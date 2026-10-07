Quanto vale um dinossauro? O mercado milionário por trás dos leilões de fósseis

Um esqueleto de dinossauro pode valer dezenas de milhões de dólares. Fósseis raros passaram a atrair colecionadores dispostos a desembolsar cifras recordes, em leilões que já ultrapassaram a marca de US$ 50 milhões.

O próximo exemplar a testar esse interesse será Jodi, um raro esqueleto de Nanotyrannus que a Sotheby's pretende leiloar em Nova York ainda neste mês. A casa estima um preço entre US$ 6 milhões e US$ 9 milhões.

O fóssil é um dos três exemplares conhecidos pela ciência, segundo a empresa. Encontrado em Montana, nos Estados Unidos, em 2019, ele mede 1,98 metro de altura e 5,97 metros de comprimento.

A venda acontece apenas três meses depois de outro dinossauro alcançar um valor histórico. O tiranossauro Gus foi arrematado por US$ 50,1 milhões, recorde para um fóssil vendido em leilão.

Quanto custa um fóssil de dinossauro?

Os preços de um esqueleto podem chegar a dezenas de milhões de dólares, sobretudo quando exemplares raros e bem preservados entram no mercado. Em 2024, o bilionário Ken Griffin pagou US$ 44,6 milhões pelo estegossauro Apex. O fóssil posteriormente foi colocado em exibição no Museu Americano de História Natural, em Nova York.

Dois anos depois, Gus elevou novamente o patamar ao alcançar US$ 50,1 milhões. A disputa pelo exemplar durou cerca de dez minutos.

O interesse de compradores ricos, porém, não começou recentemente. Em 2007, os atores Leonardo DiCaprio e Nicolas Cage chegaram a disputar em leilão um crânio de dinossauro.

Agora, a expectativa está concentrada em Jodi. A estimativa inicial de até US$ 9 milhões coloca o Nanotyrannus abaixo dos recordistas recentes, mas o preço final dependerá dos lances apresentados durante a venda.

Raridade aumenta interesse

Jodi chega ao mercado em um momento particular para a paleontologia. Durante décadas, cientistas discutiram se o Nanotyrannus representava um gênero próprio ou apenas uma fase jovem do Tyrannosaurus rex.

O debate ganhou um novo capítulo em 2025, quando uma pesquisa de Lindsay Zanno e James Napoli, publicado na revista Nature, apresentou evidências de que o animal pertencia a um gênero distinto, que coexistiu com o T. rex.

Segundo a Sotheby's, Jodi será o primeiro esqueleto desse gênero colocado à venda desde essa nova classificação científica. O exemplar foi descoberto pela pecuarista Jodi Pierson e posteriormente escavado pelo paleontólogo comercial Clayton Phipps.

Fósseis viraram peças milionárias

A sequência de vendas mostra como esqueletos de dinossauros passaram a ocupar espaço entre objetos de alto valor disputados por colecionadores privados.

O preço, entretanto, não é determinado apenas pelo tamanho. Raridade, conservação, quantidade de material original e importância científica podem tornar determinados exemplares especialmente cobiçados.

Os últimos leilões ajudam a dimensionar esse mercado. Apex alcançou US$ 44,6 milhões em 2024. Gus superou a marca com US$ 50,1 milhões em 2026. Agora, Jodi pode acrescentar mais uma venda multimilionária à lista.

Além do valor comercial, esses fósseis podem carregar informações relevantes sobre espécies extintas há milhões de anos. No caso do Nanotyrannus, o exemplar chega ao leilão justamente após décadas de discussão sobre sua identidade.

Dessa forma, o resultado da venda mostrará quanto os compradores estão dispostos a pagar por um dos poucos esqueletos conhecidos desse dinossauro.