturar peixes.
As penas corporais também apresentavam uma característica importante: aparentemente ofereciam menos isolamento térmico do que as penas das aves modernas.
Essa característica pode ajudar a investigar por que esse grupo não sobreviveu à extinção em massa ocorrida no fim do período Cretáceo.
Após o impacto do asteroide, há cerca de 66 milhões de anos, cientistas acreditam que as temperaturas globais caíram significativamente. Nesse cenário, uma cobertura corporal capaz de conservar melhor o calor poderia ter representado uma vantagem para manter a temperatura e reduzir o gasto de energia.
Os pesquisadores levantam a hipótese de que o menor isolamento proporcionado pelas penas pode ter contribuído para deixar essas aves mais vulneráveis às novas condições ambientais.
A descoberta, entretanto, não demonstra que essa característica determinou sua extinção. Segundo Jingmai O’Connor, paleontóloga do Field Museum of Natural History que analisou a pena, uma combinação de fatores provavelmente tornou diferentes espécies mais ou menos vulneráveis durante a extinção em massa.