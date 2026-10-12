Ciência

Cochilo premiado: como funciona o concurso no Japão que paga R$ 60 mil para dormir

Participantes tiveram até 90 minutos para cochilar enquanto equipamentos avaliavam rapidez e qualidade do sono

Sono: participantes são monitorados durante competição realizada em Tóquio (AFP)

Sono: participantes são monitorados durante competição realizada em Tóquio (AFP)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 13h00.

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Dormir pode render um prêmio de mais de 2 milhões de ienes, cerca de R$ 63 mil, em uma competição realizada no Japão. Mas não basta simplesmente fechar os olhos: vence quem consegue adormecer rapidamente e apresentar a melhor qualidade de sono.

Apelidada de Matt Race, a competição reuniu dezenas de participantes em Tóquio. Eles tiveram até 90 minutos para dormir, enquanto dispositivos monitoravam o sono.

O concurso foi organizado pela empresa de colchões Koala Sleep Japan e ocorreu na última segunda-feira, 5, de acordo com informações da AFP.

Como funciona o concurso do sono

Os participantes se deitaram em colchões dentro de uma sala com pouca iluminação. Alguns levaram até bichos de pelúcia para acompanhar o cochilo.

Cada competidor recebeu equipamentos de monitoramento presos à cabeça para acompanhar o descanso. A avaliação considerou dois critérios principais: a rapidez para adormecer e a qualidade do sono registrada durante o período.

Os dados coletados pelos equipamentos foram usados para determinar quem apresentou o melhor desempenho.

O prêmio principal ultrapassou 2 milhões de ienes, valor equivalente a cerca de R$ 63 mil (US$ 12,6 mil) na cotação atual.

 Foto: AFP (AFP)

Quem ganhou a competição

A vencedora foi identificada apenas pelo apelido Suimii. Após conquistar o prêmio, ela contou que pretende usar parte do dinheiro para custear uma mudança e morar sozinha.

Suimii também revelou outro plano: comprar uma cama que descreveu como semelhante à de uma princesa.

Chisato Honda, de 32 anos, também participou do concurso. Ela afirmou à AFP que os 90 minutos passaram rapidamente. “Acabou em um instante. Queria ter dormido um pouco mais”, disse. “Foi uma competição muito divertida", acrescentou.

Japão enfrenta privação de sono

O evento ocorreu em um país conhecido pelo pouco tempo dedicado ao descanso. Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostram que os japoneses dormiam, em média, 7 horas e 24 minutos por dia em 2021.

Esse foi o menor tempo registrado entre os países da OCDE naquele levantamento. Longas jornadas de trabalho, tempo gasto nos deslocamentos e uma vida noturna agitada estão entre os fatores associados à redução das horas de descanso no país.

Riichiro Nakama, diretor criativo da Koala Sleep Japan, afirmou à agência internacional de notícias que o evento também busca aumentar o interesse da população pelo sono.

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