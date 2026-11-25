Tempos atrás, durante uma viagem, fomos parar em um restaurante maravilhoso, daqueles com frutos do mar preparados na grelha, vista para a praia e poucas mesas. Enquanto esperávamos, sentou-se ao meu lado o Sr. Vassily, dono do lugar.

Em poucos minutos, começamos a conversar sobre a vida, sua história e o que ele faria quando a temporada de verão terminasse, algumas semanas depois. Contou-me que passava parte do ano em uma pequena fazenda, onde criava cabras e cuidava das oliveiras com as quais produzia o azeite servido no restaurante. Quando o verão se aproximava, voltava para preparar tudo e receber os clientes.

De repente, tive aquele momento de descoberta. Puxa, tem gente que vive “duas vidas” em um mesmo ano. Então, por que não ter uma vida executiva durante determinada fase da vida e, depois, dedicar-se a algo completamente diferente?

Em conversas com executivos que já passaram dos 50 anos, percebo certo desconforto quando o assunto é o futuro para além da carreira. Surgem sentimentos de ansiedade, angústia, preocupação e até medo. Por quê? Estamos diante de uma perspectiva relativamente nova para a nossa geração, que tem a possibilidade de viver muito mais, talvez até os 100 anos, como alguns preveem. Isso muda a maneira como precisamos pensar e planejar o futuro.

O que fazer quando a agenda esvazia

Precisamos cuidar da saúde para preservar nossa autonomia, reunir recursos financeiros para sustentar nosso padrão de vida e encontrar um propósito. Sério? Sim. Essa palavra resume aquela vontade de sair da cama ou de casa quando a agenda frenética do mundo executivo desaparece do calendário e os dias parecem mais longos do que antes.

Vivemos em um mundo em constante mudança, no qual o mais fácil é pular de uma reunião para outra sem sequer questionar o que estamos fazendo, afinal, “isso faz parte do meu papel de CEO”. Quando deixamos essa rotina, marcada pela necessidade de tomar decisões a todo momento, ter respostas, traçar estratégias, contratar e desenvolver pessoas, podemos nos deparar com um vazio imenso.

E, diante da possibilidade de viver mais 30 ou 40 anos, é difícil imaginar que todo esse tempo será dedicado a jogar golfe, praticar tênis ou viajar pelo mundo. A vida é mais do que isso e, por essa razão, requer atenção e planejamento para que cheguemos a essa nova etapa com pelo menos uma ideia do que nos espera.

Quem somos para além do cargo?

Não precisamos ter todas as respostas, mas é importante ter consciência de que essa fase vai chegar. Caso contrário, a crise de identidade pode bater forte.

Passamos décadas nos identificando por aquilo que fazemos. Somos CEOs, conselheiros, investidores, donos de empresas. Quando deixamos esses papéis, ficamos “apenas” com aquilo que somos.

É aí que a reflexão ganha profundidade, pois, ao longo da carreira, dedicamos pouco tempo a descobrir quem somos para além dos roteiros de sucesso que seguimos por décadas e que nos levaram tão longe profissionalmente, talvez até nos distanciando de nós mesmos.

Se tivermos a curiosidade e a coragem de fazer as perguntas certas, a vida poderá nos oferecer uma série de caminhos interessantes, como me ensinou meu amigo Vassily.

Já pensou nisso?