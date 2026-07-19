O segredo estava dentro dos neurônios: descoberta abre caminho contra o Alzheimer

Pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia (Penn State) identificaram uma estrutura microscópica dentro dos neurônios que desempenha um papel decisivo na proteção das células cerebrais contra processos associados ao Alzheimer. A descoberta mostra que esse "esqueleto" celular funciona como um verdadeiro controlador da entrada de substâncias na célula, regulando quando nutrientes, proteínas e outras moléculas podem atravessar sua membrana.

Quando esse sistema perde estabilidade, proteínas ligadas ao Alzheimer passam a entrar com mais facilidade nos neurônios, favorecendo danos celulares. Os resultados foram publicados na revista científica Science Advances.

Segundo os pesquisadores, compreender esse mecanismo oferece uma nova perspectiva para o desenvolvimento de terapias capazes de preservar os neurônios durante as fases iniciais da doença, antes do aparecimento dos sintomas mais conhecidos, como a perda de memória.

Um 'porteiro' microscópico dentro das células cerebrais

A estrutura recebeu o nome de membrane-associated periodic skeleton (MPS), ou esqueleto periódico associado à membrana. Ela forma uma espécie de rede logo abaixo da superfície dos neurônios. Até poucos anos atrás, acreditava-se que sua principal função era apenas sustentar a forma da célula.

O novo estudo demonstrou que sua atuação é muito mais dinâmica. A equipe observou que o MPS controla praticamente todas as formas de endocitose, processo pelo qual os neurônios absorvem substâncias presentes ao seu redor. Essa regulação garante que a entrada de moléculas ocorra de forma equilibrada, preservando o funcionamento normal das células.

"Por muitos e muitos anos tentamos entender esse mecanismo molecular, que tipo de maquinaria facilita esse processo, porque ele está conectado às doenças neurodegenerativas", afirmou Ruobo Zhou, professor de Química, Bioquímica, Biologia Molecular e Engenharia Biomédica da Penn State e autor correspondente do estudo.

O pesquisador acrescentou que "quando a endocitose, responsável pela absorção de nutrientes e pela regulação celular, deixa de funcionar corretamente, ocorre o acúmulo de proteínas no cérebro, marca registrada de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson".

O que acontece quando essa barreira perde força

Para acompanhar o comportamento dessa estrutura em detalhes, os cientistas utilizaram microscopia de super-resolução, tecnologia capaz de visualizar componentes milhares de vezes menores que a espessura de um fio de cabelo.

Durante os experimentos, os pesquisadores enfraqueceram o MPS em neurônios cultivados em laboratório e observaram uma mudança imediata: as células passaram a absorver materiais externos muito mais rapidamente.

Esse aumento desencadeou um ciclo contínuo. Quanto maior a entrada de substâncias, maior era o enfraquecimento da própria estrutura, criando novas aberturas para a absorção de proteínas. O processo acabou favorecendo um ambiente propício ao acúmulo de moléculas potencialmente tóxicas.

"Nós descobrimos que esse esqueleto de membrana regula ativamente o processo de absorção de nutrientes pelos neurônios", explicou Zhou. "Você pode pensar nele como um porteiro, protegendo essa barreira física para impedir que a absorção aconteça livremente. Quando um neurônio precisa captar um nutriente específico, esse porteiro abre os portões e permite sua entrada."

Relação direta com o Alzheimer

Para investigar a ligação com o Alzheimer, os cientistas criaram um modelo celular que reproduz características das fases iniciais da doença. Os neurônios foram induzidos a produzir níveis elevados da proteína precursora amiloide (APP), conhecida por participar da formação das placas amiloides observadas em pacientes.

Os resultados mostraram que, quando o MPS estava comprometido, os neurônios absorviam APP em maior quantidade. Dentro das células, essa proteína era convertida em beta-amiloide 42, uma das formas consideradas mais tóxicas e associadas à degeneração dos neurônios.

As células também apresentaram aumento dos sinais relacionados à morte celular, reforçando a hipótese de que a integridade desse esqueleto microscópico exerce papel importante na proteção do cérebro.

"Nós criamos um modelo muito semelhante ao Alzheimer e descobrimos que, em alguns neurônios envelhecidos ou sob condições patológicas, a endocitose de proteínas tóxicas foi intensificada, causando estresse celular e levando, por fim, à morte dos neurônios", afirmou Jinyu Fei, estudante de pós-graduação da Penn State e primeira autora do trabalho.

Um novo alvo para futuras terapias

Os pesquisadores acreditam que preservar ou fortalecer o MPS poderá se tornar uma estratégia terapêutica para reduzir a progressão das doenças neurodegenerativas. Como essa estrutura tende a se deteriorar durante o envelhecimento e em condições associadas ao Alzheimer, protegê-la pode ajudar a interromper uma sequência de eventos que favorece o acúmulo de proteínas tóxicas e a perda de neurônios.

"Nós acreditamos que isso pode abrir caminho para futuras terapias, como um alvo proteico para o tratamento de doenças neurodegenerativas", disse Fei. "Preservar ou estabilizar o MPS pode oferecer uma forma de desacelerar as alterações celulares iniciais que antecedem os sintomas do Alzheimer."

A descoberta amplia o entendimento sobre o funcionamento interno dos neurônios e revela que pequenas estruturas celulares exercem influência direta sobre processos ligados à sobrevivência das células cerebrais. Ao identificar esse mecanismo de proteção, a pesquisa oferece um novo ponto de partida para o desenvolvimento de tratamentos voltados às fases iniciais do Alzheimer, etapa em que preservar os neurônios pode representar um dos maiores avanços da medicina contra a doença.