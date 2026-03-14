Cientistas descobrem nova espécie de dinossauro gigante no Brasil

Espécie batizada de Dasosaurus tocantinensis está entre as maiores já descobertas no Brasil (Reprodução/Redes Sociais/Montagem EXAME)
Redação Exame
Publicado em 14 de março de 2026 às 11h26.
Cientistas brasileiros identificaram uma nova espécie de dinossauro gigante no país. Os fósseis foram encontrados em 2021 durante obras de infraestrutura nas proximidades de Davinópolis, no Maranhão.
A descoberta foi descrita neste mês em um estudo publicado no Journal of Systematic Palaeontology.
A nova espécie foi batizada de Dasosaurus tocantinensis e é considerada uma das maiores já encontradas no Brasil. O nome Dasosaurus vem do grego: "dasos", que significa floresta ou bosque, e "sauros", que quer dizer réptil.
A escolha faz referência ao local onde os fósseis foram encontrados, dentro da região conhecida como Amazônia Legal. Também dialoga com a palavra emaranhado, possível origem do nome Maranhão ligada à ideia de vegetação densa e entrelaçada. Além disso, também homenageia o rio Tocantins.
Entre os fósseis identificados estão vértebras da cauda, costela, ossos do antebraço, elementos da pelve, tíbia, fíbula, ossos do pé e um fêmur de aproximadamente 1,5 metro de comprimento. A partir dessa peça, os pesquisadores estimaram que o dinossauro poderia atingir cerca de 20 metros de comprimento.'Monstro' com mandíbula torta é descoberto no Brasil
"Conforme a escavação progredia ao longo dos dias, começamos a ver evidências daquele enorme osso, que é o fêmur", disse Leonardo Kerber, paleontólogo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que participou da pesquisa.
"Isso indica que era um dinossauro muito grande. Hoje sabemos que o Dasosaurus está entre os maiores dinossauros já encontrados no Brasil", acrescentou.
De acordo com a UFSM, a análise indicou que a espécie é o parente conhecido mais próximo de Garumbatitan morellensis, um dinossauro descrito na Espanha.
Segundo a universidade, a linhagem teria origem europeia e pode ter se dispersado para o território que hoje corresponde à América do Sul cerca de 130 milhões de anos atrás. A migração provavelmente ocorreu por meio do norte da África, antes da abertura completa do Oceano Atlântico.
A descoberta reforça evidências de que partes da América do Sul, da África e da Europa estiveram conectadas por rotas terrestres há cerca de 120 milhões de anos.
*Com informações da Reuters