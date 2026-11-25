O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) prorrogou até 30 de novembro o prazo de inscrição para o processo seletivo simplificado (PSS) que oferece 27.279 vagas temporárias para recenseadores. O prazo para pagamento da taxa de inscrição também foi ampliado e agora vai até 9 de dezembro.

Os interessados devem se inscrever até as 23h59 do dia 30, pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa custa R$ 70. Para participar, é necessário ter ensino fundamento completo.

Os profissionais selecionados vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com coleta de informações prevista para 2027.

Entre as atribuições estão visitar estabelecimentos agropecuários, entrevistar produtores rurais, atualizar mapas e endereços e registrar os dados em dispositivos eletrônicos.

A remuneração mensal será de R$ 1.741, além de pagamento por produtividade, calculado conforme o número de unidades visitadas e questionários aplicados. O contrato também prevê auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de um terço e ajuda de custo para deslocamentos.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, marcada para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. As vagas estão distribuídas por municípios de todo o país.

O IBGE recomenda que os candidatos consultem o edital completo e realizem a inscrição exclusivamente pelos canais oficiais, para evitar golpes.

O processo seletivo tem como objetivo reforçar a equipe responsável pelo levantamento nacional, que fornecerá dados para pesquisas, políticas públicas e decisões relacionadas ao setor agropecuário.