Em 2024, o público votou para Davi Brito entrar no "Big Brother Brasil". Três meses depois, votou para ele sair campeão. O motorista de aplicativo ganhou uma das vagas do Puxadinho ao lado de Isabelle Nogueira, que também chegou à final e ficou em terceiro lugar.

Dois anos depois, a Globo ampliou o papel da torcida. No "BBB 26", o público escolheu todos os dez Pipocas do elenco de estreia em votações nas cinco regiões do país. Para o "BBB 27", as Casas de Vidro voltam com uma novidade: os candidatos também vão disputar poderes que poderão usar na casa principal.

A Casa de Vidro veio antes do grupo Pipoca

A primeira Casa de Vidro apareceu no "BBB 9", em 2009. O público votou para colocar Josiane e Emanuel no elenco. A dinâmica também serviu para dar uma segunda chance a quem já tinha saído: no "BBB 11", os cinco primeiros eliminados disputaram a volta ao jogo, e Maurício foi o escolhido.

O nome Pipoca veio em 2020, quando o "BBB 20" separou o elenco entre inscritos selecionados pela produção e famosos convidados para o Camarote. Naquela edição, a Casa de Vidro abriu duas vagas com o jogo em andamento. Ivy e Daniel foram os escolhidos entre quatro candidatos.

Nos anos seguintes, a Globo mudou o que o público podia decidir. No "BBB 22", a votação era de sim ou não para a entrada de Gustavo e Larissa juntos. No "BBB 23", quatro candidatos disputaram duas vagas antes da estreia, e o público escolheu Gabriel e Paula.

Puxadinho deu poder de escolha a quem já estava na casa

No "BBB 24", oito vagas foram preenchidas na estreia. O público escolheu Davi e Isabelle, enquanto os participantes já confirmados selecionaram os outros seis nomes: Giovanna, Raquele, Thalyta, Michel, Juninho e Lucas Buda. A dinâmica deu aos próprios brothers e sisters a chance de decidir com quem dividiriam a casa.

Já no "BBB 25", a mudança começou na inscrição, que passou a ser feita em dupla. Na estreia, o público escolheu um dos três pares que disputavam as últimas vagas. Guilherme e Joselma, genro e sogra, entraram juntos.

BBB 26 colocou todo o Pipoca da estreia nas mãos do público

Em 2026, a Globo montou cinco Casas de Vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil. O público escolheu uma mulher e um homem por região, formando o grupo de dez Pipocas da estreia: Milena, Breno, Marciele, Brígido, Jordana, Paulo Augusto, Marcelo, Maxiane, Samira e Pedro.

A seleção continuou com o programa no ar. Candidatos que perderam nas Casas de Vidro ganharam outra chance no Quarto Branco. Após mais de 120 horas de resistência, Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus conquistaram vagas no elenco.

Como será a escolha dos Pipocas no 'BBB 27'?

O "BBB 27" estreia em 11 de janeiro de 2027. Antes disso, de 8 a 10 de janeiro, Tadeu Schmidt apresenta o "Seleção BBB", com Casas de Vidro nas cinco regiões do país para definir parte do elenco.

Desta vez, a disputa começa a valer para o jogo antes da estreia. Além de concorrer a uma vaga, os candidatos vão disputar poderes com efeito na casa principal.