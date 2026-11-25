Durante muito tempo, a pizza artesanal foi associada à casa única, ao forno de um só pizzaiolo e à fila na porta. O 50 Top World Artisan Pizza Chains, braço do guia italiano 50 Top Pizza, olha para outra coisa: as marcas que conseguem manter a qualidade quando abrem várias unidades.

A edição de 2026 foi anunciada nesta quarta-feira, 25, no Teatro Manzoni, em Milão, e tem quatro redes brasileiras entre as 50 primeiras. Segundo os organizadores, foram avaliadas 78 marcas e 52 entraram na classificação. Juntas, as redes avaliadas somam cerca de 1,6 mil unidades e um faturamento anual estimado em US$ 3 bilhões.

A paulistana Bráz ficou em terceiro lugar, a melhor posição do país. Logo depois vêm a 1900 Pizzeria (15º), a La Braciera (18º) e a carioca Ferro e Farinha (23º), que estreia na categoria.

Bráz sobe uma posição

A Bráz nasceu em 1998, em Moema, na zona sul de São Paulo. A ideia era homenagear a pizza paulistana e a herança dos imigrantes italianos na cidade. A rede pertence ao grupo Companhia Tradicional de Comércio e tem unidades na capital paulista, em Campinas e no Rio de Janeiro, onde funciona no Jardim Botânico. Em 2025, a marca ocupava o quarto lugar. Neste ano, ficou atrás apenas da líder e das duas casas que dividiram a segunda posição: a napolitana Da Michele, campeã da edição anterior, e o grupo francês Big Mamma.

Ferro e Farinha, a estreia do ano

A Ferro e Farinha, comandada pelo chef nova-iorquino Sei Shiroma, ganhou também o prêmio de estreia do ano (New Entry of the Year). A mudança de categoria tem a ver com o crescimento da marca. Até 2025, a pizzaria concorria no 50 Top Pizza World, ranking das casas independentes ou com até quatro unidades. Em 2024, foi a primeira do Rio a entrar nessa lista, em 89º lugar. Em 2025, subiu 58 posições, chegou ao 31º lugar e virou a primeira carioca entre as 50 melhores do mundo. Com a Bráz, que tem unidade no Rio, a cidade passa a ter dois endereços entre as redes da lista.

As outras duas brasileiras também apareceram nos prêmios paralelos. A La Braciera recebeu o prêmio de melhor marketing do ano. A 1900 Pizzeria, outra casa tradicional de São Paulo, ficou entre as 15 primeiras.

Grosso Napoletano retoma a liderança

O primeiro lugar ficou com a espanhola Grosso Napoletano, que liderou a lista em 2023 e 2024 e volta ao topo depois de dois anos. A rede tem cerca de 50 unidades na Espanha, em cidades como Madri, Barcelona, Sevilha, Bilbao, A Corunha e Valência. Completam os cinco primeiros a suíça Luigia (4º) e a pizzaria de Diego Vitagliano (5º), que também foi eleito pizzaiolo do ano. Para os curadores Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, o crescimento das redes mostra que a pizza artesanal já é um fenômeno global.

Presença brasileira no ranking individual

O resultado das redes vem depois de um bom ano do Brasil no 50 Top Pizza World 2026, que tem como campeã a italiana Napoli on the Road. Seis casas brasileiras entraram entre as cem melhores do mundo: Leggera Pizza Napoletana (6º), QT Pizza Bar (17º), A Pizza da Mooca (41º), Unica Pizzeria (46º), Bento Pizzeria (70º) e Veridiana (75º). A Bento, no Rio, é a única fora de São Paulo. A QT Pizza Bar levou ainda o prêmio de pizza do ano com a Pomodori.