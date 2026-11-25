IBGE: remuneração inclui salário base, auxílios e pagamento por produtividade (Tânia Rego/Agência Brasil)
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Publicado em 25 de novembro de 2026 às 18h19.
O IBGE prorrogou até 30 de novembro as inscrições para 27 mil vagas temporárias de recenseadores. Os selecionados atuarão no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola em 2027, coletando dados de produtores rurais por todo o país. A remuneração inclui salário base, auxílios e pagamento por produtividade.
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) prorrogou até 30 de novembro o prazo de inscrição para o processo seletivo simplificado (PSS) que oferece 27.279 vagas temporárias para recenseadores. O prazo para pagamento da taxa de inscrição também foi ampliado e agora vai até 9 de dezembro.
Os interessados devem se inscrever até as 23h59 do dia 30, pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa custa R$ 70. Para participar, é necessário ter ensino fundamento completo.
Os profissionais selecionados vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com coleta de informações prevista para 2027.
Entre as atribuições estão visitar estabelecimentos agropecuários, entrevistar produtores rurais, atualizar mapas e endereços e registrar os dados em dispositivos eletrônicos.
A remuneração mensal será de R$ 1.741, além de pagamento por produtividade, calculado conforme o número de unidades visitadas e questionários aplicados. O contrato também prevê auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de um terço e ajuda de custo para deslocamentos.
A seleção será feita por meio de prova objetiva, marcada para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. As vagas estão distribuídas por municípios de todo o país.
O IBGE recomenda que os candidatos consultem o edital completo e realizem a inscrição exclusivamente pelos canais oficiais, para evitar golpes.
O processo seletivo tem como objetivo reforçar a equipe responsável pelo levantamento nacional, que fornecerá dados para pesquisas, políticas públicas e decisões relacionadas ao setor agropecuário.
Glossário
O que é recenseadores?
Profissionais contratados temporariamente para coletar dados estatísticos, como visitar estabelecimentos, entrevistar produtores e registrar informações em dispositivos eletrônicos.
O que significa Aquícola?
Setor que envolve a criação de organismos aquáticos, como peixes, moluscos e crustáceos, em ambientes controlados ou naturais, parte do Censo Agropecuário.